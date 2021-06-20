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По американской базе нанесли ракетный удар

20 июня 2021, 19:30  •  151 • В мире
По американской базе в Ираке нанесли ракетный удар. По информации одного из местных телеканалов, в направлении объекта были выпущены как минимум две ракеты. Сейчас район целиком окружён подразделениями безопасности.
Военный объект "Айн-аль-Асад", где размещаются войска международной коалиции под руководством Вашингтона и который располагается в провинции Анбар на западе Ирака, оказался под ракетным ударом.
Согласно информации канала Al Arabiya, в направлении базы были выпущены как минимум две ракеты.
В связи с этим район Аль-Багдади, где находится опорный пункт, целиком окружён подразделениями безопасности.
Один из представителей данных частей передал каналу Al Sumaria, что вблизи базы сдетонировал только один снаряд. По его словам, в результате взрыва никто из военных и персонала на объекте не пострадал.
Отметим, что в пустынном регионе на западе Ирака, где страна граничит с Сирией, по-прежнему отмечается активность разрозненных бандформирований "Исламского государства"*.
*Организация, деятельность которой в России запрещена

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