Плюс $3,8 млн: Нафтогаз насчитал Газпрому проценты по миллиардному долгу

«Нафтогаз» сообщил о взыскании с «Газпрома» еще 3,8 миллионов долларов, которые «зачислены» в счёт уплаты «пени с долга» российской компании, превышающего 4,6 миллиарда долларов.

Украинская компания «Нафтогаз» заявила о том, что взыскивает с «Газпрома» 3,8 миллиона долларов «переплаты», и направляет эти деньги на погашение «пени с долга» российской компании в размере 4,637 миллиарда долларов. Соответствующая информация появилась на сайте украинской компании.

Стоит отметить, что это уже второй подобный «маневр» со стороны «Нафтогаза». В начале осени компания уже «взыскивала» с «Газпрома» 18,3 миллиона долларов переплаты, и также записала их в счёт погашения «пени с долга». В «Нафтогазе» пообещали и дальше заниматься таким вот «взыскиванием» переплат.

Речь идёт о долге в 4,637 миллиарда долларов, который Стокгольмский арбитраж постановил взыскать с «Газпрома» в пользу украинской компании. Используя это решение, Киев также пытался арестовать акции «Северного потока» и «Северного потока - 2» в Швейцарии, однако все эти попытки оказались безуспешными.