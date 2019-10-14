По больницам не били: Минобороны ответило на публикации в США

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков назвал публикацию об ударах ВКС РФ по госпиталям в Сирии результатом манипуляций со стороны террористов и британских спецслужб и выразил сожаление в связи с этим.

По его словам, в российском военном ведомстве ознакомились со статьей газеты The New York Times, в которой говорится, что российские истребители якобы нанесли удары по сирийским госпиталям.

Продемонстрированные в ролике аппаратура и софт, которые якобы доказывают удары ВКС РФ по госпиталям, — это разведывательно-боевое приложение американской Hala Systems, сказал Конашенков.

Он пояснил, что британская разведка контролировала ее развертывание в Идлибе с 2016 года.

«Гаджеты, современные сканеры радиоэфира, ноутбуки в защищенном исполнении, подключение к интернету — все это совершенно недоступно мирному населению, озабоченному, прежде всего, ежедневным физическим выживанием под гнетом террористов», — обратил внимание официальный представитель Минобороны.

Он подчеркнул, что наблюдательные посты развернутой системы используют курируемые и финансируемые Великобританией подразделения «дискредитировавших себя псевдоспасателей из «Белых касок».

«Наконец, передача координат целей пилотам российских бомбардировщиков в Сирии не осуществляется голосом в открытом радиоэфире. Поэтому все представленные NYT [The New York Times] якобы доказательства не стоят даже бумаги, на которой они были напечатаны», — возмутился генерал.

Кроме того, Конашенков заявил, что на самом деле строение, обозначенное как больница, — это бункер террористов.

«Редакцию почему-то не удивил факт нахождения якобы разбомбленного госпиталя для мирных жителей на значительном удалении от населенного пункта в заглубленной пещере», — сказал он. Представитель ведомства напомнил, что неделю назад 80 журналистов российских и зарубежных СМИ побывали в соседней аналогичной пещере и сами увидели ее оснащение, склады оружия и боеприпасов.

На страницах The New York Times 13 октября вышло расследование, в котором издание обвинило Россию в ударах по четырем сирийским больницам. Основу статьи составили рассказы и видеозаписи очевидцев, записи переговоров российских пилотов и реестры данных перемещений военных самолетов РФ. В газете пояснили, что записи радиопереговоров были предоставлены ей «сетью наблюдателей, настаивающих на сохранении своей анонимности ради личной безопасности».

Издание утверждает, что атаки на госпитали были совершены 5-6 мая в ходе подавлении очагов сопротивления войскам президента Сирии Башара Асада. Авторы материала утверждали, что видеоролики подтверждают три удара, а записи переговоров — все четыре.

Ссылаясь на информацию от расположенной в США благотворительной организации Syria Relief and Development,

газета назвала подвергшееся атаке строение «хирургическим госпиталем Набад аль-Хайят, главным травматологическим центром на юге провинции Идлиб, обслуживающим около 200 тыс. человек».

По данным издания, госпиталь Набад аль-Хаят был атакован первым. Как указали авторы, 5 мая в 14:32 по местному времени пилот получил его координаты и задание — ударить по цели. Около 14:40 местные журналисты зафиксировали на камеры, как российский самолет кружил над больницей, после чего открыл огонь по ней, пишут журналисты. Там указали, что медицинский персонал эвакуировался за три дня до случившегося, поскольку был информирован о готовящейся атаке. Как сообщила газета, врачи госпиталя проводили в среднем по 500 операций в месяц.

Второй целью, по сведениям издания, стала больница Кафр Набл недалеко от Набад аль-Хаята. Как рассказал NYT работавший там доктор, примерно в 17:30 по местному времени военный самолет без предупреждения четыре раза ударил по зданию. По его словам, один человек погиб.

Больницы Кафр Зита и Аль-Амаль были атакованы чуть позже, отметили авторы. «Аргументы россиян или режима всегда заключаются в том, что больницы управляются террористами. Действительно ли возможно, что все люди — террористы?» — сказала изданию старшая медсестра Набад аль-Хаята, попросившая не раскрывать ее имя.