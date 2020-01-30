По аналогии с SARS в 2003 году? Как эпидемия коронавируса повлияет на мировую экономику. Мнение эксперта

Об этом в беседе с РИА Новости заявил управляющий директор международного рейтингового агентства Moody's Атcи Шет, по мнению которого самыми уязвимыми окажутся туризм, торговля и сфера услуг в странах, которые будут затронуты эпидемией.

"Распространение вируса может ослабить потребительский спрос и повлиять на туризм, путешествия, торговлю и сферу услуг в затронутых странах. Давление на сектор здравоохранения также может увеличиться", - сказал он.

Из-за распространения коронавируса отменяются рейсы в Китай. На этом фоне инвесторы опасаются, что отмена полётов в Китай вызовет сокращение спроса на топливо, из-за чего упадут продажи нефти. Чёрное золото, по их оценкам, подешевело почти на 7% с начала прошлой недели, что оказывает негативное влияние и на курс рубля.

Напомним, первые случаи заболевания были зафиксированы в декабре прошлого года. Вспышка вирусной пневмонии возникла в китайском городе Ухане. Чуть позже учёными был выявлен предполагаемый возбудитель болезни. Исследователи также предположили, что вирус передаётся не только через морепродукты, но и от человека к человеку.

В настоящий момент врачи зафиксировали более 4500 случаев заражения коронавирусом. От заболевания скончались более 100 человек.

Наибольшее число заболевших отмечено в Китае. Кроме того, к настоящему времени случаи заражения коронавирусом отмечены в Японии, Южной Корее, Таиланде, США, Германии, Австралии.