По аналогии с Донбассом? Правительство предложило изменить процедуру подачи заявления на гражданство

Правительство внесло в Госдуму законопроект, предлагающий внести изменение в процедуру подачи заявления на гражданство. Согласно документу, предлагается разрешить подачу заявления на получение гражданства России без отказа от иностранного. Соответствующий документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

В пояснительной записке указано, что законопроектом предлагается "исключить требование об обращении соискателя российского гражданства в полномочный орган иностранного государства с заявлением об отказе от имеющегося у него иного гражданства".

Напомним, что в июле прошлого года президент Владимир Путин подписал указ об упрощённом порядке получения российского гражданства для жителей Донбасса, проживающих на всей территории Луганской и Донецкой областей.

Путин упростил получение гражданства всем проживающим в России гражданам Украины из Донецкой и Луганской областей. Ранее этой привилегией могли воспользоваться лишь жители ДНР и ЛНР. Глава государства подписал соответствующий указ. Он был опубликован на сайте Кремля.

Упрощённая процедура отменяет требование об обязательной сдаче экзамена, а также необходимость пять лет проживать на территории России. Также жителям Донбасса, согласно упрощённому порядку, нет необходимости отказываться от украинского гражданства.