|
Плюшки за Крым: политолог раскрыл задумку Лукашенко
12 августа 2021, 10:45 • 57 • Политика
Глава РБ рассчитывает как можно дольше удержаться у власти и пытается маневрировать
Президент Белоруссии Александр Лукашенко до сих пор не признал Крым территорией России, поскольку видит в данной теме возможности для торга. В этом убежден политолог Ростислав Ищенко.
По мнению эксперта, белорусский лидер оставляет себе возможность для маневра на политическом поле. Но главное – он не намерен разменивать эту карту просто в рамках союзнических отношений.
"Он хочет выторговать как можно больше плюшек. Платить ему за Крым никто не собирается, но он надеется",
– пояснил Ищенко в эфире Ютуб-канала "Украина.ру". Ранее похожее мнение высказал российский политолог Евгений Сатановский. Такое поведение президента РБ он охарактеризовал одним непечатным русским словом.
Вопрос о принадлежности Крыма возник на большой пресс-конференции Лукашенко 9 августа. Тогда белорусский лидер заявил, что признает власть РФ над полуостровом, когда туда станут поставлять продукцию все российские олигархи. Обсуждая вопрос о смене власти в Минске, Лукашенко призвал журналистов не гадать, когда это произойдет. "Скоро", – отмахнулся он.
Политолог Ростислав Ищенко полагает, что на самом деле Лукашенко планирует задержаться в кресле президента как можно дольше. В идеале – до самой смерти. Но все будет зависеть от его окружения. По некоторым оценкам, сейчас поддержка Лукашенко ослабевает, поскольку различные группы элит уже не видят для себя перспектив с таким главой республики.
Пресс-конференция "Большой разговор с президентом" длилась 9 августа в Минске более 8 часов. После мероприятия Лукашенко еле вышел из зала. Некоторые предположили, что его хватил удар, однако врач заверил, что дело в другом.
Подпишитесь на нас
57
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
10 августа 2021, 15:40
|
07 августа 2021, 20:45
|
06 августа 2021, 02:35
|
06 августа 2021, 09:55
|
08 августа 2021, 23:20
|
07 августа 2021, 21:40
|
08 августа 2021, 21:30