ПМЭФ-2019 – некоторые наблюдения

Система международных экономических отношений находится в кризисе

На площадке завершившегося Петербургского международного экономического форума произошёл своеобразный смотр двух противоположных воззрений на мировую (глобальную) повестку дня.

Девиз форума – «Формируя повестку устойчивого развития» – стал главным направлением состоявшейся в день открытия форума дискуссии, в которой участвовали главы российских экономических ведомств. Спорили о том, каким способом следует регулировать потребительское кредитование населения – «зажать» его или «охладить»; как укреплять верховенство права и защищать бизнес; какими темпами расходовать накопленные средства Фонда национального благосостояния.

Все ожидали встречи с Владимиром Путиным, которая были запланирована на поздний вечер в пятницу. Был затронут и вопрос об уголовном деле против основателя инвестфонда Baring Vostok американца Майкла Калви (арестован в феврале 2019 года). Президент России впервые публично прокомментировал дело Калви, отметив, что многие, в том числе из присутствующих на форуме, не согласны с обвинениями в адрес американца. «Может быть. Но в этом должны разобраться правоохранительные органы, и у нас есть судебная система соответствующая», – сказал Путин, выразив надежду на то, что дело будет вестись «прозрачно и понятно».

В пленарном заседании ПМЭФ, в пятницу 7 июня, помимо президента России, приняли участие председатель КНР Си Цзиньпин, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, президент Болгарии Румен Радев, премьер-министры Армении и Словакии Никол Пашинян и Петер Пеллегрини.

Первым выступил российский лидер. Он констатировал, что существующая система международных экономических отношений находится в кризисе, а глобальная торговля перестала быть двигателем мировой экономики, идут торговые войны, растёт протекционизм. В качестве примера Путин привёл ситуацию с газопроводом «Северный поток - 2». «Проект полностью отвечает национальным интересам всех участников – и европейцев, и России… Но это не соответствует интересам тех, кто привык к исключительности и вседозволенности. Такая разрушительная практика перекочевала в новые отрасли. Например, ситуация вокруг компании Huawei, которую выталкивают с глобального рынка».

«Это уже называют даже в некоторых кругах первой технологической войной наступающей цифровой эпохи», – заметил Путин.

По его словам, навязываемая Соединёнными Штатами модель приведёт к бесконечным конфликтам, войнам, и не только торговым, а доллар в свою очередь уже стал инструментом давления на весь мир: «Государства, которые прежде проповедовали принципы свободы торговли, честной и открытой конкуренции, заговорили языком торговых войн и санкций, откровенного экономического рейдерства с выкручиванием рук, запугиванием, устранением конкурентов так называемыми нерыночными способами».

«Очевидно, что для выработки более устойчивой и справедливой модели развития потребуются новые договоренности, которые не только четко прописаны, но, прежде всего, соблюдаются всеми», – заявил Путин, предложив для преодоления экономического кризиса вернуть в обиход понятия суверенитета и ответственности.

Он отметил, что сегодня на мировой арене просматриваются два негативных сценария развития событий. Первый – перерождение универсальной модели глобализации, подмена общих международных правил законами, административными и судебными механизмами одной страны или группы влиятельных государств. Таким образом уже поступают США, «распространяя свою юрисдикцию на весь мир», добавил Путин.

Второй сценарий, по его словам, это фрагментация глобального экономического пространства, «политика ничем не ограниченного политического эгоизма и его силовое продавливание». «Это путь к бесконечным конфликтам, к торговым войнам, а может, даже и не только торговым. Образно говоря, к боям без правил всех против всех», – сказал Путин, приведя как пример начало новой технологической войны США против китайской компании Huawei.

Сторонником глобализации, основанной на твёрдых и обязательных для всех правилах, показал себя председатель КНР Си Цзиньпин. Признавая, что глобализация – «палка о двух концах» и «есть тот, кто получает выгоду, есть тот, кто потерпит ущерб», он отметил, что «нельзя из-за этого придерживаться подходов односторонности и протекционизма», намекая на действия США.

Лидеров России и Китая поддержал Генсек ООН Антониу Гутерриш, заявивший не только о необходимости выработки новых правил в международной политике, но и о грядущей «геополитической жаре», последствия которой могут оказаться столь же непредсказуемыми для всего мира, как и при глобальном потеплении. Мы медленно движемся к многополярному миру, признал Гуттериш, но отметил, что многополярность сама по себе не гарантирует мир: «Европа была многополярной 100 лет назад, но рамки отсутствовали, и результатом стала катастрофическая мировая война».

Российский китаевед Юрий Тавровский, комментируя в СМИ переговоры между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином, предположил, что мир находится на пороге очередной глобальной холодной войны. По его мнению, именно об этом говорили Владимир Путин и Си Цзиньпин в Москве и Санкт-Петербурге. Тавровский не исключает, что США готовятся к войне на два фронта, как Гитлер во время Второй мировой: «Китайцы пришли к выводу, что и их тоже ждет холодная война. Однако существует несколько вопросов, ответы на которые дать пока нельзя: «Теперь стоит вопрос, сколько фронтов будет у новой холодной войны? Окажется ли Америка в той же ситуации, в какой оказался Гитлер, когда он был вынужден воевать на два фронта? Непонятно, объединимся ли мы с Китаем, будем ли мы союзниками в полном смысле слова. Или мы останемся стратегическими партнерами, даже в новой эпохе».

Вопросы действительно существуют. Однако Россия и Китай остаются стратегическими партнёрами, не заключая военного союза. Это даёт им пространство для разумного манёвра, не повышает градус их военного противостояния с коллективным Западом и позволяет совместными усилиями противостоять холодной войне, развязанной Соединёнными Штатами.

В части внутренней экономической политики ПМЭФ не внёс принципиально новых идей, на что, в частности, обратил внимание российский экономист Михаил Делягин; он считает , что «страна может развиваться на основе собственных ресурсов, а не на основе доброго иностранного спекулянта».

И надо понимать, стратегический сдвиг «на восток» во внешней политике будет вносить коррективы во внутреннюю экономическую политику. Без этого невозможно развиваться в мире, где с Россией пытаются говорить «языком торговых войн и санкций» и «откровенного экономического рейдерства с выкручиванием рук».