По базе США в Сирии нанесли ракетные удары: Военкор заявил о раненых

По базе США в Сирии нанесли ракетные удары, сообщает военкор Олег Блохин. Он также заявил о возможных раненых, уточнив, что вся информация пока проверяется.

Военный корреспондент Олег Блохин написал в своём Telegram-канале, что в настоящий момент поступают сообщения о нанесении ударов по военной базе США, что находится близ сирийского города Эш-Шаддад.

Согласно этой информации, по объекту ВС Соединённых Штатов, расположенному в провинции Эль-Хасака в северо-восточной части САР, выпустили ракеты. В результате, как утверждается, было ранено несколько человек. Сведения о возможных погибших не поступали.

Блохин уточнил, что все эти данные сейчас проверяются.

Напомним, Вашингтон и подконтрольные ему бандформирования, состоящие преимущественно из курдских отрядов, контролируют значительные сирийские территории за Евфратом, в том числе крупные нефтеносные районы.

При этом американские войска, в отличие от русских, находятся в стране незаконно, поскольку они вторглись в республику без санкции официального Дамаска.