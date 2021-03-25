Плюс 80 ядерных бомб. Потому что русские идут

Глава МИД Британии Доминик Рааб призывает в Брюсселе союзников по НАТО "противостоять угрозе со стороны России и сделать так, чтобы она ощутила реальные последствия своей враждебной деятельности". "Глобальной Британии" потребовалось больше ядерных боеголовок. "Угроза" со стороны России нужна Британии для укрепления военного потенциала, без чего её не будут серьёзно воспринимать в мире.

Британский МИД пугает своих коллег из других натовских стран "изменчивой природой российской агрессии, использующей новые и разрушительные технологии, угрожая демократиям и открытым обществам по всему миру". Враждебная Россия, по словам Рааба, разрабатывает новые "суперсовременные ракетные системы, способные уходить от обычных средств ПВО", прибегает в своей зловредной деятельности к кибератакам против западных стран.

Задача номер один: Демонизация России

Эта набившая оскомину риторика опирается на два программных документа, появившиеся в Англии буквально на днях. Последним из них является обнародованный в понедельник план масштабной модернизации британских Вооружённых сил, который тоже оправдывается (этот "товар" легче всего продать запуганному военной мощью России налогоплательщику!) угрозой со стороны Москвы.

Россия продолжает представлять главную ядерную, обычную военную и гибридную угрозу европейской безопасности. Благодаря модернизации российских Вооружённых сил, их способности интегрировать все направления деятельности государства и возросшей готовности рисковать Россия является умелым и непредсказуемым игроком,

– подчёркивается в 70-страничном документе. Россия, которая упоминается в нём свыше десяти раз, развивает свой подводный флот, у неё есть торпеды, "способные доставить ядерный боевой заряд до береговых целей", она может наносить высокоточные удары, "лишая Великобританию и её союзников свободы действий". А это "представляет существенную угрозу способности Соединённого Королевства оказывать поддержку собственным силам и отстаивать свои интересы в Европе, Восточном Средиземноморье и на Ближнем Востоке".

Ну а кроме однозначно враждебной России есть ещё неоднозначно плохой Китай, рост влияния и военной мощи которого назван "важнейшим геополитическим фактором в современном мире". "Китай представляет собой комплексный, системный вызов", которому тоже необходимо противостоять для защиты ценностей и глобальных интересов Британии, отмечается в плане.

Мой служебный долг – гарантировать наличие эффективных средств ядерного сдерживания, учитывая и отслеживая то, что делают Россия и другие страны. В последние несколько лет мы наблюдаем значительное увеличение инвестиций в противоракетную оборону в России. Там запланировали и развернули новые средства [ПРО],

– заявил в воскресенье Би-би-си министр обороны Британии Бен Уоллес. – Если мы хотим иметь эффективные средства сдерживания, они должны иметь возможность выполнить свою задачу". Таким образом, он оправдал запланированное резкое расширение британского ядерного арсенала и увеличение других статей военных расходов, прежде всего, успешной и эффективной модернизацией Россией своих Вооружённых сил.

"Глобальная Британия" расправляет крылья

Незадолго перед этим в Лондоне был опубликован основной программный документ – "Глобальная Британия в эпоху соперничества. Интегрированный обзор политики в области безопасности, обороны, развития и иностранных дел". Речь идёт о новой концепции внешней и оборонной политики на первое десятилетие после Brexit. В этом 100-страничном документе Россия названа "наиболее острой прямой угрозой Великобритании" и "наиболее актуальной угрозой" для безопасности Евро-Атлантического региона. Вместе со своими союзниками Британия намерена "отражать ядерные, традиционные и гибридные угрозы безопасности, особенно исходящие со стороны России". В документе выражается озабоченность не только в связи с ростом российского оборонного потенциала, но и значительными инвестициями России и Китая в "информационные операции" и "демонстрацию глобального культурного влияния". В связи с этим заявлено о необходимости "прибегать к сдерживанию" и вместе с западными партнёрами "активно обороняться от всего спектра угроз, исходящих от России".

Короче, британцы, приписав Москве вожделения Запада, намерены "активно обороняться" от России. "Обороняться" от России в Лондоне хотят, естественно, не на своей территории – в Восточной Европе, особенно на Украине, "укреплению военного потенциала" которой Лондон намерен содействовать, чем он давно уже, кстати, и занимается. И ещё, разумеется, с целью противостояния угрозе российских "фейков" (Оруэлл отдыхает!) Британия окажет финансовую помощь "независимым СМИ", "особенно в российском ближнем зарубежье", увеличит поддержку инициатив ОБСЕ и Совета Европы. Вот вам и ещё одно косвенное доказательство того, что эти структуры занимаются антироссийской деятельностью!

"Триллер" с Китаем

С Китаем у Британии отношения сложнее: китайские Вооружённые силы тоже опасны, "Китай также представляет наибольшую угрозу экономической безопасности королевства", однако обе страны "получают выгоду от двусторонней торговли и инвестиций", и КНР становится для Лондона "всё более важным партнёром в борьбе с глобальными вызовами" вроде пандемий и изменения климата. Иными словами, свои интересы Лондон будет защищать, во внутренние дела КНР – вместе с остальными западными странами – намерен вмешиваться (Гонконг, Синьцзян), но при этом хочет с Китаем выгодно торговать, делать деньги на его экономическом росте! Вряд ли КНР Си Цзиньпина устроит такая модель.

Составители данного документа не наивные люди и это, конечно, прекрасно понимают. Поэтому решение увеличить количество ядерных боеголовок с 180 до 260 в связи с увеличивающимся числом "технологических и доктринальных угроз" со стороны некоторых государств к Китаю тоже относится.

Мы не будем колебаться, чтобы встать на защиту наших ценностей и наших интересов в случае угрозы им, или когда Китай действует в нарушении существующих договорённостей,

– говорится в документе.

Поддерживать США в случае их конфликта с Китаем Британии тоже, конечно, придётся. Поэтому в тексте имеется и такой пассаж: "Великобритания должна дать понять потенциальным противникам, что они никогда не смогут использовать свои возможности для угрозы стране или другим государствам – членам НАТО. Мы не можем позволить им ограничивать диапазон наших возможностей при принятии решений в случае кризисной ситуации". Похоже, Тайвань тут имеется в виду прежде всего. Поскольку далее прямо говорится, что США "останутся самым важным стратегическим союзником и партнёром Великобритании", и сотрудничество между обеими странами во всех областях уже находится на "беспрецедентном уровне".

Представляя этот документ в парламенте, британский премьер Борис Джонсон пообещал, что королевство будет укреплять отношения с США, которые останутся "уникально близким партнёром в вопросах обороны, разведки и безопасности". В ноябре прошлого года Джонсон объявил о создании Национальных киберсил (National Cyber Force, NCF), основной задачей которых является пресечение признанных злонамеренными действий других государств, прежде всего России и Китая, террористов и киберпреступников.

Делаем выводы

А теперь давайте посмотрим, что происходит на самом деле. Не Москва и даже не Пекин стали всему этому причиной. Увеличение количества ядерных боеголовок примерно на 40% вызвано, прежде всего, тем, что по их наличию вышедшая из Евросоюза и провозгласившая себя "глобальной" силой Британия занимает скромное пятое место в мире – между Китаем и... Пакистаном. О какой, пардон, "глобальной Британии" может идти речь с таким жалким ядерным арсеналом?

Британские политики и эксперты обратили внимание, что главное в новой концепции не российское и не китайское направления, а смещение фокуса на Индо-Тихоокеанский регион. В апреле Джонсон отправится строить эти новые отношения в Индию, на восток уйдёт в этом году демонстрировать флаг и единственный плавающий британский авианосец "Куин Элизабет" с кораблями сопровождения, потому что именно там, а не в чахнущей Европе находится сегодня центр мировой экономики.

Россию на самом деле британские правящие круги не боятся, так как отлично знают, что нападать на Англию русские не собираются, ибо это им совершенно не нужно, что слабая экономика и финансовая система страны не готовы к войне. Британцы лишь опасаются, что больно получат по рукам, если сами сунутся в российское пространство. В Лондоне понимают, что Москве приходится развивать Вооружённые силы из-за огромной протяжённости границ, серьёзных геополитических угроз и, в первую очередь, поскольку совокупный военный потенциал НАТО, считающего русских своими врагами и методично осуществляющего экспансию к границам России, в разы превосходит российский.

Безотказная страшилка в виде "российской угрозы" нужна правящим кругам Британии только для того, чтобы собственное население не роптало, что десятки миллиардов фунтов пойдут на военные нужды – ядерные боеголовки, корабли, а не что-то более близкое к телу. Не скажешь же британцам честно и о том, что всё это нужно, чтобы произвести благоприятное впечатление на враждующих друг с другом азиатов, что с "глобальной Британией" можно и нужно дружить, что она опирается не только на ушедшие в тень старые имперские сети, но и на какую-никакую военную мощь.

Так же трудно Лондону публично признать, что Вашингтон и при новой администрации недоволен тем, что британцы, забросив свои Вооружённые силы после самороспуска СССР и союзных ему режимов в Европе, полностью свалили функции мирового жандарма на США, а сами лишь хотят снимать пенки с мировой экономики. Численность британских Вооружённых сил сегодня (около 80 тысяч человек) самая маленькая за последние 400 лет, они уступают своим основным противникам и союзникам также и качественно. Даже все Королевские ВМС, столетиями царившие на морях, сегодня слабее одного лишь российского Северного флота.

Когда Британия была частью Евросоюза, с этим ещё можно было как-то мириться, потому что в него входят такие не последние в военном отношении страны как, например, Франция и Германия. Но сейчас, когда Лондон отправился в самостоятельное плавание по волнам глобальной политики и экономики, модернизация и укрепление британских Вооружённых сил крайне необходимы. Вымышленная "угроза" со стороны России, повторим, это лишь удобный предлог и повод поскорее этим неотложным делом заняться.

Поэтому – как бы парадоксально это не звучало – можно лишь порадоваться тому, что Британия потратит огромные деньги на военные "железки" и ядерные боеголовки, которые не будут Англией против России применены, чтобы не быть испепелённой в ответ. И что Лондон не пустит эти средства на цветные революции и подрывные операции по линии своих по-прежнему первоклассных спецслужб, что было бы для русских куда опасней. Ведь Запад с Британией на первых ролях дважды побеждал Россию в ХХ веке не на поле боя, а именно таким способом.