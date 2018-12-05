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Площадка в городе: как МВД планирует изменить экзамены на права
05 декабря 2018, 21:09 • 60 • В России
МВД России намерено существенно изменить правила проведения экзаменов для получения водительских прав. Практическую часть, состоящую из «площадки» и «города», объединят в одно испытание, чтобы навыки управления автомобилем проверялись только в условиях реального дорожного движения. При этом полностью упражнения на специализированной площадке исключены из экзамена не будут. Предполагается, что инициативу внесут на рассмотрение в правительство в первом квартале 2019 года.
РИА Новости © Владимир Астапкович
В 2019 году МВД планирует серьёзно реформировать правила проведения экзаменов на получение водительских прав. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре ведомства.
«В настоящее время проект постановления, вносящий изменения в правила проведения экзаменов, находится в заключительной стадии его доработки, после чего он будет направлен в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти. По завершении согласования, предварительно в первом квартале следующего года, он будет внесен в правительство Российской Федерации», — сообщили в министерстве.
«В разработанных изменениях правил проведения экзаменов на право управления транспортными средствами предусматривается объединение экзамена по первоначальным навыкам управления транспортным средством, проводимого на площадке, и экзамена в условиях дорожного движения. Проект постановления не предусматривает полное исключение ряда испытательных упражнений, проводимых в настоящее время на закрытой площадке», — добавили в МВД.
Сама инициатива по изменению правил сдачи экзаменов была впервые озвучена главой ГИБДД России Михаилом Черниковым ещё в конце апреля 2018 года. Широкое обсуждение будущих изменений началось летом, затем МВД подготовило соответствующий проект постановления правительства.
Чтобы учесть интересы всех сторон, в ГИБДД начали активные консультации как с автоэкспертами, так и с профессиональными сообществами. В частности, в МВД поддержали предложение экспертов об отсеивании кандидатов в водители, не знающих ПДД, ещё на этапе сдачи экзаменов в автошколе. Если же такие кандидаты всё-таки получат свидетельство и получат допуск до экзаменов в ГИБДД неподготовленными, необходимо поднимать вопрос о закрытии автошколы, считают в ведомстве.
На одной из таких встреч руководства ГИБДД с экспертами ранее присутствовал корреспондент RT. Представители автошкол действительно настороженно отнесли к идее ГИБДД о «слиянии» двух экзаменов, опасаясь, что качество подготовки водителей в этом случае значительно снизится. В Госавтоинспекции в свою очередь заверили, что этого не произойдет. Во-первых, предлагаемые поправки не отменяют необходимость автошколам иметь свою собственную закрытую «площадку», а значит и требования к ним. Кроме того, отмечали представители ведомства, образовательные программы для кандидатов в водители смягчать не планируется.
При этом в Госавтоинспекции подчеркивали, что, несмотря на планируемую отмену «площадки», инспектор в ходе экзамена по своему усмотрению сможет попросить водителя выполнить любой предусмотренный ею элемент.
«Сейчас обучение в автошколе это уже профессия, люди получают документ об образовании. Им не надо показывать, как трогаться с места, а надо демонстрировать навыки в реальной жизни. Площадка нужна обязательно, но в автошколе. Неподготовленных водителей на дороги никто не пустит, это совершенно точно», — отмечал замглавы ГИБДД России Владимир Швецов.
Учитывая, что в правительство документ планируется направить лишь в следующем году, работа над ним ещё продолжается, а значит, окончательная версия ещё может претерпеть изменения.
Между тем в предлагаемых МВД поправках заложен и ряд других серьёзных новшеств при подготовке водителей.
В МВД предлагают проводить повторный теоретический экзамен не ранее чем через 7 и не позднее 30 календарных дней. А повторный практический экзамен − не ранее чем через 7 и не позднее 60 календарных дней со дня проведения предыдущего соответствующего экзамена.
Кроме того, при проведении теоретических экзаменов проектом поправок устанавливается обязанность применения средств аудио- и видеорегистрации всего процесса. Ещё одно запланированное нововведение — сдавать на права и получать удостоверения планируется разрешить не только по месту прописки, как сейчас, а в экзаменационном подразделении того региона, где гражданин постоянно находится.
Также в МВД хотят внести изменения в процесс так называемой учебной езды. Впервые в ПДД появятся термины «обучающий вождению» и «обучаемый вождению». При этом обучаемому вождению на мотоцикле подкатегории «А1» или мопеде должно быть не менее 15 лет, на легковом или грузовом автомобиле — не менее 16 лет, на мотоцикле категории «А» — не менее 17 лет, на автобусе — не менее 20 лет. Раньше в ПДД не было упоминаний, начиная с какого возраста можно учиться езде на мопеде или мотоцикле, а к обучению вождению автомобиля допускали лишь с 17 лет.
Кроме того, в МВД хотят отменить действующий запрет на проведение учебной езды на автомагистралях. В МВД констатировали, что сейчас обычные дороги по своим характеристикам уже не отличаются от автомагистралей, и посчитали такой запрет устаревшим и некорректным.
Велосипедная зона
Пока МВД только готовится внести поправки для будущих водителей в правительство, на сайте кабинета министров в среду опубликованы другие, уже утвержденные изменения в ПДД.
Поправки, подписанные Дмитрием Медведевым 4 декабря, направлены на повышение безопасности дорожного движения, в частности, на развитие общественных и пешеходных пространств, и дают дополнительные преимущества велосипедистам. В частности, на так называемых «спокойных улицах» будет появится «велосипедная зона», где велосипедисты получат преимущество перед водителями механических транспортных средств.
Также велосипедистам разрешили сквозное движение в жилых зонах, в которых сквозное движение любых транспортных средств запрещено. Запрет на сквозное движение в жилых зонах сохраняется только для механических транспортных средств. Кроме того, для переходов, совмещенных с велосипедной дорожкой, устанавливается возможность движения велосипедистов по сигналу светофора в виде силуэта пешехода и велосипедиста.
Также велосипедистам разрешили поворачивать налево на многополосных дорогах в случае, если такой поворот разрёшен из правой полосы.
Кроме того, для повышения безопасности велосипедистов и водителей мопедов на велосипедных полосах, расположенных, в том числе, справа от мест парковки, на разметке «Островок безопасности», будут разделяться места для стоянки транспортных средств и велосипедные полосы.
В ПДД появились и другие изменения, направленные на приведение их в соответствие с действующим законодательством. Документ вступит в силу в середине декабря.
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