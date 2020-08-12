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По бунтовщикам в Белоруссии открыли огонь на поражение: В МВД объяснили действия полиции
12 августа 2020, 17:55 • 161 • Политика
По бунтовщикам в Белоруссии открыли огонь на поражение. Это произошло в Бресте. В МВД республики объяснили действия полиции. Участники беспорядков пытались атаковать правоохранителей, при этом они были вооружены кусками арматуры. В результате один из нападавших получил ранение.
В пресс-службе Министерства внутренних дел Белоруссии прокомментировали происшествие в Бресте, где правоохранители открыли стрельбу по участникам митингов.
В ведомстве объяснили, что сотрудникам пришлось вести огонь на поражение, поскольку протестующие пытались атаковать их. При этом бунтовщики были вооружены кусками арматуры.
Прежде полицейские сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух, однако злоумышленники всё равно продолжили нападение.
В результате один из участников беспорядков получил ранение. Кроме того, следственные органы страны открыли 17 уголовных делопроизводств о нападениях на правоохранителей.
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