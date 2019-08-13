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Площадь контролируемой боевиками территории Мосула сократилась до одного процента
13 августа 2019, 02:09 • 64 • Политика
Об этом сообщил командующий операцией сил Ирака генерал Яхъя Расул.
Боевики группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) почти выбиты из Старого Мосула, заявил официальный представитель командования операцией бригадный генерал Яхъя Расул в воскресенье.
Под контролем боевиков, по словам генерала, остается лишь 1 процент исторической территории Мосула. Его слова приводит телеканал Al-Sumaria.
В настоящее время террористы окружены, ведется наступление по трем направлениям. Город окружили с северо-запада подразделения ВС Ирака, армейский спецназ с запада, Федеральная полиция с юга.
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