Плохой и ещё хуже: генерал СБУ рассказал о сценариях по Донбассу

Киеву следует выполнять Минские соглашения по Донбассу, иначе его ждет ещё более плохой вариант развития событий. Об этом заявил генерал-майор СБУ в отставке Василий Вовк.«Я склоняюсь к тому, что если выбирать между тем, чтобы отказаться от Минских соглашений и всяких формул, и тогда нас „кидают“ США и Европа и оставляют нас один на один с Россией, то лучше выбрать вариант, который менее опасный — совершать действия по выполнению этой формулы», — сказал он в эфире одного из украинских телеканалов.По его словам, оба этих варианта могут стать причиной крупномасштабной войны на Донбассе или гражданской войны в Киеве, но у властей нет возможности отказаться.«Отказались — еще больше заморозили конфликт, но убийства и обстрелы продолжатся, продолжится конфликт», — объяснил генерал.В сложившейся ситуации, по мнению Вовка, виноваты киевские власти, решившие, что Украина находится в «высшей лиге» в геополитике.«Когда речь идет об официальных матчах на высшем уровне, там тебя разобьют и забьют тебе столько, сколько смогут, а пропустят, сколько ты сможешь. А мы сегодня не можем ни одного гола политического забить», — резюмировал генерал.