Пляж лагуны Араруама в Бразилии засыпало сугробами "соленого снега"

На редкое природное явление обратили внимание местные велосипедисты, которые и успели снять его на камеры.

Биологи смогли объяснить, с чем связано появление "соленого снега". По их словам, к загрязнению окружающей среды это не имеет никакого отношения.

Дело в том, что в лагуне Араруама вода чрезвычайно соленая. Сильный прибой создает пышную пену. Время от времени здесь бушует сильный ветер. Вот он-то и мог спровоцировать образование больших объемов соленой пены, которую потом вынесло на берег, пишет портал G1.