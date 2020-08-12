Плохой знак для "Газпрома"? Турция сошлась с Азербайджаном по газу

В Турции намерены укрепить сотрудничество с Азербайджаном по всем направлениям. Об этом не преминул отметить на пресс-конференции глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

Он указал, что Анкара готова увеличить закупку азербайджанского газа.

Как отмечает портал Neftegaz.ru, для российского "Газпрома" такие планы являются плохим знаком. Хотя, по мнению компании, основных причин сложившейся ситуации две: пандемия COVID-19 и рост поставок СПГ.

При этом стоит отметить, что в мае на Азербайджан пришлось 33% поставок газа в Турцию. Катар поставлял 19,5%, а вот российская доля в газовом пироге снижается. К примеру, в мае она сократилась до 12,74% против апрельских 17,86%.

Как подчеркнул Чавушоглу, в числе приоритетных проектов в рамках сотрудничества - газопровод из Нахичевани, а также строительство железной дороги Карс – Нахичевань.