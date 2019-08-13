Площадь контролируемой боевиками территории Мосула сократилась до одного процента

Боевики группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) почти выбиты из Старого Мосула, заявил официальный представитель командования операцией бригадный генерал Яхъя Расул в воскресенье.

Под контролем боевиков, по словам генерала, остается лишь 1 процент исторической территории Мосула. Его слова приводит телеканал Al-Sumaria.

В настоящее время террористы окружены, ведется наступление по трем направлениям. Город окружили с северо-запада подразделения ВС Ирака, армейский спецназ с запада, Федеральная полиция с юга.

Читайте также:

Иракский спецназ пошел на штурм осажденного боевиками Старого города Мосула