Плюс три процента на каждого: Бюджетников обрадовали ростом зарплат

Хорошая новость для работников бюджетной сферы. Согласно распоряжению, подписанному премьер-министром России Михаилом Мишустиным, зарплаты "работникам казенных, бюджетных и автономных учреждений" будут проиндексированы.

Впрочем, не только об этих категориях бюджетников идёт речь. Роста зарплат стоит ожидать также сотрудникам федеральных госорганов и гражданским служащим военных частей страны.

Отмечается, что индексация зарплат будет с 1 октября текущего года.

В опубликованном на портале правовой информации документе указывается, что индексация составит три процента.