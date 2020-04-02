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Плюсы работы на удалёнке: Путин рассказал, что поднимет настроение москвичей

02 апреля 2020, 13:35  •  73 • Политика
Путин назвал плюсы работы в удалённом формате - экономия времени на передвижение и меньшая загруженность улиц. "Количество машин с мигалками в Москве уменьшится, и они не будут мешать другим участникам дорожного движения, что тоже позитивно будет отражаться на настроении, во всяком случае в столице", - отметил глава государства.
Президент России Владимир Путин нашёл плюсы в работе чиновников на удалёнке. Глава государства отметил, что таким образом можно будет сэкономить время на передвижении, а также разгрузить улицы Москвы.
Количество машин с мигалками в Москве уменьшится, и они не будут мешать другим участникам дорожного движения, что тоже позитивно будет отражаться на настроении, во всяком случае в столице, - отметил президент России на совещании с членами правительства, которое проводилось по видеосвязи.
Путин добавил, что, проводя совещание таким образом, правительство показывает пример ответственного и законопослушного поведения. Речь идёт о всеобщем режиме самоизоляции, объявленном в столице России, а также в ряде других регионов.
Напомним, что на фоне эпидемии коронавируса гражданам России рекомендовано перейти, по возможности, на режим работы в удалённом формате. А для тех, у кого такой возможности нет, период с 28 марта по 3 апреля объявлен нерабочим с сохранением прежней оплаты труда. Данные меры приняты для того, чтобы сдержать распространение коронавируса в стране.
По последним данным, в России зафиксировано 2777 случаев заражения. При этом 24 человека скончались из-за коронавирусной инфекции. Большая часть заболевших сосредоточена в Москве.

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