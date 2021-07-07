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По базе США в Ираке ударили семью ракетами - СМИ

07 июля 2021, 13:55  •  186 • Политика
Иракская база, которую используют военные США Айн-эль-Асад подверглась обстрелу.
Американские войска в Ираке и Сирии оказались под ударом.
Корресспондент RT Arabic в Багдаде сообщил о семи ракетах, которые были выпущены по по базе Айн Аль-Асад.
Также СМИ передали информацию, что дроны атаковали войска американской коалиции в районе нефтяных месторождений Дейр Аз-Зора.
Подробности уточняются.

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