ПМЭФ-2021: Владимир Путин чертит красные линии - онлайн-трансляция

Президент России Владимир Путин принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021). "Первый русский" ведёт прямую трансляция с места события.

Без прикрас самый важный момент ПМЭФ-2021 - выступление Владимира Путина на пленарном заседании. Забудьте всё, что было до этого: новые рубежи, новые горизонты и новые "красные линии" от президента России.

Смотрите прямую трансляцию на телеканале Царьград. Ожидается, что трансляция начнётся в 14:00, впрочем, в программе могут быть изменения.