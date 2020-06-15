"По беспределу": Лукашенко торгуется с Москвой за власть

Александр Лукашенко. Фото: kremlin.ru/Global Look Press/www.globallookpress.com

В Белоруссии захватывают российские активы

Дело против Белгазпромбанка – это попытка президента Белоруссии Александра Лукашенко устранить конкурента на выборах, заручившись при этом поддержкой России. Так объяснил белорусский политолог Дмитрий Болкунец атаку на "дочку" Газпрома.

На прошлой неделе в Белгазпромбанк, который до недавнего времени возглавлял Виктор Бабарико, нагрянули с обыском. Сообщалось, что кандидат в президенты не имеет к этому отношения – дело, дескать, в уходе кредитной организации от налогов. Однако в воскресенье, 14 июня, пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт рассказала, что задержанные сотрудники банка "дают признательные показания" по "серьезным статьям", в том числе в отношении Бабарико, передает НСН.

Понятно, что Бабарико решили убрать из президентской гонки. Но просто избавления от соперника Лукашенко мало. Он хочет добиться поддержки своих действий от Москвы, считает Болкунец.

"Лукашенко постарается получить выкуп за захваченный банк: либо финансовый, либо политический", – цитирует "Взгляд" политолога.

По его мнению, глава Белоруссии намерен "жестко торговаться". Не зря глава МИД Сергей Лавров 19 июня едет в Минск: Лукашенко встретится с президентом РФ Владимиром Путиным 24 июня на Параде Победы в Москве, и до этого времени стороны должны согласовать уровень российской поддержки Лукашенко на выборах.

Поэтому "дочке" Газпрома в обход всех законов Минск назначил новых руководителей – пока временных, но недвусмысленно дал понять, что будет с банком, если Москва выберет "неправильную" позицию.

"Дело не в Газпроме, а в Бабарико – кандидате, которого достаточно широко поддерживают граждане, – полагает член Совета Федерации РФ Франц Клинцевич. – Зная линию поведения Александра Лукашенко, можно предположить, что он таким образом страхуется от рисков. Но некоторые действия были, грубо говоря, совершены "по беспределу".

При этом Минск усиливает давление, намекая на факты "вмешательства иностранного государства" в суверенные дела республики, которые могут быть обнародованы, передает "Интерфакс". Предвыборная борьба в Белоруссии все больше напоминает крупномасштабную войну. О том, что Лукашенко перешел к силовому сценарию устранения конкурентов, эксперты предупреждали ранее.

Очередные выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. Лукашенко претендует на шестой срок.