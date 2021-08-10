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«Плотно вовлечены в антироссийскую деятельность»: МИД РФ запретил ряду британских граждан въезд в Россию

10 августа 2021, 01:50  •  86 • В мире
МИД РФ запретил въезд в Россию ряду британских граждан в качестве ответной меры на санкции, введённые Лондоном в декабре 2020 года и апреле 2021 года. В ведомстве отметили, что эти шаги стали демонстрацией намерений британской стороны проводить «деструктивную деятельность» в двусторонних отношениях. Российские дипломаты призвали руководство Великобритании отказаться от необоснованной конфронтационной линии в отношении России и отметили, что недружественные шаги не останутся без ответа.
 
globallookpress.com © Aleksander Polyakov
 

МИД России в ответ на недружественные действия британских властей и на основе принципа взаимности вводит персональные санкции в отношении соразмерного числа представителей государства, которые «плотно вовлечены в антироссийскую деятельность».

«Им закрыт въезд на территорию Российской Федерации. Данные меры введены в соответствии с Федеральным законом «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», — говорится в тексте заявления замдиректора департамента информации и печати МИД России Николая Лахонина.

В Москве призвали руководство Соединённого Королевства отказаться от «необоснованной конфронтационной линии» в отношении России и отметили, что недружественные шаги не останутся без ответа.

В декабре 2020 года правительство Великобритании объявило о введении санкций против трёх российских граждан и специального отряда быстрого реагирования «Терек» по обвинению в нарушении прав человека. Ограничительные меры были введены в отношении спикера парламента Чечни Магомеда Даудова, бывшего главы полиции города Аргуна Аюба Катаева и замглавы МВД Чечни Апти Алаудинова.

Введённые Лондоном ограничения предусматривают запрет на въезд в Британию и заморозку банковских счетов.

В Лондоне тогда отметили, действуют совместно с США, которые также объявили об ограничительных мерах в отношении физических и юридических лиц, виновных, по мнению Вашингтона, в нарушениях прав человека.

Так, ранее Министерство финансов Соединённых Штатов расширило санкционный лист в отношении России, добавив в него футбольный клуб «Ахмат» и фонд главы Чечни Рамзана Кадырова.

Кроме того, в санкционный список также вошли компании «Мега Строй Инвест Лимитед», «Чеченские минеральные воды», бойцовский клуб ММА «Ахмат» и промоутерская компания Absolute Championship Akhmat, проводящая бои по смешанным единоборствам.

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Позднее, в конце апреля 2021 года, Великобритания внесла в санкционный список 14 российских граждан, якобы связанных с «делом Магнитского» и предполагаемым хищением $230 млн из российского бюджета.

В перечень вошли, в частности, замруководителя управления по борьбе с налоговыми преступлениями Артём Кузнецов, бывший следователь Следственного департамента Павел Карпов, юристы Андрей Павлов и Юлия Майорова, предприниматели Вячеслав Хлебников и Виктор Маркелов и другие лица.

Отмечается, что все активы перечисленных лиц на территории Великобритании будут заморожены в случае их обнаружения.

«Считаем эти ничем не обоснованные выпады Лондона наглядной демонстрацией истинных намерений руководства страны в отношении дальнейшего выстраивания своего курса на российском направлении, а именно — стремления проводить деструктивную деятельность на двустороннем треке», — говорится в сообщении МИД.

Как отметили российские дипломаты, после выхода из ЕС Великобритания «ещё больше активизировалась в наращивании санкционного инструментария, в том числе и для демонстрации лидерства в кампании очернительства России».

В министерстве обратили внимание на «лёгкость, с которой в Лондоне берутся «назначать» виновных и определять им «наказание». Как говорится в заявлении МИД, подобную активность нельзя назвать иначе, как попыткой вмешательства во внутренние дела и оказания давления на российскую систему правосудия.

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Напомним, что в апреле Москва опубликовала список граждан США, которым запрещён въезд на территорию России. Это решение было принято в ответ на введённые 2 марта санкции США против российских официальных лиц.

В список вошли экс-помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, генпрокурор США Мэррик Гарланд, директор ФБР Кристофер Рэй, бывший директор ЦРУ Роберт Вулси и другие американские чиновники.

Позднее в том же месяце МИД обнародовал список невъездных в РФ чиновников из Евросоюза. В опубликованный 30 апреля перечень вошли восемь человек, в том числе председатель Европарламента Давид Мария Сассоли, член французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Жак Мэр, руководитель прокуратуры Берлина Йорг Раупах, а также глава Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции Оса Скотт.

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