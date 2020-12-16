По белорусскому сценарию: в России предсказали волну протестов в 2021 году

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Массовые акции начнутся на фоне выборов, прогнозируют эксперты

В августе 2021 г. в России начнутся уличные протесты, причем их организация идет уже сейчас. Так оппозиция вместе с зарубежными политическими силами попытается дискредитировать предстоящие выборы в Госдуму. Об этом в своем докладе сообщили члены ассоциации "Независимый общественный мониторинг".

По словам специалистов, о нелегитимности выборов на этот раз заявили заранее, призвав не признавать их на международной арене. Так, в соцсетях информационные атаки уже начались. Председатель НОМ Александр Брод предупредил, что протесты в нашей стране будут готовиться по типу беспорядков, произошедших в Белоруссии.

Эксперты сообщили, что в декабре пойдут сообщения о подготовке фальсификаций на выборах, а весной информационные атаки сконцентрируются вокруг партии власти. Александр Брод добавил:

"В августе возможна волна уличных протестов в связи с отказами по кандидатам, с призывами к научному сообществу".

По его словам, ставку будут делать на более крупные города - Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Новосибирск, передает URA.RU.

Того же мнения придерживается профессор МГУ Андрей Манойло. По его словам, в России сейчас разворачиваются те же процессы, что в Белоруссии, Венесуэле и Боливии. "Этот прием очень опасен: если многократно говорить о том, что выборы окажутся нелегитимными, у многих в голове эта мысль обязательно останется. На это и расчет", – рассказал он "Известиям".

Ранее предупреждение о ситуации в России сделал Александр Лукашенко.