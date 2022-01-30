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По базе США в Сирии нанесли ракетные удары: Военкор заявил о раненых
30 января 2022, 01:20 • 125 • В мире
По базе США в Сирии нанесли ракетные удары, сообщает военкор Олег Блохин. Он также заявил о возможных раненых, уточнив, что вся информация пока проверяется.
Военный корреспондент Олег Блохин написал в своём Telegram-канале, что в настоящий момент поступают сообщения о нанесении ударов по военной базе США, что находится близ сирийского города Эш-Шаддад.
Согласно этой информации, по объекту ВС Соединённых Штатов, расположенному в провинции Эль-Хасака в северо-восточной части САР, выпустили ракеты. В результате, как утверждается, было ранено несколько человек. Сведения о возможных погибших не поступали.
Блохин уточнил, что все эти данные сейчас проверяются.
Напомним, Вашингтон и подконтрольные ему бандформирования, состоящие преимущественно из курдских отрядов, контролируют значительные сирийские территории за Евфратом, в том числе крупные нефтеносные районы.
При этом американские войска, в отличие от русских, находятся в стране незаконно, поскольку они вторглись в республику без санкции официального Дамаска.
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