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Плохой и ещё хуже: генерал СБУ рассказал о сценариях по Донбассу

24 июля 2021, 03:50  •  145 • Украина

Киеву следует выполнять Минские соглашения по Донбассу, иначе его ждет ещё более плохой вариант развития событий. Об этом заявил генерал-майор СБУ в отставке Василий Вовк.

«Я склоняюсь к тому, что если выбирать между тем, чтобы отказаться от Минских соглашений и всяких формул, и тогда нас „кидают“ США и Европа и оставляют нас один на один с Россией, то лучше выбрать вариант, который менее опасный — совершать действия по выполнению этой формулы», — сказал он в эфире одного из украинских телеканалов.

По его словам, оба этих варианта могут стать причиной крупномасштабной войны на Донбассе или гражданской войны в Киеве, но у властей нет возможности отказаться.

«Отказались — еще больше заморозили конфликт, но убийства и обстрелы продолжатся, продолжится конфликт», — объяснил генерал.

В сложившейся ситуации, по мнению Вовка, виноваты киевские власти, решившие, что Украина находится в «высшей лиге» в геополитике.

«Когда речь идет об официальных матчах на высшем уровне, там тебя разобьют и забьют тебе столько, сколько смогут, а пропустят, сколько ты сможешь. А мы сегодня не можем ни одного гола политического забить», — резюмировал генерал.

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