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Площадь есть, но кто это? Жители Праги оказались не в курсе, кто такой Борис Немцов

07 мая 2020, 06:10  •  66 • Политика
Жители Праги оказались не в курсе, кто такой Борис Немцов, хотя его именем названа одна из центральных площадей города. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого среди пражан.
Никто из респондентов не смог дать ответ на вопрос "Кто этот человек?", хотя настроенные против России чешские СМИ уже не первый месяц муссируют эту тему.
Напомним, что площадь Немцова появилась в Праге в феврале этого года. Мэр города Зденек Гржиб объяснил необходимость переименования площади тем, что люди, "борющиеся за демократию, достойны того, чтобы о них помнили". Примечательно, что на площади, которая теперь носит имя российского оппозиционного политика, находится посольство РФ. Власти Праги также решили назвать одну из городских аллей в честь убитой российской журналистки Анны Политковской, пишет "Военное обозрение".
Это не первый выпад Чехии в сторону России за последнее время. Власти Праги также санкционировали демонтаж памятника советскому маршалу Ивану Коневу и установку на его месте памятника "освобождения Праги", хотя Конев как раз и был одним из тех, кто освободил Чехию от фашистов.

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