Плутниковы конюшни

Известный журналист Олег Лурье обратился в правоохранительные органы, попросив проверить деятельность экс-главы «ДОМ.РФ» Александра Плутника , которого не так давно сменил на его посту бывший вице-премьер Виталий Мутко. Основанием для обращения стало проведенное «Версией» расследование, но у Лурье имеются и собственные данные о схемах бывшего руководителя госкомпании.

После президентского послания к Федеральному Собранию правительство РФ было распущено, и одним из тех, кто не вошел в состав нового Кабмина, стал Виталий Мутко. Как обращает внимание журналист Олег Лурье, в карьере Мутко было немало сложностей – допинговый скандал, разразившийся вокруг российского спорта в тот период, когда он возглавлял профильное министерство, разошедшаяся на мемы и цитаты речь на английском языке и многое другое. И его новое назначение можно расценивать как настоящий «бросок на амбразуру». После роспуска правительства Мутко занял должность руководителя госкомпании «ДОМ.РФ», сменив на ней Александра Плутника.

Потерянные миллиарды

Как считает Лурье, предшественник Мутко оставил после себя «авгиевы конюшни», и не исключено, что от бывшего вице-премьера ожидают подвига – наведения порядка. Журналист не исключает, что солидная часть бюджетных средств, разлетевшихся по ветру в тот период, когда госкомпанией руководил Плутник, могла осесть в его же карманах и в карманах его покровителей. Свою статью, в которой собран целый ряд сомнительных историй, так или иначе связанных с экс-главой «ДОМ.РФ», Лурье попросил считать официальным обращением в СК РФ и Генпрокуратуру РФ о проверке действий Плутника на предмет совершения им преступлений, предусмотренных УК РФ.

Лурье отмечает, что в период с 2008 по 2013 годы Плутник являлся помощником Игоря Шувалова – бывшего вице-премьера, в данный момент занимающего пост главы ВЭБ. С этого момента, как считает журналист, Шувалов поддерживает экс-помощника и всячески направляет его деятельность.

2015 год принес Плутнику должность руководителя Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК), которое в 2017 году превратилось в нынешний «ДОМ.РФ». В этом же году ему передали на санацию банк «Российский капитал» и очень внушительную сумму – 54 миллиарда рублей . Средства были реализованы, а оздоровления банка, что характерно, не произошло. Куда делся почти миллиард долларов, Плутник предпочитает не сообщать. Главное, что теперь этих денег нет.

А воз и ныне там

Но это далеко не все. По состоянию на 10 января 2020 года в РФ имеется 3130 объектов недостроя, причем квартиры в этих домах уже раскуплены. Это лишь официальные цифры, а по факту таких объектов может быть значительно больше. На решение проблемы выделялись миллиарды, однако, странным образом деньги утекли куда-то мимо, а вопрос так и остался неразрешенным. В материале «Версии» упоминалось об одном из «неофициальных» недостроев – домах на Балаклавском проспекте, строительство которых началось около десяти лет назад. В реестре проблемных объектов их нет. Изначально стройкой на Балаклавском занималась компания «СУ-155», принадлежащая Михаилу Балакину, затем площадка была передана ООО «РК Строй» - дочерней структуре «ДОМ.РФ». Людям было обещано, что до конца 2018 года дома будут сданы, однако, к ноябрю участники долевого строительства поняли, что снова оказались обмануты. На данный момент никаких изменений здесь не наблюдается.

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ООО «РК Строй» предоставлял дольщикам все новые графики и планы проведения работ, а столичные власти принимали «дорожные карты» достройки объектов «СУ-155». Последняя из них предполагала завершение строительства в декабре 2019 года, однако, как уже упоминалось выше, недострой так и остался недостроем. Дольщики вместо квартир получили новое обещание – дома, якобы, будут готовы в 2020 году. Причем о документах, где были бы прописаны конкретные сроки и ответственность за их несоблюдение, речи, видимо, не идет.

Цена вопроса

Государство выделило на достройку объектов «СУ-155» не меньше 33 миллиардов рублей. Эта астрономическая сумма прошла через «ДОМ.РФ» и его дочернюю компанию, но, как уже упоминалось выше, никакого явного результата денежные вливания не принесли – к примеру, на стройку в Чертаново выделялось порядка 1,7 миллиарда рублей, но никакого прогресса не наступило.

В статье «Версии», на которую ссылается Лурье, говорится о цепочке компаний-посредников, через которые, по мнению СМИ, прогоняли бюджетные миллиарды на пути к «РК Строй», в их числе – ООО «РК Инвест» и ООО «РК Актив». И пока деньги путешествовали между банковскими счетами, проблемы обманутых дольщиков отодвинулись на задний план. Есть ли в ситуации уголовная составляющая? Очень на то похоже.

Счетная палата пришла к выводу, что Плутник якобы допустил ряд нарушений – не обеспечил привлечение средств от продажи активов ГК «СУ-155», не осуществлял полноценный учет всех источников финансирования строительства, не выстроил систему контроля стоимости достройки объектов, а также способствовал созданию непрозрачной системы формирования доходов от строительства на дочерних компаниях. В качестве примера аудиторы привели проджу ОАО «Станкоагрегат», рыночная стоимость которой превышала 4 миллиарда рублей – она была передана ООО «ЛПД» всего за 730,8 миллиона рублей . Как рассказывал Михаил Балакин, компании принадлежит площадка под застройку на Рязанском проспекте рядом с Третьим Транспортным кольцом, где можно построить порядка 300 тысяч квадратных метров недвижимости. Комментариев от бенефициаров ООО «ЛПД» на этот счет не последовало.

Сложные хитросплетения

Если разобраться в особенностях взаимоотношений дочерних компаний «ДОМ.РФ» и их «дочек», созданных с легкой руки Плутника, все выглядит еще более сомнительно. В частности, в конце августа ООО «РК Актив» перестало являться учредителем компании «РК Строй», и застройщик перешел напрямую к фонду «ДОМ.РФ». Правда, в скором времени ООО «РК Строй» стало уже «внучкой» «ДОМ.РФ», перейдя к дочерней компании фонда ООО «Строительные активы».

Подобным же образом выглядит ситуация с учредителями В «РК Актив» и «РК Инвест»: в этих организациях в последние несколько месяцев шла чехарда учредителей, но глобальных изменений не было – они так и остались в сфере деятельности Плутника.

«ДОМ.РФ» имеет довольно сложную структуру, в которой не так просто разобраться. Кроме одноименного банка и ряда ООО, чья деятельность едва ли может называться прозрачной, в нее входит Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства. Интересно, что до конца лета 2019 года во главе него стоял Плутник – нет ли тут конфликта интересов, должны разобраться компетентные органы.

Сомнительные эпизоды

Как напоминает Лурье, он неоднократно обращался к деятельности Александра Плутника в «ДОМ.РФ». Экс-руководитель госструктуры, без сомнения, оставил своему преемнику богатое «наследие», которое, по мнению журналиста, может в ближайшей перспективе стать поводом для возбуждения в отношении Плутника уголовного дела. Как бы там ни было, Мутко предстоит непростая работа.

В послужном списке Плутника – строительство ЖК в Новых Черемушках. Для реализации этого проекта «РК Строй» прибегнул к услугам подрядчика – своей «дочки» «Евро Хоум Билдинг », впоследствии переименованной в «Политехстрой». Эта компания, к слову, ведет реконструкцию Политехнического музея, во главе попечительского совета которого стоит Игорь Шувалов. Интересно, что в 2018 году Счетная палата выявила нарушения на сумму в 2,5 миллиарда рублей при проведении в музее реконструкционных работ. В 2017 году фирма понесла убытки на 173 миллиона рублей. Она привлекла подрядчика – ООО «Наследие», который получил от «ДОМ.РФ» 1,54 миллиарда рублей при том, что стоимость его активов не превышала 200 тысяч рублей . Найдутся ли эти деньги – большой вопрос.

Проблемы возникли и с отчетностью за продажу квартир. Как оказалось, их продано меньше, чем было указано банком. В чей карман отправилась разница? Ответ очевиден.

Счетная палата заинтересовалась и тем, каким образом ИК «Триумфальная арка» получила 2,09 миллиарда рублей по агентским договорам. Можно предположить, что эти средства были выведены из этой фирмы, поскольку в 2017 году она выручила 305 миллионов рублей, убыток составил 12 миллионов рублей. Сама компания, как можно догадаться, принадлежит «ДОМ.РФ» через цепочку других юрлиц. Таким образом, по сути, путем не самых сложных манипуляций деньги просто перешли из одного кармана Плутника в другой.

Музейные утечки

Интерес вызывает и история с реконструкцией знаменитого Политехнического музея, которая стартовала еще в 2013 году. Правда, каким-то непостижимым образом сроки выполнения работ перешли на 2020 год, а бюджет проекта увеличился с 9,8 миллиарда рублей до 13,4 миллиарда. Как только это произошло, «ДОМ.РФ» стал официальным подрядчиком – можно предположить, что здесь не обошлось без главы попечительского совета музея Игоря Шувалова, чьим протеже называют Плутника.

При проверке оказалось, что на объекте якобы нет заявленного инженерного оборудования стоимость в 568 миллиардов рублей, однако, это никого не удивило и не повлекло за собой никаких шагов. Также Ростехнадзор обнаружил нарушения в испытаниях бетона, а в СМИ появилась информация о трехмиллиардном долге подрядчика перед музеем. Кроме того, выяснилось, что оборудование, не соответствующее требованиям, изложенным госзаказчиком, было приобретено по завышенной цене.

Если верить Лурье, летом 2018 года Счетная палата здесь выявила нарушений на 1,8 миллиарда рублей, а также установила, что в комиссии по выбору подрядчиков состояло 40 процентов некомпетентных людей, не имеющих представления о том, каким образом должна проводиться реконструкция музея. Тем не менее, все это не перекрыло дорогу бюджетным миллиардам, уходящим в никуда, судя по всему, через подконтрольные Плутнику структуры.

Все это позволяет прогнозировать большие трудности, с которыми предстоит столкнуться Мутко – ведь именно он должен будет решать проблемы с правоохранительными органами, если у таковых возникнут претензии к деятельности госструктуры. А его предшественник в это время, возможно, давно уже будет находиться за пределами России – вне досягаемости действующих здесь законов.