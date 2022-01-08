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Плохой знак: На Майдане подняли флаг Казахстана
08 января 2022, 22:10 • 226 • Украина
Пока объединённые силы ОДКБ помогают силовикам Казахстана наводить порядок в стране, на Украине действуют своими методами.
Так, на Майдане незалежности сегодня утром подняли флаг Казахстана. Сделано это якобы в знак поддержки. Хотя, если учесть дурную карму этой площади в центре Киева, для Казахстана это может стать и дурным знаком.
Как выяснилось ранее, пытаясь получить свою выгоду из казахстанского кризиса, центр информационно-психологических спецопераций ВСУ громко опозорился, запустив топорно сделанный фейк.
Наспех снятый видеоролик, на котором некие люди в масках и с оружием обещают «бороться с российской оккупацией в Казахстане».
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