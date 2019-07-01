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Плюхнулся на кресло Путина, но не смог соблазнить президента Бразилии: Премьер-министра Канады преследуют неудачи на саммите G20

01 июля 2019, 00:39  •  52 • Политика
Премьер-министра Канады Джастина Трюдо преследуют неудачи на саммите G20: он не только занял место президента России Владимира Путина, но и не смог "соблазнить" президента Бразилии. "Крутится-вертится... плюхнулся на кресло нашего президента", - шутят в Сети.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо попал в неловкую ситуацию на саммите G20 в Осаке. Во время мероприятия Трюдо должен был сидеть между президентом Бразилии Жаиром Болсонару и председателем Китая Си Цзиньпином.
Канадский премьер решил поздороваться с бразильским президентом, однако тот проигнорировал соседа, пожав руку другому политику. Обмен приветствиями между Трюдо и Болсонару состоялся только со второй попытки.
Инцидент с провальной попыткой "соблазнения" попал в поле зрения журналистов, после чего его начали комментировать в Сети.
"Тот неловкий момент, когда ты немножко аутсайдер", - пошутил один из комментаторов.
Тот неловкий момент, когда ты немножко аутсайдер pic.twitter.com/kOB7I6vKRl
— Выпускайте Кракена! (@rlz_the_kraken) 30 июня 2019 г.
"Такое впечатление, что он жучка подложил. Или личинку от страха скинул", - добавил другой.
"С Трюдо никто общаться не хочет!" - предположили некоторые.
"Смотришь на Трюдо и понимаешь, человек пытался как-то напомнить о себе... крутится-вертится... плюхнулся на кресло нашего президента и... о, чудо! Вспомнили, написали газеты и о Трюдо (в контексте сидения на чужом месте). Глупо и смешно", - указал третий".
Отметим, что до этого Джастин Трюдо попытался занять место президента России Владимира Путина. Украинские СМИ поспешили заявить, что открыто симпатизирующий Киеву политик "указал Путину его настоящее место".
"Забавно, особенно в свете переможных новостей из Украины о том, как Трюдо якобы "указал Путину его настоящее место”, - подвела итог провалам премьер-министра Канады журналистка Юлия Витязева.
Фото: twitter.com/Vityzeva

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