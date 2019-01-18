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«Плюс 20» на Аляске: США расширят систему ПРО на границе с Россией

18 января 2019, 12:24  •  53 • В мире
Дональд Трамп представил доктрину по политике США в области противоракетной обороны, также обнародованную Пентагоном. Царьград рассказывает о планах Вашингтона в военной сфере на ближайшие годы
Автор:
Курганов Дмитрий
Трамп признал уязвимость США
В четверг, 17 января, американский президент Дональд Трамп заявил об увеличении до 64 числа перехватчиков на базе Форт-Грили, которая расположена на Аляске. На сегодняшний день их там 44. Усиление противоракетной обороны, в том числе, в этом регионе, прописано в соответствующей доктрине, которую глава Белого дома представил в Пентагоне.
Этот документ, по мнению Трампа, должен положить конец уязвимости США перед потенциальными угрозами извне. Он отметил, что совершенствование ПРО должно продолжаться до тех пор, пока она не станет способна перехватить любую ракету, выпущенную по какому-либо американскому городу или любой военной базе.
Наша цель проста – гарантировать, что мы можем обнаружить и уничтожить любую ракету, выпущенную по США из любого места в любое время,
- резюмировал американский лидер.
При этом Трамп выразил уверенность, что расходы на ПРО Вашингтон не должен нести в одиночку. По мнению 45-го президента США, их должны разделить союзники американцев. При этом глава Белого дома отметил, что Штаты в течение многих лет за глаза называли «дураками», и пообещал это изменить. Также в своей речи Трамп подчеркнул, что американские ПРО должны пользоваться спросом за рубежом, обеспечение которого является одной из приоритетных задач Пентагона.
Д. Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Ещё до Трампа перед журналистами выступил исполняющий обязанности главы американского военного ведомства Патрик Шэнахэн, который заявил, что США необходим «всеобъемлющий» подход к дальнейшему развитию системы ПРО, которая защитила бы страну от «государств-изгоев», а также от ракетных угроз со стороны России и Китая. Также он отметил, что у Вашингтона серьёзное беспокойство вызывают программы Северной Кореи и Ирана по разработке и производству ракет.

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