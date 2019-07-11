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ПМР: Почти четверть века под надёжной защитой России

11 июля 2019, 14:09  •  49 • Война
24 года Оперативной группе российских войск в Приднестровье
В эти дни Приднестровская Молдавская Республика отмечает 24-ю годовщину создания Оперативной группы российских войск (ОГРВ) в Приднестровье. Той самой, которая не даёт покоя всем западным соседям, но именно благодаря ОГРВ была остановлена кровопролитная война в девяностых, а сегодня приднестровцы видят в российских военных гарантию мира на территории своей непризнанной республики.
«Присутствие российских войск в Приднестровье – гарантия того, что республика находится под надёжной защитой России, которая не допустит кровопролития и братоубийства на берегах Днестра. Мы, воины великой России, со всей ответственностью заявляем, что сделаем всё возможное для сохранения мира на этой благодатной земле. Боевое знамя ОГРВ в Приднестровье – символ мира и спокойствия для каждого местного жителя», – заявил на торжествах начальник ОГРВ в Приднестровье Дмитрий Зеленков.
И хотя «доброжелатели» со всего мира настаивают на преобразовании миротворческой миссии – замене российских войск миротворческой миссией ООН, в Тирасполе даже не хотят обсуждать такие идеи.
«Миротворческая операция абсолютно будет незыблема и будет проходить в том формате, в том режиме, который доказал свою эффективность, до тех пор, пока мы не придём к окончательному, всеобъемлющему, справедливому урегулированию конфликта. До этого момента никаких поползновений в части миротворческой операции, вывода неких войск и так далее, ни обсуждаться, ни дискутироваться на любых уровнях переговорного процесса не будет», – заявил министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев в эфире одного из местных телеканалов.
Напомним, на территории Приднестровья находится оперативная группа российских войск. Эта группа является преемницей 14-й общевойсковой армии, которая была переведена под юрисдикцию Российской Федерации после 1991 года. Армия была преобразована в Оперативную группу в августе 1995 года, в её основные задачи входит миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами, которые остались на территории Приднестровья после распада Советского Союза.
Контролирует же Зону безопасности Трёхсторонняя Объединённая комиссия (ОКК), в которую входят представители России, Приднестровья и Молдавии. Без ведома комиссии в район Зоны безопасности нельзя вводить военную технику и военных. Однако это правило в последнее время нарушается, и чем дальше – тем чаще. Последний инцидент случился во время проведения военных учений «Щит мира-2019», который проводили вооружённые силы Румынии и Молдовы в конце июня, – военная техника прошла прямо через Зону безопасности без предварительного уведомления.
И если ранее, при необходимости захода любой техники в Зону безопасности, ставилась в известность ОКК, и не возникало никаких проблем и вопросов, то в последнее время требования безопасности игнорируются.
«Молдавская армия часто проводит на полигоне Бульбоака, расположенном рядом с Зоной безопасности, учения, в которых принимают участие инструкторы и военные стран НАТО. Но раньше молдавская делегация ставила об этом в известность ОКК, а затем перестала. Создаётся впечатление, что это не случайно: сообщи – и всем станет известно, кто именно будет принимать участие в учениях и по какой тематике. А это, видимо, не всегда желательно», – рассказал глава приднестровской делегации в ОКК Олег Беляков.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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