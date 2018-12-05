Площадка в городе: как МВД планирует изменить экзамены на права

МВД России намерено существенно изменить правила проведения экзаменов для получения водительских прав. Практическую часть, состоящую из «площадки» и «города», объединят в одно испытание, чтобы навыки управления автомобилем проверялись только в условиях реального дорожного движения. При этом полностью упражнения на специализированной площадке исключены из экзамена не будут. Предполагается, что инициативу внесут на рассмотрение в правительство в первом квартале 2019 года.

В 2019 году МВД планирует серьёзно реформировать правила проведения экзаменов на получение водительских прав. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре ведомства.

«В настоящее время проект постановления, вносящий изменения в правила проведения экзаменов, находится в заключительной стадии его доработки, после чего он будет направлен в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти. По завершении согласования, предварительно в первом квартале следующего года, он будет внесен в правительство Российской Федерации», — сообщили в министерстве.

Проектом постановления в объединённом экзамене предусматривается проверка навыков управления автомобилем только в условиях реального дорожного движения. При этом речь о полном исключении упражнений на специализированной площадке не идет.

«В разработанных изменениях правил проведения экзаменов на право управления транспортными средствами предусматривается объединение экзамена по первоначальным навыкам управления транспортным средством, проводимого на площадке, и экзамена в условиях дорожного движения. Проект постановления не предусматривает полное исключение ряда испытательных упражнений, проводимых в настоящее время на закрытой площадке», — добавили в МВД.

Сама инициатива по изменению правил сдачи экзаменов была впервые озвучена главой ГИБДД России Михаилом Черниковым ещё в конце апреля 2018 года. Широкое обсуждение будущих изменений началось летом, затем МВД подготовило соответствующий проект постановления правительства.

Чтобы учесть интересы всех сторон, в ГИБДД начали активные консультации как с автоэкспертами, так и с профессиональными сообществами. В частности, в МВД поддержали предложение экспертов об отсеивании кандидатов в водители, не знающих ПДД, ещё на этапе сдачи экзаменов в автошколе. Если же такие кандидаты всё-таки получат свидетельство и получат допуск до экзаменов в ГИБДД неподготовленными, необходимо поднимать вопрос о закрытии автошколы, считают в ведомстве.

РИА Новости

© Владимир Астапкович

На одной из таких встреч руководства ГИБДД с экспертами ранее присутствовал корреспондент RT. Представители автошкол действительно настороженно отнесли к идее ГИБДД о «слиянии» двух экзаменов, опасаясь, что качество подготовки водителей в этом случае значительно снизится. В Госавтоинспекции в свою очередь заверили, что этого не произойдет. Во-первых, предлагаемые поправки не отменяют необходимость автошколам иметь свою собственную закрытую «площадку», а значит и требования к ним. Кроме того, отмечали представители ведомства, образовательные программы для кандидатов в водители смягчать не планируется.

При этом в Госавтоинспекции подчеркивали, что, несмотря на планируемую отмену «площадки», инспектор в ходе экзамена по своему усмотрению сможет попросить водителя выполнить любой предусмотренный ею элемент.

«Сейчас обучение в автошколе это уже профессия, люди получают документ об образовании. Им не надо показывать, как трогаться с места, а надо демонстрировать навыки в реальной жизни. Площадка нужна обязательно, но в автошколе. Неподготовленных водителей на дороги никто не пустит, это совершенно точно», — отмечал замглавы ГИБДД России Владимир Швецов.

Учитывая, что в правительство документ планируется направить лишь в следующем году, работа над ним ещё продолжается, а значит, окончательная версия ещё может претерпеть изменения.

Между тем в предлагаемых МВД поправках заложен и ряд других серьёзных новшеств при подготовке водителей.

В частности, предлагается конкретизировать минимальные и максимальные сроки проведения повторных экзаменов для лиц, не сдавших соответствующее испытание. Сейчас максимальные сроки назначения повторных экзаменов в ПДД не прописаны.

В МВД предлагают проводить повторный теоретический экзамен не ранее чем через 7 и не позднее 30 календарных дней. А повторный практический экзамен − не ранее чем через 7 и не позднее 60 календарных дней со дня проведения предыдущего соответствующего экзамена.

Кроме того, при проведении теоретических экзаменов проектом поправок устанавливается обязанность применения средств аудио- и видеорегистрации всего процесса. Ещё одно запланированное нововведение — сдавать на права и получать удостоверения планируется разрешить не только по месту прописки, как сейчас, а в экзаменационном подразделении того региона, где гражданин постоянно находится.

Также в МВД хотят внести изменения в процесс так называемой учебной езды. Впервые в ПДД появятся термины «обучающий вождению» и «обучаемый вождению». При этом обучаемому вождению на мотоцикле подкатегории «А1» или мопеде должно быть не менее 15 лет, на легковом или грузовом автомобиле — не менее 16 лет, на мотоцикле категории «А» — не менее 17 лет, на автобусе — не менее 20 лет. Раньше в ПДД не было упоминаний, начиная с какого возраста можно учиться езде на мопеде или мотоцикле, а к обучению вождению автомобиля допускали лишь с 17 лет.

Кроме того, в МВД хотят отменить действующий запрет на проведение учебной езды на автомагистралях. В МВД констатировали, что сейчас обычные дороги по своим характеристикам уже не отличаются от автомагистралей, и посчитали такой запрет устаревшим и некорректным.

Велосипедная зона

Пока МВД только готовится внести поправки для будущих водителей в правительство, на сайте кабинета министров в среду опубликованы другие, уже утвержденные изменения в ПДД.

Поправки, подписанные Дмитрием Медведевым 4 декабря, направлены на повышение безопасности дорожного движения, в частности, на развитие общественных и пешеходных пространств, и дают дополнительные преимущества велосипедистам. В частности, на так называемых «спокойных улицах» будет появится «велосипедная зона», где велосипедисты получат преимущество перед водителями механических транспортных средств.

Также велосипедистам разрешили сквозное движение в жилых зонах, в которых сквозное движение любых транспортных средств запрещено. Запрет на сквозное движение в жилых зонах сохраняется только для механических транспортных средств. Кроме того, для переходов, совмещенных с велосипедной дорожкой, устанавливается возможность движения велосипедистов по сигналу светофора в виде силуэта пешехода и велосипедиста.

Также велосипедистам разрешили поворачивать налево на многополосных дорогах в случае, если такой поворот разрёшен из правой полосы.

Кроме того, для повышения безопасности велосипедистов и водителей мопедов на велосипедных полосах, расположенных, в том числе, справа от мест парковки, на разметке «Островок безопасности», будут разделяться места для стоянки транспортных средств и велосипедные полосы.

В ПДД появились и другие изменения, направленные на приведение их в соответствие с действующим законодательством. Документ вступит в силу в середине декабря.