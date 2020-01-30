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По аналогии с SARS в 2003 году? Как эпидемия коронавируса повлияет на мировую экономику. Мнение эксперта
30 января 2020, 00:39 • 62 • В мире
Распространение новой формы коронавируса 2019-nCoV окажет влияние на некоторые сферы мировой экономики, аналогичное тому, как это было во время эпидемии атипичной пневмонии (SARS) в 2003 году.
Об этом в беседе с РИА Новости заявил управляющий директор международного рейтингового агентства Moody's Атcи Шет, по мнению которого самыми уязвимыми окажутся туризм, торговля и сфера услуг в странах, которые будут затронуты эпидемией.
"Распространение вируса может ослабить потребительский спрос и повлиять на туризм, путешествия, торговлю и сферу услуг в затронутых странах. Давление на сектор здравоохранения также может увеличиться", - сказал он.
Из-за распространения коронавируса отменяются рейсы в Китай. На этом фоне инвесторы опасаются, что отмена полётов в Китай вызовет сокращение спроса на топливо, из-за чего упадут продажи нефти. Чёрное золото, по их оценкам, подешевело почти на 7% с начала прошлой недели, что оказывает негативное влияние и на курс рубля.
Напомним, первые случаи заболевания были зафиксированы в декабре прошлого года. Вспышка вирусной пневмонии возникла в китайском городе Ухане. Чуть позже учёными был выявлен предполагаемый возбудитель болезни. Исследователи также предположили, что вирус передаётся не только через морепродукты, но и от человека к человеку.
В настоящий момент врачи зафиксировали более 4500 случаев заражения коронавирусом. От заболевания скончались более 100 человек.
Наибольшее число заболевших отмечено в Китае. Кроме того, к настоящему времени случаи заражения коронавирусом отмечены в Японии, Южной Корее, Таиланде, США, Германии, Австралии.
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