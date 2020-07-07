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Плюс 25, лето, санкции. Над всей Британией ясное небо

07 июля 2020, 14:00  •  72 • Аналитика
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автор фельетона: Артур Бобров, радио Sputnik
В мире по-прежнему нет стабильности. Где-то продолжают постреливать. Где-то банкротятся. Не спадают маски, не прекращаются сирены скорых. Даже стабильно стоявшие памятники ныне не уверены в своей стойкости. Но есть островки стабильности, на которые приятно взглянуть.
Одним из таких островков являются постоянно обновляющиеся списки граждан, которые попадают под санкции. Очередной июльский номер выпустила в тираж канцелярия правительства Британии. Там у России +25, можно сказать лето.
Конечно, ныне это стало настолько привычным, что как-то особенно и реагировать не хочется. Это примерно как обновление в телефоне. Уже давно перестали читать, что там за соглашения, жмут кнопку – "согласен", "принимаю", "да", "не надо", – и все. Уже давно перестало быть заметным, что именно обновилось и "почему это очень важно для нас".
В список добавляют тех, кого "сочтут причастным к смерти Магнитского". Каждый раз еще кого-нибудь "сочтут". Всех сразу сочти – испортить полезное дело на долгие годы вперед. Поэтому потихонечку, но не по алфавиту. Например, в этот раз занесли нескольких российских судей, экс-замглавы МВД и главу Следственного комитета Александра Бастрыкина. Раньше руки не доходили, теперь дошли.
Занесенным запрещен въезд на остров, а если там уже что-то активное есть – оно должно быть заморожено. Это, конечно, никоим образом не является давлением на судей и судебную систему в России. Особенно для тех, у кого там что-то все-таки есть.
Это же борьба с теми, кого "сочли", а тут ошибок быть не может: кого сочли, тот и виноват. Такая безошибочная юстиция. Простая и понятная как летний день. Когда в мире бушуют бури негодований и тучи недовольства, приятно, что над всей Британией – чистое небо. По крайней мере – в этом ключе.
А из короткого аудиоролика ниже вы узнаете, когда можно ожидать отмену санкций против России.
Узнать за 90 секунд: когда отменят санкции против России
09:48
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