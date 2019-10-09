Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Медведев нашел в Карелии креветок, а в Калиниграде - чурчхелу
Президент мира
Дмитрий Вяткин: Я не Баба Ванга, но ответные меры в отношении Америки будут!
Незаконным проверкам приготовили "зеркальный" ответ
Главная / В мире

Пляж лагуны Араруама в Бразилии засыпало сугробами "соленого снега"

09 октября 2019, 18:39  •  114 • В мире
На востоке штата Рио-де-Жанейро в Бразилии местные жители столкнулись с необычным явлением: один из пляжей лагуны Араруама засыпало сугробами "соленого снега".
На редкое природное явление обратили внимание местные велосипедисты, которые и успели снять его на камеры.
Биологи смогли объяснить, с чем связано появление "соленого снега". По их словам, к загрязнению окружающей среды это не имеет никакого отношения.
Дело в том, что в лагуне Араруама вода чрезвычайно соленая. Сильный прибой создает пышную пену. Время от времени здесь бушует сильный ветер. Вот он-то и мог спровоцировать образование больших объемов соленой пены, которую потом вынесло на берег, пишет портал G1.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



114
Источник
Похожие новости
09 октября 2019, 05:39
Американцы напоили аллигатора пивом и силой заставили его укусить себя
09 октября 2019, 18:39
Министр энергетики США предсказал Украине "туманную" судьбу экспортера газа
09 октября 2019, 15:24
"Ленин, это не мы, это МВФ": Мадуро ответил на обвинения президента Эквадора
08 октября 2019, 22:54
«Не готовы признавать поражение»: как конгресс намерен препятствовать отводу войск США от сирийско-турецкой границы
09 октября 2019, 02:24
Англо-американский бизнес с нацистами
09 октября 2019, 08:39
«Сотрудничество в ключевых областях»: в ЕС призвали усилить взаимодействие с РФ в рамках программы «Северное измерение»
Новости партнеров
 
Выбор дня
09 октября 2019, 02:24
"Прочистились мозги сразу": В Twitter объяснили, почему экс-посол США в Рос...
09 октября 2019, 15:09
Министр обороны Украины исключил возможность амнистии для ополченцев
09 октября 2019, 12:09
"Украина будет прикидываться шлангом": Публицист объяснил внезапное "п...
09 октября 2019, 15:09
Киев не согласился на продление транзитного контракта на год
09 октября 2019, 03:54
Мариуполь и Славянск живут, как в осаде, и ведут тихую партизанскую войну
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 октября 2019, 09:39
Наталья Панченко: «Шансов выжить у них не было»
05 октября 2019, 15:24
Спецпредставителем Госдепа по Украине станет попавшийся на краже свинины отставной ЦРУшник
08 октября 2019, 01:54
Владимир Соловьев - про зарплату, дом в Италии, обвинения в пропаганде и скандалы с Гребенщиковым, Дудем, Ургантом
07 октября 2019, 07:54
Бойцы полка «Азов» заняли село в Донбассе перед отводом войск
06 октября 2019, 11:12
Мощная встряска! Соловьев преподал Зеленскому урок! Новый "Maйдaн" на Укpaинe
06 октября 2019, 21:28
Россия слезает с трубы и зальёт мир «жидким золотом». Мы – непобедимые!
02 октября 2019, 20:54
«Ультиматум Путина» и облом Израиля
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.