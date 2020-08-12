По бунтовщикам в Белоруссии открыли огонь на поражение: В МВД объяснили действия полиции

В пресс-службе Министерства внутренних дел Белоруссии прокомментировали происшествие в Бресте, где правоохранители открыли стрельбу по участникам митингов.

В ведомстве объяснили, что сотрудникам пришлось вести огонь на поражение, поскольку протестующие пытались атаковать их. При этом бунтовщики были вооружены кусками арматуры.

Прежде полицейские сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух, однако злоумышленники всё равно продолжили нападение.

"Для защиты жизни и здоровья сотрудников оружие было применено на поражение", - отмечается в заявлении МВД республики.

В результате один из участников беспорядков получил ранение. Кроме того, следственные органы страны открыли 17 уголовных делопроизводств о нападениях на правоохранителей.