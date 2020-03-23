По числу заболевших коронавирусом США вышли на третье место

За последние семь дней, согласно данным статистики федеральных и местных органов власти, общее количество заболевших коронавирусом с подтверждённым диагнозом выросло более чем в 10 раз, пишет Nation News.

Самое большое количество заразившихся выявлено в Нью-Йорке - 12,3 тыс. человек. Северо-западный штат Вашингтон занимает второе место с подтвержденными 1793 случаями COVID-19. На третье место вышла Калифорния, где заболели 1407 человек.

Таким образом, по данным Университета Джона Хопкинса, всего в Соединённых штатах коронавирусом заболели 26 138 человек.

Самое большое количество скончавшихся от заболевания – в штате Вашингтон (94 человека). Полностью выздоровевшими считаются 176 пациентов. COVID-19 выявлен во всех американских штатах.

Как известно, с 13 марта в США начал действовать режим чрезвычайного положения. В качестве мер по борьбе с распространением коронавируса Вашингтон ввёл запрет на въезд в страну для иностранцев.

По данным ВОЗ, количество заражённых в мире - 299 125 человек, 12 955 человек скончались. В России число случаев заражения коронавирусом выросло до 306. 53 новых заболевших выявили в 18 регионах. В общей сложности проведено 156 016 тестов на коронавирус

Премьер-министр России Михаил Мишустин предупредил о недопустимости увольнений под предлогом ситуации с коронавирусом. В Москве закрываются фитнес-центры, бассейны и аквапарки, по всей России закрываются кинотеатры.