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ПМЭФ-2021: Владимир Путин чертит красные линии - онлайн-трансляция
04 июня 2021, 13:50 • 201 • Политика
Президент России Владимир Путин принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021). "Первый русский" ведёт прямую трансляция с места события.
Без прикрас самый важный момент ПМЭФ-2021 - выступление Владимира Путина на пленарном заседании. Забудьте всё, что было до этого: новые рубежи, новые горизонты и новые "красные линии" от президента России.
Смотрите прямую трансляцию на телеканале Царьград. Ожидается, что трансляция начнётся в 14:00, впрочем, в программе могут быть изменения.
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