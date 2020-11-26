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По 50 тысяч за "голову": На раскопавших могилы советских солдат объявили "охоту"
26 ноября 2020, 18:00 • 224 • Политика
Глава Россотрудничества Евгений Примаков гневно высказался по поводу надругательства над могилами советских солдат в Литве. Он даже объявил "охоту", назначив вознаграждение по 50 тысяч рублей за "голову" тех, кто совершил надругательство.
Глава Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Евгений Примаков в своём Telegram-канале назвал "кончеными ублюдками" тех, кто раскопал могилы советских солдат в Литве.
"Во-первых, безусловно, мы требуем расследования - не формального, а реального, с наказанием виновных. Мы обратимся к властям Литвы: позволительны ли в нынешней Литве надругательства над могилами как таковыми или для могил советских солдат сделано исключение и над ними глумиться можно?" - написал Примаков.
Во-вторых, отметил он, будет найдена литовская неправительственная организация, которая возьмёт на себя хлопоты по уходу за советскими могилами. Примаков подчеркнул, что доверия к литовским властям в этом вопросе больше нет.
"В-третьих, лично я, сам по себе, объявляю награду в 50 тысяч рублей за информацию о тех людях, которые это сделали", - заявил Примаков.
Он подчеркнул, что ему нужны не просто сведения, а информация, которую можно проверить, и доказательства, чтобы не радовать жуликов и провокаторов.
"К этой частной инициативе предлагаю присоединиться всем желающим, чтобы она не была моей личной идеей, а стала инициативой общественной. Здорового общества, которое не желает, чтобы могилы его солдат оскверняли какие-то ублюдки", - резюмировал Примаков.
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