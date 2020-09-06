Плохой знак для Маска и его "чипированной хрюшки": Эксперт указал на "цифровой прецедент" в США

Военный эксперт Алексей Леонков на своём авторском Telegram-канале "Мадуро - не дура" прокомментировал решение Апелляционного суда США по делу о слежке через телефоны, которую вели сотрудники американского Агентства национальной безопасности.

Так, деятельность АНБ по секретному сбору метаданных со смартфонов граждан Соединённых Штатов, о которой стало известно благодаря рассекреченным бывшим сотрудником ведомства Эдвардом Сноуденом сведениям, была признана судом незаконной.

Из этого Леонков сделал два вывода. Во-первых, следует оправдать Сноудена и перестать преследовать его. Во-вторых, данный приговор фактически является прецедентом, который ударит по приверженцам "цифрового концлагеря".

Кроме того, такое судебное решение не лучший знак для сторонников тотального контроля, которые продвигают идею массового чипирования: "Привет Илону Маску и его чипированной хрюшке".