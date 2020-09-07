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Плюс три процента на каждого: Бюджетников обрадовали ростом зарплат

07 сентября 2020, 19:10  •  94 • Политика
Премьер-министр подписал распоряжение, согласно которому на три процента будут проиндексированы зарплаты бюджетников.
Хорошая новость для работников бюджетной сферы. Согласно распоряжению, подписанному премьер-министром России Михаилом Мишустиным, зарплаты "работникам казенных, бюджетных и автономных учреждений" будут проиндексированы.
Впрочем, не только об этих категориях бюджетников идёт речь. Роста зарплат стоит ожидать также сотрудникам федеральных госорганов и гражданским служащим военных частей страны.
Отмечается, что индексация зарплат будет с 1 октября текущего года.
В опубликованном на портале правовой информации документе указывается, что индексация составит три процента.

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