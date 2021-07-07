По базе США в Ираке ударили семью ракетами - СМИ

Иракская база, которую используют военные США Айн-эль-Асад подверглась обстрелу.

Американские войска в Ираке и Сирии оказались под ударом.

Корресспондент RT Arabic в Багдаде сообщил о семи ракетах, которые были выпущены по по базе Айн Аль-Асад.

Также СМИ передали информацию, что дроны атаковали войска американской коалиции в районе нефтяных месторождений Дейр Аз-Зора.

Подробности уточняются.