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Площадь превысила 1,6 млн га: в Красноярском крае и Иркутской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

29 июля 2019, 20:39  •  52 • В России
В Красноярском крае, Иркутской области и некоторых районах Бурятии введён режим чрезвычайной ситуации в связи с крупными лесными пожарами. Об этом сообщили в МЧС России. В ведомстве отметили, что огонь не угрожает населённым пунктам и объектам экономики. Между тем площадь возгорания уже превысила 1,6 млн га. Министерство намерено направить в регион дополнительные силы для борьбы с пожарами.
 
РИА Новости © Евгений Епанчинцев
 

На территории Иркутской области и Красноярского края из-за лесных пожаров ввели режим чрезвычайной ситуации. Этот режим был частично введён и в Бурятии, сообщили в МЧС России.

«Режим «Чрезвычайная ситуация в лесах» введён на всей территории Красноярского края и Иркутской области, частично — в Республике Бурятия​​​. Наиболее «горимыми» субъектами остаются Республика Саха (Якутия), Красноярский край, Иркутская область», — отметили в ведомстве.

Как сообщают медицинские и экстренные службы, из-за масштабных возгораний в зону задымления попали около 500 населённых пунктов в более чем 20 регионах России. Вместе с тем в МЧС подчёркивают, что бушующие пожары не несут угрозы жилым домам и объектам экономики.

«Нужно отметить, что угрозы населённым пунктам и объектам экономики в настоящее время нет», — приводит РИА Новости слова первого замминистра МЧС Александра Чуприяна.

Распространение огня

Как отметил полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, на 29 июля зафиксированы уже более 200 очагов лесных пожаров. Их площадь составляет свыше 1,6 млн га.

«По состоянию на утро 29 июля, в регионах округа действует 232 очага лесных пожаров на площади 1,603 млн га. Наиболее сложная обстановка отмечается в Красноярском крае (94 пожара) и Иркутской области (137 пожаров)», — заявил он на совещании по вопросам прохождения в регионах Сибири пожароопасного и паводкоопасного периодов.

В связи с этим он отметил, что необходимо принять дополнительные меры по минимизации воздействия задымления, а также по обеспечению жителей медицинской помощью.

В МЧС рост площадей природных пожаров объясняют аномальными природными явлениями. «Исходя из анализа, полученного из Национального центра управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) МЧС России, мы можем делать выводы, что в ряде субъектов РФ происходят аномальные явления», — заявил Александр Чуприян.

По его словам, аномалии возникают из-за того, что в одних регионах Сибири и Дальнего Востока идут сильные дожди, а в других фиксируется наивысший класс пожарной опасности и отсутствие осадков.

«Чем больше очаг пожара, тем больше он блокирует влагу. Из данных космического мониторинга видно, что циклоны обходят это место (пожара. — RT), поэтому долгожданных дождей не происходит», — пояснил первый замглавы МЧС.

Все силы — на борьбу с огнём

В МЧС планируют усилить группировку для борьбы с пожарами в Сибири, так как ныне действующих там сил не хватает.

«Налицо факт, что сил и средств недостаточно. Задача поставлена министром МЧС России эту группировку увеличить. Увеличить в ближайшее время», — рассказал Чуприян.

В частности, в Красноярский край уже направлена аэромобильная группировка в составе 46 человек и пяти единиц техники. В настоящий момент там работают патрульные группы из 637 человек и 315 единиц техники.

Вместе с тем Александр Чуприян отметил, что есть некоторые районы, где тушение возгорания затруднено, так как они находятся в зоне досягаемости только авиации.

  • Аэромобильная группировка из Красноярска направлена для оказания помощи в тушении лесных пожаров в Ангарскую группу районов края
  • © ГУ МЧС России по Красноярскому краю

На откуп стихии

На этом фоне губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что тушение пожаров в некоторых районах Сибири не имеет смысла из-за удалённости этих территорий, отсутствия там населения и инфраструктуры, а также высокого риска для спасателей.

«Вопрос абсолютно прикладной. Можно сегодня в зону контроля забросить парашютный десант... тысячи человек. При таком уровне задымления и удалённости мы реально подвергаем людей бессмысленной опасности. Время подлёта туда — более трёх часов. Как их можно там спасти, если пойдёт верховой огонь?» — заявил он 28 июля, выступая на Всероссийском образовательном форуме «Территория инициативной молодежи «Бирюса-2019».

Усс пояснил, что в так называемой зоне контроля, «где пожар по определению не тушится», возгорания возникают из-за грозовой активности.

«Это было и 100, и 300, и 500 лет назад... Дело в том, что это обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно, а может, даже где-то и вредно», — считает губернатор.

Между тем его высказывания уже вызвали волну недовольства в социальных сетях.

В МЧС также не согласились с доводами Усса. По словам первого заместителя главы ведомства Александра Чуприяна, экономические основания отходят на второй план, когда в помощи нуждаются люди, в том числе те, кто оказался в зоне задымления.

«Мне кажется, что здесь никакие экономические доводы не могут повлиять на то, чтобы помощь была получена», — приводит слова замглавы МЧС РИА Новости.

В свою очередь, в Госдуме предлагают Министерству природных ресурсов и экологии РФ пересмотреть приказ о борьбе регионов с лесными пожарами. Так, документ от 2015 года позволяет местным властям отказываться от тушения пожара, если отсутствует угроза населённым пунктам, а затраты на ликвидацию горения превышают возможный прогнозируемый ущерб.

«Нужно говорить о том, чтобы подходы к оценке этого ущерба всё-таки пересматривались, потому что речь идёт не только об ущербе экономическом, ущербе природным ресурсам, экономике. Нам нужно учитывать в том числе и вред, наносимый людям, особенно детям», — цитирует ТАСС главу думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая Николаева.

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