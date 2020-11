«Пляски на гробах» от Зеленского… • 37 • Украина

2019 год… Уже полгода у власти на Украине новый президент Зеленский, которому 73% жителей незалежной отдали свои голоса в надежде, что многое изменится в стране и этот человек в первую очередь остановит гражданскую войну и наступит на Украине мир.



За полтора года правления Зеленского не произошло ничего, что могло бы хоть как-то изменить ситуацию и пан президент активно продолжает политику Порошенко, направленную на раскол страны и активную русофобию…



Зеленский стал активным продолжателем «дела» Ющенко и Порошенко, особо не вдаваясь в уроки истории: «Для Украины Голодомор 1932−1933 годов является геноцидом, а не социальной или экономической трагедией, как кто-то пытается это представить»…



По словам Зеленского, "миллионы людей погибли", и многие страны признали голодомор геноцидом украинского народа. В интервью The Times of Israel он подчеркнул, что "Израиль понимает это и понимает, что Украина признала холокост геноцидом".



В 2016 году Верховная Рада Украины обратилась к демократическим государствам с просьбой признать голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа. Однако на сайте МИД Украины сообщается, что всего 24 страны согласились с политикой незалежной в этом вопросе. И Израиль не входит в этот список...



Вот что пишут жители Украины в ответ на это заявление Зеленского:



«Отец пережил Голодомор в Низах, потерял брата и сестру, остался одним ребенком. Мать пережила его на Слобожанщине, потеряла двух братьев из четырех. Умерла 3 года назад и до смерти проклинала негодяев, оскорбляющих память ее односельчан - русских, которые гибли точно так же, как и наши и лежат с ними в одних братских могилах. В Харьковской губернии, в к-рую входили тогда Белгородчина и части Курской и Воронежской областей жило 2.7 млн. из них русских - 1.3 млн. УМИРАЛИ ВСЕ ОДИНАКОВО...»



«А как быть с миллионами погибших от голода граждан СССР других национальностей? Казахов, например погибла ТРЕТЬ... А с этим как быть: «еврейские сельхозколонии так же голодали, так за невыполнение плана Новозлатопольский райисполком Гуляйпольского района Запорожской области (центр еврейского национального района, образованного в 1929 году, просуществовал до 1941 года) в конце 1932 года решил занести один из еврейских колхозов на «черную доску» со всеми вытекающими отсюда последствиями, страдали от голода и еврейские местечки на Правобережье, тесно связанные с украинским селом. На наш взгляд, обвинения по этническим мотивам тогдашних руководителей выглядит нелепо. Ходили по хатам и отбирали у детей последние крохи бригады, состоящие из украинцев, местных активистов — коммунистов, комсомольцев и прочих люмпенов, естественно, организованные чекистами и правящей партией.»?? Знает ли Зеленский об этих фактах?»



«Зеля не знал что я такое напишу про тебя..но ты явно сдулся чувак.закончишь с позором так же как и порох.с 91 года население украины сократилось почти на 20 миллионов.ты про это рассказать не хочешь?»



«Действительно горько. Горько слушать ложь! А ведь голодомор не только на Украине был! И организован он был как раз теми, кто потом стрелял в спину красноармейцам при освобождении Украины от фашизма! А на сколько сократилось население Украины за последние 28 лет? А за последние 6 лет? Даже по состоянию на конец 1945 года таких потерь не было!!!»



«А сейчас, что не голодомору, с пенсией 1600 гривен, сколько людей умерли за время этой незалежности, лицемеры проклятые, они показах делают, а Мы сдыхаем в 21 веке в ужасно свободной и ужасно демократической Украине»



«Про голод, ТРИДЦАТЫХ, никто не спорит, его вспоминают и в Гомельской области Белоруссии и на Поволжье, и в Казахстане, и на Северном Кавказе с Кубанью. Но НИКТО, не учит это историю, по ,,истории" НЕДОУМКОВ , Ющенковых ( и старшего брата В.Ющенко) Вятровича, Портникова, Дония и других ,,навуковцау"»



«Голодали исключительно украинцы , остальные черную икру лопали ложками ?» - задаются вопросом жители Украины…



«Э-эх Володя, Володя. Лёг под нациков.... Стал свадебным генералом, Порошенко - 2. Оказывается голодомор был против украинцев, Остальные народы обжирались.»



Не хватает ума понять Зеленскому, что продав за бесценок украинские черноземы по требованию МВФ, может обречь народ на новый голодомор. Но это уже мало волнует пана Зелоха…



Глупая, бессмысленная кукла этот Зеленский! Интересно, его не тошнит от вранья, которое он озвучивает!?



Понятно, что не всем по душе активность «великой Украины» в строительстве мемориалов «голодомору» . Сами подумайте, о каком возрождении лидерства Украины может идти речь, если еще не все признали факт «голодомора»? Страшно подумать, что есть страны (Гондурас, например), где об украинском «голодоморе» даже не слышали! Да что там «голодомор», эти несчастные даже не знают об эпических подвигах самого Бaндeры… Грустно, друзья! Как подумаешь, сколько времени затрачено зря: без знания о «голодоморе», без памятников Бaндeрe и Мельнику... Представляете, раньше, когда Украина создавала космические ракеты, выпускала лучшие в мире самолеты, строила корабли и развивала атомную промышленность, население даже не подозревало о том, что на Украине был «голодомор» ! Несчастные люди. Потерянное поколение. Как они могли жить в таком невежестве? (сарказм, если что…)



В этом году дата «дня голодомора» на Украине выпадает на 28 ноября, интересно, какую чушь в этом году отчебучит пан Зелох?

