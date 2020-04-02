|
Плюсы работы на удалёнке: Путин рассказал, что поднимет настроение москвичей
02 апреля 2020, 13:35 • 73 • Политика
Путин назвал плюсы работы в удалённом формате - экономия времени на передвижение и меньшая загруженность улиц. "Количество машин с мигалками в Москве уменьшится, и они не будут мешать другим участникам дорожного движения, что тоже позитивно будет отражаться на настроении, во всяком случае в столице", - отметил глава государства.
Президент России Владимир Путин нашёл плюсы в работе чиновников на удалёнке. Глава государства отметил, что таким образом можно будет сэкономить время на передвижении, а также разгрузить улицы Москвы.
Путин добавил, что, проводя совещание таким образом, правительство показывает пример ответственного и законопослушного поведения. Речь идёт о всеобщем режиме самоизоляции, объявленном в столице России, а также в ряде других регионов.
Напомним, что на фоне эпидемии коронавируса гражданам России рекомендовано перейти, по возможности, на режим работы в удалённом формате. А для тех, у кого такой возможности нет, период с 28 марта по 3 апреля объявлен нерабочим с сохранением прежней оплаты труда. Данные меры приняты для того, чтобы сдержать распространение коронавируса в стране.
По последним данным, в России зафиксировано 2777 случаев заражения. При этом 24 человека скончались из-за коронавирусной инфекции. Большая часть заболевших сосредоточена в Москве.
73
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
27 марта 2020, 01:35
|
28 марта 2020, 10:00
|
27 марта 2020, 05:35
|
28 марта 2020, 08:35
|
28 марта 2020, 06:35
|
29 марта 2020, 14:35
|
01 апреля 2020, 07:35