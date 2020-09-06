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Плохой знак для Маска и его "чипированной хрюшки": Эксперт указал на "цифровой прецедент" в США

06 сентября 2020, 12:55  •  90 • В мире
Военный эксперт Алексей Леонков указал на "цифровой прецедент" в США. Так, американский суд признал незаконной слежку за гражданами через телефоны, которую вели сотрудники Агентства национальной безопасности. По его мнению, этот приговор - плохой знак для всех приверженцев "цифрового концлагеря", а также для Илона Маска и его "чипированной хрюшки".
Военный эксперт Алексей Леонков на своём авторском Telegram-канале "Мадуро - не дура" прокомментировал решение Апелляционного суда США по делу о слежке через телефоны, которую вели сотрудники американского Агентства национальной безопасности.
Так, деятельность АНБ по секретному сбору метаданных со смартфонов граждан Соединённых Штатов, о которой стало известно благодаря рассекреченным бывшим сотрудником ведомства Эдвардом Сноуденом сведениям, была признана судом незаконной.
Из этого Леонков сделал два вывода. Во-первых, следует оправдать Сноудена и перестать преследовать его. Во-вторых, данный приговор фактически является прецедентом, который ударит по приверженцам "цифрового концлагеря".
Кроме того, такое судебное решение не лучший знак для сторонников тотального контроля, которые продвигают идею массового чипирования: "Привет Илону Маску и его чипированной хрюшке".
Как будут развиваться события, посмотрим, но то, что слежка за людьми через электронные устройства признана незаконной, безусловно, радует и вселяет надежду, - подытожил Леонков.

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