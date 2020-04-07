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По аналогии с Донбассом? Правительство предложило изменить процедуру подачи заявления на гражданство

07 апреля 2020, 17:35  •  197 • Политика
Правительство предложило изменить процедуру подачи заявления на гражданство. Вероятно, по аналогии с Донбассом будет исключён один из ранее обязательных пунктов.
Правительство внесло в Госдуму законопроект, предлагающий внести изменение в процедуру подачи заявления на гражданство. Согласно документу, предлагается разрешить подачу заявления на получение гражданства России без отказа от иностранного. Соответствующий документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
В пояснительной записке указано, что законопроектом предлагается "исключить требование об обращении соискателя российского гражданства в полномочный орган иностранного государства с заявлением об отказе от имеющегося у него иного гражданства".
Напомним, что в июле прошлого года президент Владимир Путин подписал указ об упрощённом порядке получения российского гражданства для жителей Донбасса, проживающих на всей территории Луганской и Донецкой областей.
Путин упростил получение гражданства всем проживающим в России гражданам Украины из Донецкой и Луганской областей. Ранее этой привилегией могли воспользоваться лишь жители ДНР и ЛНР. Глава государства подписал соответствующий указ. Он был опубликован на сайте Кремля.
Упрощённая процедура отменяет требование об обязательной сдаче экзамена, а также необходимость пять лет проживать на территории России. Также жителям Донбасса, согласно упрощённому порядку, нет необходимости отказываться от украинского гражданства.
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