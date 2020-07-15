По 1200 долларов каждому: "Американская мечта" хитрых русских девочек

Автор:

Аля Самитова

Счастье в четырёх измерениях и тёплое солнышко, согревающее умиротворённую душу человека, перед которым открыты двери социальных лифтов, готовых поднять его на головокружительную высоту с любого уровня. Надо только очень сильно захотеть, и американская мечта обязательно сбудется, главное – усиленно трудиться, убеждают со всех сторон.

Бывшие граждане России, перебравшись на ту сторону океана, нередко взахлёб рассказывают теперь уже бывшим соотечественникам о своей почти райской жизни на новой родине. Прекрасно в их рассказах всё – от постоянных широких улыбок соседей, совершенно "не бюрократических" чиновников до учтивых полицейских, готовых в любой момент прийти и всех защитить. Они упиваются "отличной американской медициной", рассказывают про "сногсшибательные" зарплаты и "совершенно доступное жильё".

Собственно, читал такие "невероятные истории", наверное, каждый из нас. И если верить авторам подобных публикаций, "любой трудоспособный американец может позволить себе купить просторное жильё, автомобиль, отдохнуть за границей или попросту сходить всей семьёй в ресторан". О том, что большая часть этого "счастья" взята в кредит, читателям знать не обязательно. Главное, что они должны усвоить: Америка – это "благополучная и процветающая страна с высоким уровнем жизни и заработной платой".

"Прекрасная американская жизнь" глазами эмигрантки

Вот, к примеру, свежеиспечённая американская гражданка из России, девушка Лера. Чем она занималась до того, как приехать в страну вечной мечты и нескончаемой демократии, нам неизвестно. Но сейчас, заделавшись блогером, она выкладывает в Instagram и TikTok короткие ролики, в которых, играя лицом невероятный восторг, рассказывает: "Ах, как прекрасна эта американская жизнь!".

К примеру, Лерочка решила зайти в супермаркет в пижамке и с восторгом сообщает: "Никто не реагирует, не смотрит косо, не то что…" Ну вы поняли – в России, надо полагать, девушку Леру прямо у прилавка закидали бы камнями, а потом суровые охранники и вовсе выкинули бы из магазина. Мордор, что тут скажешь…

Привет! Нам по 20 лет, мы приехали одни в Америку без денег и плана, и у нас нет богатых родителей,

– сообщает Лера в другом ролике. Подписчицам Леры, радостно комментирующим её ролики, почему-то не интересно узнать, на какие средства Лера и её муж Антон попали на тот берег Атлантики, кто им оплатил съёмную квартиру.

Головой в холодильнике: бесплатная еда – предел мечтаний?

Тема бесплатной еды – любимая для "понаехавших" в США блогеров с постсоветского пространства. Видео на эту тему с восторженными комментариями выкладывают "новые американцы" довольно часто. Вот и Лера в одном из своих роликов, хлопая глазами, рассказывает о бесплатной еде, которую всем раздают во время пандемии:

Мы еле-еле затащили эти коробки с продуктами домой, они заняли весь багажник. Вот только снимать нам в food bank не разрешили, а то бы я вам показала.

Как попадает еда в эти продовольственные банки? А очень просто: крупные сетевые магазины передают им для бесплатной раздачи продукты, у которых уже почти истёк срок годности. Чтобы получить бесплатную еду, надо ещё выстоять огромные очереди из машин. Фото: XinHua / Globallookpress

А почему это вдруг не разрешили? Что за секретный объект – пункт раздачи бесплатной еды? А может, всё содержимое коробок Лера просто купила по дороге в супермаркете?

Интересно, что благотворительные организации, которые и занимаются обеспечением продовольствием, сообщали, что желающих получить бесплатную еду стало в два раза больше и на всех продуктов просто не хватает.

"Нам приходится надеяться только на чудо", – сказал в одном из интервью руководитель продовольственного банка в Сан-Антонио Эрик Купер.

И тут есть ещё один интересный момент: как попадает еда в эти продовольственные банки? А очень просто: крупные сетевые магазины передают им для бесплатной раздачи продукты, у которых уже почти истёк срок годности.

Но и эту еду получить на самом деле довольно сложно: надо выстоять огромные очереди из машин, домой продукты никто вам не доставит, при этом надо доказать, что ты действительно нуждаешься в помощи, не имеешь задолженностей и зарабатываешь мало, а это придётся ещё и подтвердить налоговой декларацией.

Собственно, и 1200 долларов, "которые выплачиваются абсолютно каждому в США", – это тоже милое враньё девочки, поскольку получить их можно только после того, как ты докажешь своё непростое финансовое положение, о чём я писала выше.

"Российские СМИ рассказывают бред"?

Писала Лера и о том, что "никакой пандемии в США нет", никого за нарушение карантина не задерживает полиция.

Рассказать вам про карантин в Америке? Безработица, банкротства, трупы на улицах? Да уж конечно! Всё, что вы видите в СМИ в России, – это полный бред,

– смеётся девочка Лера.

Видимо, американские газеты на этот счёт тоже постоянно врут, и только Лера "раскрывает" всю правду. И эту "правду" сразу подхватил Алексей Навальный, да и не только он, со словами "вы видите, как живёт Америка и американцы?".

Хотя ведь очень несложно узнать, что безработица в США, связанная с пандемией коронавируса, достигла максимума со времён Великой депрессии. Ещё в феврале уровень безработицы составлял 3,5%, а уже к маю этот показатель вырос до 14,7%, согласно данным Министерства труда США. Все эти данные легко можно найти в Google, если лень почитать американские газеты, к примеру, Washington Post.

В Америке от пандемии лечат бесплатно. Если у вас нет страховки, её оформляют прямо на месте. Это государство никогда не оставит своих граждан в беде, будьте уверены. И что мне ещё очень нравится – отовсюду только один позитив,

– чирикает девочка Лера, которая, к слову, гражданство США ещё не получила.

Да-да-да, мы все поверили, что "лечат бесплатно", мы же газет-то американских совсем не читаем. И знакомых там не имеем, которые даже при наличии страховки получали счета на 30-40 тысяч долларов к оплате. А уж про "позитив" и "никогда своих граждан не оставит в беде" – это девочка может прочирикать бомжам, живущим под мостом в Чикаго, например. У них-то настрой точно позитивный.

По словам Леры, на продукты в Нью-Йорке "тратиться вообще не приходится" – то есть коммунизм уже наступил или все жители "Большого яблока" умерли и попали в рай? Пособия по безработице хватает для того, чтобы оплатить аренду квартиры в Нью-Йорке за два месяца. Прикиньте, что же это за квартира такая должна быть? Курятник на околице?

"Где она, эта страна чудес?"

За эту "правду" девочка Лера была позднее жёстко "выпорота" блогером Саней из Флориды, живущим в США без малого 20 лет. Причём работал он эти годы отнюдь не в придорожных ресторанчиках, а в сфере IT в серьёзных компаниях. И, комментируя ролики девочки Леры, Саня удивляется:

Это маразм, столько лжи в одном коротком видео я ни разу не видел. Дайте ссылки, где она, эта страна чудес? Дайте ссылки, мы туда сейчас соберёмся и все вместе поедем.

Один из последних роликов восторженной девочки Леры посвящён службе в армии. "Армия в Америке не обязательна, – вещает Лера, – каждый идёт в армию по собственному желанию, а каждый контрактник при поступлении на службу получает бонус в 20-30 тысяч долларов". Интересно, что даже при таком "бесплатном сыре" в военную мышеловку мало кто торопится забежать. Напротив, ВС США постоянно испытывают кадровый голод.

Тема бесплатной еды – любимая для "понаехавших" в США блогеров с постсоветского пространства. Вот и Лера тоже с восторгом говорит на эту же тему. Скриншот: TikTok / americanprincessss

Что же до бонуса, то никто его не получает вместе с подписанным контрактом. Его только обещают выплатить "когда-нибудь после окончания службы". Но если контракт был расторгнут досрочно по инициативе военнослужащего, то бонус вообще растворяется в голубом небе американской мечты.

Бонус бонусом, но Лера, как настоящий рекрутёр, решила сразить воображение подписчиков ещё и зарплатой бравых американских офицеров – аж 6-7 тысяч долларов в месяц, забыв, правда, что доход в "стране великой мечты" всё-таки считают за год. То есть у офицера получается годовая зарплата от 72 до 84 тысяч долларов в год до налоговых и прочих вычетов. Много ли это? Не слишком, да и для того, чтобы заработать эти деньги, придётся с оружием в руках "насаждать демократию" в странах, где многим это "насаждение" не нравится.

"Финансовая импотенция" среднего американца

Сами американцы хорошо знают цену своей национальной сказке, которую продолжает так старательно использовать Голливуд. "Поднимай свой зад, и у тебя всё получится, ведь получилось у наших героев" – этот мотив до сих пор звучит в американских мелодрамах. Конечно, культ личного успеха – это не так уж и плохо, во всяком случае, как-то стимулирует человека к тому, чтобы встать с условного дивана и что-то попытаться изменить в своей жизни. И всё будет okay. Ну если и не у тебя самого, то у твоих детей – уж точно.

Но куда тогда деть огромные налоги (федеральные, региональные – по штатам, да и кое-где ещё и местные, муниципальные), фактическое отсутствие бесплатного образования? Далеко не всем удаётся получить гранты, это вам не кино. Зато есть образовательные кредиты, за которые бывшим выпускникам нередко приходится платить полжизни. Да и в целом американцы закредитованы так, что нам и не снилось – и это при том что и в России большинство жителей имеют по нескольку кредитов.

А про "позитив" и "никогда своих граждан не оставит в беде" – это девочка может прочирикать бомжам, живущим под мостом в Чикаго, например. У них-то настрой точно позитивный. Фото: Patrick Gorski / Globallookpress

По мнению американских же экспертов, "американская мечта" не просто потускнела, она сильно скуксилась. И финансовое положение нынешних американцев по сравнению с их дедушками и бабушками в 50-70-х годах прошлого века заметно хуже, всё меньше у них сбережений, которые помогут безбедно жить на пенсии, да и изменение демографической ситуации в США тоже идёт не в лучшую сторону.

Американские "боевики" получат новые истребители под гиперзвуковое оружие Как писал несколько лет назад в статье для журнала Atlantic журналист и писатель Нил Гейблер, положение нынешних "благополучных" американцев сравнимо с "финансовой импотенцией". У многих из них почти нет сбережений "на чёрный день". Даже самому Гейблеру, человеку профессионально успешному, иногда приходится "тянуть до конца недели".

Не менее неутешительные выводы сделал экономист из Нью-Йоркского университета Эдвард Уолфф, проводивший исследования об истории благосостояния американцев во время подготовки к печати своей книги. По его словам, в период с 1983 по 2013 год средняя стоимость активов домовладений в США сократилась для среднего класса, к которым можно отнести до 20% населения, как минимум на четверть. Гораздо печальнее дела обстоят для 20% жителей США, относящихся к бедным. Стоимость их семейных активов упала на 85,3%. Ситуация с пандемией-2020 сделала картину ещё более пессимистичной.

"Счастье по праву рождения"

Осталось ли место для "американской мечты"? Конечно, многие жители по-прежнему стараются не терять оптимизма и надеяться на лучшее, правда, уже не на мечту, а скорее на везение. Говорят, что американцы не умеют быть несчастливыми, они дольше живут в мире иллюзий, чем в других странах.

Более того, многие ещё и сейчас уверены в том, что Декларация независимости "гарантирует им счастье по праву рождения в США". Поэтому и жив для многих до сих пор культ "американской мечты". Хотя так ли это? Может быть, и прав был один из американских комментаторов, написавший: "Если бы американцы в самом деле знали, что такое счастье, то наверняка уже нашли бы способ его упаковывать и продавать".

Конечно, жители США верят в разные мифы. К примеру, они уверены в том, что США "всех сильнее на свете", хотя вера в это сильно поколебалась после 11 сентября 2001 года. Верят они и в собственный индивидуализм, и в американский прогресс – ведь именно в США придумали iPhonе и многое другое, – и в то, что живут "лучше других". Но вера в мифы не может быть бесконечной. Да и едва ли будет, если в стране число бездомных приближается к миллиону, а более 40 миллионов американцев получают талоны на продовольствие. Это обратная сторона общества, где можно "оторвать зад от дивана и получить сразу всё, надо просто поверить в собственные силы".