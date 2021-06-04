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ПМЭФ-2021: Владимир Путин чертит красные линии - онлайн-трансляция

04 июня 2021, 13:50  •  201 • Политика
Президент России Владимир Путин принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021). "Первый русский" ведёт прямую трансляция с места события. 
Без прикрас самый важный момент ПМЭФ-2021 - выступление Владимира Путина на пленарном заседании. Забудьте всё, что было до этого: новые рубежи, новые горизонты и новые "красные линии" от президента России.
Смотрите прямую трансляцию на телеканале Царьград. Ожидается, что трансляция начнётся в 14:00, впрочем, в программе могут быть изменения.

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