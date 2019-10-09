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Пляж лагуны Араруама в Бразилии засыпало сугробами "соленого снега"
09 октября 2019, 18:39 • 114 • В мире
На востоке штата Рио-де-Жанейро в Бразилии местные жители столкнулись с необычным явлением: один из пляжей лагуны Араруама засыпало сугробами "соленого снега".
На редкое природное явление обратили внимание местные велосипедисты, которые и успели снять его на камеры.
Биологи смогли объяснить, с чем связано появление "соленого снега". По их словам, к загрязнению окружающей среды это не имеет никакого отношения.
Дело в том, что в лагуне Араруама вода чрезвычайно соленая. Сильный прибой создает пышную пену. Время от времени здесь бушует сильный ветер. Вот он-то и мог спровоцировать образование больших объемов соленой пены, которую потом вынесло на берег, пишет портал G1.
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