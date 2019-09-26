По 150 рублей с квартиры или дома. "Общий котёл" и страхование от ЧС • 8 • Аналитика Когда считать мы стали взносы

Россиян хотят застраховать. Если не всех поголовно, то большинство – это точно. И если не на все случаи жизни, то от чрезвычайных происшествий – точно. Для этого, как сообщил на днях глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс, предлагается сформировать некий «единый фонд» страхования от чрезвычайных ситуаций.









Автора ничуть не удивил тот факт, что сама идея родилась в недрах Минфина и Центробанка. Тамошних новаторов хлебом не корми, а дай аккумулировать какие-нибудь миллиарды. По свидетельству главы ВСС, с подачи этих двух финансовых ведомств предполагается собирать по всей стране по 150 рублей с квартиры или дома, которые будут отправляться в «один общий котёл».



При этом до 95% суммы поступит в Российскую национальную перестраховочную компанию (РНПК), откуда средства будут направляться в регионы, где что-нибудь случилось. Общий котёл, как и единая перестраховочная компания – это как мечта великого комбинатора. Были бы средства, дайте порулить. Начнут со 150 рублей с каждого, а там, глядишь, и больше снимать с публики получится.



Главное — как всё подать. Страховщики уже вовсю обсуждают, как простимулировать население платить страховку от ЧС. Уже есть предложения сделать для застрахованных большие скидки по налогу на недвижимость или снизить им взносы на капремонт. Как говорится, непаханое поле…



При этом надо бы понять, какие тарифы вообще готово «потянуть» население. В более рисковых регионах тарифы должны быть, конечно, повыше, хотя окончательные решения – за местными властями и страховыми компаниями. В региональных программах возможно софинансирование, в связи с чем суммы могут различаться, и в них можно будет включать разные наборы рисков.



Интересно, что страховщики уже наметили для себя 14 пилотных субъектов, где новые страховые программы могут быть запущены в первую очередь. Это Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская, Тверская, Свердловская, Тюменская, Новосибирская, Белгородская и Омская области, а также Забайкальский, Пермский, Красноярский, Краснодарский и Хабаровский края. Москвы в списке нет, наверное, потому что там и так больше половины горожан платят по 2 страховых рубля с квадратного метра.



Когда-то в дореволюционной России в моде были всё больше благотворительные фонды. Пару десятилетий назад, если говорили «фонд», почти наверняка подразумевали – инвестиционный, а в последнее время на слуху в основном фонды пенсионные, сгоревшие или же проворовавшиеся. Страховой, да тому же единый, — это что-то новенькое.



Подаётся оно под соусом того, что надо наконец-то снять необоснованную финансовую нагрузку с Министерства по чрезвычайным ситуациям, которому на помощь должны прийти страховщики. Вот соберут с каждой квартиры по 150 рублей в месяц (число, озвученное лично Игорем Юргенсом), и хватит этих денег на страховые выплаты погорельцам или жертвам землетрясений и наводнений.



Услышав такое, сразу тянет взять всё и просчитать. Так вот, допустим, хотя бы 50 миллионов российских домовладельцев и хозяев отдельных квартир решат раскошелиться на страховку. Получится 7,5 млрд. рублей в месяц или 90 млрд. в год. Негусто, скажем прямо, особенно с учётом того, какой сегодня бюджет у российского МЧС.







Вот, к примеру, на программу восстановления жилья и инфраструктуры в Иркутской области после масштабного летнего наводнения до 2023 года будет направлено из федерального бюджета 32 млрд. рублей. Программа рассчитана на пять лет, и общие затраты на неё уже сейчас тянут на 40 с лишним млрд. рублей.



Добровольно или принудительно?

Впрочем, это совсем другие деньги и предназначены они на ликвидацию последствий, а также – на профилактику. Тех же пожаров, наводнений и т.д. и т.п. Но со страховыми миллиардами явно не разгуляешься. С учётом того, сколько у нас в год набегает разного рода пострадавших, даже по миллиону на каждого может не получиться. Тем более что страховщики на этом и заработать что-то должны.





За чей же счёт будет пополняться этот фонд? Разумеется, за наш с вами, уважаемые читатели, что ничуть не оспаривает и Игорь Юргенс. Страховщики с распростёртыми объятиями ждут граждан, которые решат застраховать свое жилье от ЧС. Впрочем, в ВСС рассчитывают и на региональные субсидии.



Собранные деньги будут направляться в регионы, пострадавшие от чрезвычайных ситуаций. Каким образом? При помощи перестраховочных механизмов, иначе, как отмечают в ВСС, нет никаких гарантий, что они дойдут до адресата.



Игорь Юргенс, глава Всероссийского союза страховщиков, сразу напомнил, что страхование жилья на случай ЧС (чрезвычайных ситуаций) может быть только добровольным, что отвечает положениям Гражданского кодекса. Оно не может быть обязательным. ЧС – это не медицина и даже не вождение автомобиля, и никому ничего просто так навязывать нельзя.



Однако в России, как известно, даже с конституцией многие во власти не особо церемонятся, а кодексы вроде лесного или водного нарушает практически любой, кому это с рук сойдёт. Хорошо ещё, что хотя бы с уголовным принято считаться всерьёз. Но главное не это. Важнее то, как российское чиновничество умеет превращать что-нибудь добровольное в добровольно-принудительное.



При нашем-то бюрократическом опыте провернуть нечто подобное, вообще-то, проще простого. К тому же первый, и наверное, самый важный шаг в данном направлении уже сделан – тот же Игорь Юргенс подаёт как данность тот факт, что сам платёж гражданам запишут не куда-нибудь, а в квитанции по оплате ЖКХ.







Эксперты не сомневаются, что для того, чтобы собрать сумму, достаточную для массового восстановления жилья после ЧС, новые платежи просто необходимо включить в квитанции на коммунальные услуги. Ну а возможный отказ, вполне обоснованный, заметьте, чиновники, судя по всему, тут же обставят такими сложностями, что большинство из нас предпочтут с бюрократическим аппаратом просто не связываться.



Ну что ж, примем как данность, что страхование от чрезвычайных ситуаций обязательным не будет. Нигде и ни при каких обстоятельствах. Игорь Юргенс обращает внимание, что регионам предстоит создавать специальные страховые продукты и программы для стимулирования россиян к участию в них.



Рискуют все, страхуются единицы

Известно, что страховые взносы, также, как и пенсионные, – это колоссальный источник инвестиционных средств. Россия в этом смысле уже давно не исключение, хотя о сколько-нибудь, пристойных отчислениях с тех денег, которые в том или ином виде регулярно отдаёт страховщикам каждый из нас, говорить не приходится.



Впрочем, страхуясь, в России никто на прибыли и не рассчитывает. В случае чего, дай бог саму-то страховку получить. Более-менее бесперебойно работает, пожалуй, только механизм ОСАГО, а в чрезвычайных ситуациях и при несчастных случаях страховщики первым делом заботятся не о выплатах пострадавшим, а о минимизации их размера.



Мы ещё не успели забыть, как несколько дней назад сгорел громадный торговый центр во Владивостоке. К счастью, в этот раз обошлось без жертв и даже без пострадавших. Зато колоссальные материальные потери, в любом случае, имеют место быть. Есть серьёзные сомнения, что здание ТЦ, и большинство магазинов и кафе, размещённых в нём, были застрахованы по максимуму.







Разумеется, за то, без чего работать просто не разрешается, хозяева и арендаторы, скорее всего, заплатили. И скорее всего, по полной. Хотя в сравнении с размером предстоящих страховых выплат это наверняка копейки. Ты сам решил, сам выбрал



Но ведь так и должно быть – страхуются немногие, и в основном понемногу, ну а миллионные страховки выплачивают и вовсе только пострадавшим. Да и то отнюдь не всем и в большинстве случаев – лишь небольшую часть реального ущерба. Но опять же есть серьёзные сомнения, что пострадавшим или вовсе потерявшим свой скромный бизнес выплатят столько, чтобы они могли вернуться к нормальной жизни и к нормальной работе.



И всё-таки, едва ли не главное то, что страховка – это не пенсия. Чтобы рассчитывать на пристойные выплаты в старости, надо платить и платить довольно много, на протяжении всей жизни. Но за страховку порой приходится платить куда больше. Однако при любых её видах регулярные платежи всё же не зашкаливают. Особенно если сравнивать их с размерами потенциальных выплат. В случае реальной ЧС.



С выплатами, конечно, в России проблем хватает, но это – отдельная тема. Отметим, лишь, что за почти три десятилетия существования современной страховой системы реально удалось продвинуть лишь повсеместное внедрение ОСАГО и обязательное страхование авиаперелётов, а также опасных производств.



О том, что творится с медицинским страхованием, здесь тоже лучше не вспоминать. Нам же через самые раскрученные СМИ и телеканалы постоянно напоминают, какие мы некультурные и не желаем понимать, что за страховку платить придётся меньше, чем при форс-мажорных обстоятельствах. Бедная Россия, ну нет в ней до сих среди граждан соответствующей страховой культуры. Как, впрочем, и правовой. Какие россияне нехорошие – не хотят брать пример с тех стран, где со страхованием всё в порядке.



Только при этом почему-то забывают вспомнить: в этих-то странах страховщики в чрезвычайных случаях сначала платят по полной, а уже потом разбираются, где и за счёт чего можно сэкономить. Да, при этом и обсчитывают, и обманывают, но там это – редкость, а в России чуть ли не норма. И расплачиваться российские страховщики отнюдь не спешат, а вот с минимизацией выплат ещё как торопятся. Россиян хотят застраховать. Если не всех поголовно, то большинство – это точно. И если не на все случаи жизни, то от чрезвычайных происшествий – точно. Для этого, как сообщил на днях глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс, предлагается сформировать некий «единый фонд» страхования от чрезвычайных ситуаций.Автора ничуть не удивил тот факт, что сама идея родилась в недрах Минфина и Центробанка. Тамошних новаторов хлебом не корми, а дай аккумулировать какие-нибудь миллиарды. По свидетельству главы ВСС, с подачи этих двух финансовых ведомств предполагается собирать по всей стране по 150 рублей с квартиры или дома, которые будут отправляться в «один общий котёл».При этом до 95% суммы поступит в Российскую национальную перестраховочную компанию (РНПК), откуда средства будут направляться в регионы, где что-нибудь случилось. Общий котёл, как и единая перестраховочная компания – это как мечта великого комбинатора. Были бы средства, дайте порулить. Начнут со 150 рублей с каждого, а там, глядишь, и больше снимать с публики получится.Главное — как всё подать. Страховщики уже вовсю обсуждают, как простимулировать население платить страховку от ЧС. Уже есть предложения сделать для застрахованных большие скидки по налогу на недвижимость или снизить им взносы на капремонт. Как говорится, непаханое поле…При этом надо бы понять, какие тарифы вообще готово «потянуть» население. В более рисковых регионах тарифы должны быть, конечно, повыше, хотя окончательные решения – за местными властями и страховыми компаниями. В региональных программах возможно софинансирование, в связи с чем суммы могут различаться, и в них можно будет включать разные наборы рисков.Интересно, что страховщики уже наметили для себя 14 пилотных субъектов, где новые страховые программы могут быть запущены в первую очередь. Это Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская, Тверская, Свердловская, Тюменская, Новосибирская, Белгородская и Омская области, а также Забайкальский, Пермский, Красноярский, Краснодарский и Хабаровский края. Москвы в списке нет, наверное, потому что там и так больше половины горожан платят по 2 страховых рубля с квадратного метра.Когда-то в дореволюционной России в моде были всё больше благотворительные фонды. Пару десятилетий назад, если говорили «фонд», почти наверняка подразумевали – инвестиционный, а в последнее время на слуху в основном фонды пенсионные, сгоревшие или же проворовавшиеся. Страховой, да тому же единый, — это что-то новенькое.Подаётся оно под соусом того, что надо наконец-то снять необоснованную финансовую нагрузку с Министерства по чрезвычайным ситуациям, которому на помощь должны прийти страховщики. Вот соберут с каждой квартиры по 150 рублей в месяц (число, озвученное лично Игорем Юргенсом), и хватит этих денег на страховые выплаты погорельцам или жертвам землетрясений и наводнений.Услышав такое, сразу тянет взять всё и просчитать. Так вот, допустим, хотя бы 50 миллионов российских домовладельцев и хозяев отдельных квартир решат раскошелиться на страховку. Получится 7,5 млрд. рублей в месяц или 90 млрд. в год. Негусто, скажем прямо, особенно с учётом того, какой сегодня бюджет у российского МЧС.Вот, к примеру, на программу восстановления жилья и инфраструктуры в Иркутской области после масштабного летнего наводнения до 2023 года будет направлено из федерального бюджета 32 млрд. рублей. Программа рассчитана на пять лет, и общие затраты на неё уже сейчас тянут на 40 с лишним млрд. рублей.Впрочем, это совсем другие деньги и предназначены они на ликвидацию последствий, а также – на профилактику. Тех же пожаров, наводнений и т.д. и т.п. Но со страховыми миллиардами явно не разгуляешься. С учётом того, сколько у нас в год набегает разного рода пострадавших, даже по миллиону на каждого может не получиться. Тем более что страховщики на этом и заработать что-то должны.За чей же счёт будет пополняться этот фонд? Разумеется, за наш с вами, уважаемые читатели, что ничуть не оспаривает и Игорь Юргенс. Страховщики с распростёртыми объятиями ждут граждан, которые решат застраховать свое жилье от ЧС. Впрочем, в ВСС рассчитывают и на региональные субсидии.Собранные деньги будут направляться в регионы, пострадавшие от чрезвычайных ситуаций. Каким образом? При помощи перестраховочных механизмов, иначе, как отмечают в ВСС, нет никаких гарантий, что они дойдут до адресата.Игорь Юргенс, глава Всероссийского союза страховщиков, сразу напомнил, что страхование жилья на случай ЧС (чрезвычайных ситуаций) может быть только добровольным, что отвечает положениям Гражданского кодекса. Оно не может быть обязательным. ЧС – это не медицина и даже не вождение автомобиля, и никому ничего просто так навязывать нельзя.Однако в России, как известно, даже с конституцией многие во власти не особо церемонятся, а кодексы вроде лесного или водного нарушает практически любой, кому это с рук сойдёт. Хорошо ещё, что хотя бы с уголовным принято считаться всерьёз. Но главное не это. Важнее то, как российское чиновничество умеет превращать что-нибудь добровольное в добровольно-принудительное.При нашем-то бюрократическом опыте провернуть нечто подобное, вообще-то, проще простого. К тому же первый, и наверное, самый важный шаг в данном направлении уже сделан – тот же Игорь Юргенс подаёт как данность тот факт, что сам платёж гражданам запишут не куда-нибудь, а в квитанции по оплате ЖКХ.Эксперты не сомневаются, что для того, чтобы собрать сумму, достаточную для массового восстановления жилья после ЧС, новые платежи просто необходимо включить в квитанции на коммунальные услуги. Ну а возможный отказ, вполне обоснованный, заметьте, чиновники, судя по всему, тут же обставят такими сложностями, что большинство из нас предпочтут с бюрократическим аппаратом просто не связываться.Ну что ж, примем как данность, что страхование от чрезвычайных ситуаций обязательным не будет. Нигде и ни при каких обстоятельствах. Игорь Юргенс обращает внимание, что регионам предстоит создавать специальные страховые продукты и программы для стимулирования россиян к участию в них.Известно, что страховые взносы, также, как и пенсионные, – это колоссальный источник инвестиционных средств. Россия в этом смысле уже давно не исключение, хотя о сколько-нибудь, пристойных отчислениях с тех денег, которые в том или ином виде регулярно отдаёт страховщикам каждый из нас, говорить не приходится.Впрочем, страхуясь, в России никто на прибыли и не рассчитывает. В случае чего, дай бог саму-то страховку получить. Более-менее бесперебойно работает, пожалуй, только механизм ОСАГО, а в чрезвычайных ситуациях и при несчастных случаях страховщики первым делом заботятся не о выплатах пострадавшим, а о минимизации их размера.Мы ещё не успели забыть, как несколько дней назад сгорел громадный торговый центр во Владивостоке. К счастью, в этот раз обошлось без жертв и даже без пострадавших. Зато колоссальные материальные потери, в любом случае, имеют место быть. Есть серьёзные сомнения, что здание ТЦ, и большинство магазинов и кафе, размещённых в нём, были застрахованы по максимуму.Разумеется, за то, без чего работать просто не разрешается, хозяева и арендаторы, скорее всего, заплатили. И скорее всего, по полной. Хотя в сравнении с размером предстоящих страховых выплат это наверняка копейки.Но ведь так и должно быть – страхуются немногие, и в основном понемногу, ну а миллионные страховки выплачивают и вовсе только пострадавшим. Да и то отнюдь не всем и в большинстве случаев – лишь небольшую часть реального ущерба. Но опять же есть серьёзные сомнения, что пострадавшим или вовсе потерявшим свой скромный бизнес выплатят столько, чтобы они могли вернуться к нормальной жизни и к нормальной работе.И всё-таки, едва ли не главное то, что страховка – это не пенсия. Чтобы рассчитывать на пристойные выплаты в старости, надо платить и платить довольно много, на протяжении всей жизни. Но за страховку порой приходится платить куда больше. Однако при любых её видах регулярные платежи всё же не зашкаливают. Особенно если сравнивать их с размерами потенциальных выплат. В случае реальной ЧС.С выплатами, конечно, в России проблем хватает, но это – отдельная тема. Отметим, лишь, что за почти три десятилетия существования современной страховой системы реально удалось продвинуть лишь повсеместное внедрение ОСАГО и обязательное страхование авиаперелётов, а также опасных производств.О том, что творится с медицинским страхованием, здесь тоже лучше не вспоминать. Нам же через самые раскрученные СМИ и телеканалы постоянно напоминают, какие мы некультурные и не желаем понимать, что за страховку платить придётся меньше, чем при форс-мажорных обстоятельствах. Бедная Россия, ну нет в ней до сих среди граждан соответствующей страховой культуры. Как, впрочем, и правовой. Какие россияне нехорошие – не хотят брать пример с тех стран, где со страхованием всё в порядке.Только при этом почему-то забывают вспомнить: в этих-то странах страховщики в чрезвычайных случаях сначала платят по полной, а уже потом разбираются, где и за счёт чего можно сэкономить. Да, при этом и обсчитывают, и обманывают, но там это – редкость, а в России чуть ли не норма. И расплачиваться российские страховщики отнюдь не спешат, а вот с минимизацией выплат ещё как торопятся. Алексей Подымов, Дмитрий Малышев, к.э.н. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





8 Источник Похожие новости По 150 рублей с квартиры или дома. "Общий котёл" и страхование от ЧС Маски сброшены. Украина будет обострять ситуацию до предела Приватизация «Укрзализныци». Начало транспортного коллапса Украины Пенсию в России трудно заработать. Но можно украсть В чём сила, Владимир Владимирович? Ты сам решил, сам выбрал Новости партнеров