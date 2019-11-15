Плохое предзнаменование для Су-35С. Чем чревато переоснащение «Тайфунов» радарами E-Scan Mk1/2? • 71 • Аналитика

Несмотря на тот факт, что опубликованная в испанском военно-аналитическом издании infodefensa.com информация о предстоящем масштабном обновлении бортовых радиолокационных комплексов многофункциональных истребителей «Typhoon» модификаций Tranche 1/2/3 Люфтваффе и ВВС Испании удостоилась пристального внимания лишь со стороны западноевропейских экспертных кругов, технологические особенности данной программы модернизации должны быть тщательнейшим образом проанализированы специалистами как оборонного ведомства России, так и ведущего авиастроительного холдинга ПАО «Компания «Сухой». Необходимость придания данному событию более широкой огласки в российских экспертных сообществах не терпит промедлений и продиктована рядом веских обоснований технологического и оперативно-тактического характера.



Отталкиваясь от данных, озвученных главой военно-промышленного подразделения «Airbus Defence & Space» Куртом Росснером в ходе недавней конференции в немецком Манчинге, а также от более ранней информации об опциональном обновлении БРЭО «Тайфунов», фигурирующей в западноевропейском медиапространстве с 2014 года, можно прийти к выводу, что 110 немецких и 19 испанских EF-2000 будут переоснащены перспективными помехозащищёнными бортовыми РЛС с активными ФАР E-Scan Mk 1, в то время как «Тайфуны» Королевских ВВС Великобритании получат ещё более продвинутую модификацию E-Scan Mk 2, именуемую в британской прессе как «Radar 2 configuration».





Бортовые РЛС «Captor-E» открывают новые горизонты перед военно-воздушными силами стран-операторов многофункциональных истребителей семейства «Тайфун»

Обе модификации бортового радара E-Scan являются детищами транснациональной военно-промышленной корпорации «Leonardo» и разрабатываются в рамках амбициозного проекта «Captor-E», призванного довести боевой потенциал авиапарка «Тайфунов» всех «траншей» до уровня поколения «4++» как в задачах завоевания господства в воздухе в сложной помеховой обстановке и дальнего перехвата, так и в задачах по нанесению ударов по поверхностным целям и подавлению ПВО противника.



Хорошо известно, что практически все строевые EF-2000 «Typhoon», состоящие на вооружении ВВС Великобритании, Германии, Италии и Австрии, по сей день оснащены устаревшими бортовыми РЛС со щелевыми антенными решетками ECR-90 «Captor-M». По уровню помехозащищённости, разрешению, дальности действия, пропускной способности (количеству одновременно сопровождаемых «на проходе» целей) и целевой канальности радары «Captor-M» существенно уступают не только наиболее передовым многоэлементным АФАР-радарам AN/APG-77/79/81, установленным на многофункциональных истребителях F-22A «Raptor», «Super Hornet» и F-35A «Lightning II», но и отечественным бортовым РЛС с пассивными ФАР «Барс-Р» истребителей Су-30СМ, «Ирбис-Э» истребителей Су-35С и «Заслон-АМ» перехватчиков МиГ-31БМ. В частности, дальность захвата цели с эффективной отражающей поверхностью 1 кв. м посредством радара «Captor-M» составляет не более 90—95 км (в простой помеховой обстановке), в то время как БРЛС «Барс» и «Ирбис-Э» способны «захватывать» воздушные объекты с подобной радиолокационной сигнатурой на удалении 110 и 270 км соответственно, причем в куда более сложной помеховой обстановке.



Вследствие этого даже интеграция в боекомплекты «Тайфунов» перспективных «прямоточных» ракет воздушного боя сверхбольшой дальности MBDA «Meteor» с активной радиолокационной ГСН не гарантирует экипажам данных машин уверенного удержания господства в воздухе в гипотетическом дальнем воздушном бою с нашими Су-30СМ и Су-35С. Наиболее же остро проблема с «древними» радарами «Captor-M» будет ощущаться в случае попытки проникновения звеньев EF-2000 «Typhoon» в мощные противовоздушные зоны A2/AD ВКС России и войсковой ПВО на Восточно-Европейском ТВД (в районах Республики Крым и Калининградской области).



Оперирование на подступах к данным зонам самолётов радиолокационного дозора и наведения E-3C/D/F ОВВС НАТО будет сведено к минимуму в связи с осуществляющими боевое дежурство сверхдальнобойными ЗРК С-400 «Триумф» и С-300В4 (оснащёнными ЗУР 48Н6ДМ и 9М82МВ с дальностями 250 и 380 км соответственно), а также дальними перехватчиками МиГ-31БМ, способными разделаться с AWACS ещё на дальних подступах посредством ракет Р-37М. Логично предположить, что выдача заблаговременного целеуказания «Тайфунам», а затем и ракетам MBDA «Meteor» на траектории в вышеперечисленных условиях будет исключена, а поэтому лётчикам EF-2000 придётся рассчитывать лишь на допотопные бортовые РЛС собственных машин, которые не смогут селекционировать «Сушки» на фоне генерируемых комплексами «Хибины» прицельных по частоте и заградительных по направлению шумовых помех.



Механический привод доворота антенного полотна и работа в режиме РЭБ в очередной раз подтверждают превосходство технологии АФАР. Ещё один «камень в огород» отечественных радаров с пассивными ФАР

Переоснащение же авиапарков «Тайфунов» новейшими «леонардовскими» БРЛC E-Scan Mk 1/2 («Captor-E») не только буквально в одночасье ликвидирует весь спектр вышеуказанных проблем, но и позволит системам управления вооружением «Тайфунов» реализовать ряд дополнительных уникальных режимов работы. Помимо высочайшей помехозащищённости, обусловленной наличием в архитектуре каждого приёмо-передающего модуля АФАР индивидуального малошумящего СВЧ-транзистора/усилителя и аттенюатора/ослабителя (обеспечивают формирование гибкой диаграммы направленности с «провалами» в направлении станций РЭБ противника), обе модификации РЛС «Captor-E» будут оснащены механическим приводом доворота антенного полотна активной ФАР.



Данное конструктивное решение является редкой и отчасти уникальной «фишкой» применительно к базовой технологии активных фазированных антенных решеток, предусматривающей монтаж полотна на неподвижном аппаратном модуле с наклонной опорной стороной. Благодаря этому решению азимутальный сектор обзора «Captor-E» составляет не стандартные 120° (рапторовский радар AN/AG-77), а более чем 200° с частичным охватом задней полусферы, что позволит пилотам «Тайфунов» удерживать ракето-, самолётоопасное направление в зоне сканирования радара без необходимости сближения с наиболее опасным участком воздушного пространства (рубежами действия ракет воздушного боя или ЗУР вероятного противника). Более того, доворот антенного полотна позволяет радарам E-Scan Mk 1/2 (в отличие от неподвижных AN/APG-77 и AN/APG-81) сохранять должный энергетический потенциал сканирующего луча при сопровождении целей, находящихся под углами более 30—45° от продольной оси истребителя (в боковых полусферах).



Что же касается бортовой РЛС «Captor-E» модификации E-Scan Mk 2 / Radar 2 configuration (для британских «Тайфунов»), то определённые массивы её приёмо-передающих модулей (несколько сотен), по-видимому, будут синхронизированы со специализированными радиочастотными перестраиваемыми фильтрами RFTF (Radio Frequency Tunable Filters), обеспечивающими широкий частотный диапазон работы на излучение. Данное решение позволит АФАР-радару E-Scan Mk 2 реализовать режим РЭБ, обеспечивающий излучение узкого «помехового луча» высокой спектральной плотности в направлении средств радиолокационной разведки и активных/полуактивных радиолокационных ГСН противника. Аналогичным режимом работы располагают и американские бортовые РЛС AN/APG-79/81 истребителей семейств «Супер Хорнет» и «Лайтнинг». Несмотря на тот факт, что опубликованная в испанском военно-аналитическом издании infodefensa.com информация о предстоящем масштабном обновлении бортовых радиолокационных комплексов многофункциональных истребителей «Typhoon» модификаций Tranche 1/2/3 Люфтваффе и ВВС Испании удостоилась пристального внимания лишь со стороны западноевропейских экспертных кругов, технологические особенности данной программы модернизации должны быть тщательнейшим образом проанализированы специалистами как оборонного ведомства России, так и ведущего авиастроительного холдинга ПАО «Компания «Сухой». Необходимость придания данному событию более широкой огласки в российских экспертных сообществах не терпит промедлений и продиктована рядом веских обоснований технологического и оперативно-тактического характера.Отталкиваясь от данных, озвученных главой военно-промышленного подразделения «Airbus Defence & Space» Куртом Росснером в ходе недавней конференции в немецком Манчинге, а также от более ранней информации об опциональном обновлении БРЭО «Тайфунов», фигурирующей в западноевропейском медиапространстве с 2014 года, можно прийти к выводу, что 110 немецких и 19 испанских EF-2000 будут переоснащены перспективными помехозащищёнными бортовыми РЛС с активными ФАР E-Scan Mk 1, в то время как «Тайфуны» Королевских ВВС Великобритании получат ещё более продвинутую модификацию E-Scan Mk 2, именуемую в британской прессе как «Radar 2 configuration».Обе модификации бортового радара E-Scan являются детищами транснациональной военно-промышленной корпорации «Leonardo» и разрабатываются в рамках амбициозного проекта «Captor-E», призванного довести боевой потенциал авиапарка «Тайфунов» всех «траншей» до уровня поколения «4++» как в задачах завоевания господства в воздухе в сложной помеховой обстановке и дальнего перехвата, так и в задачах по нанесению ударов по поверхностным целям и подавлению ПВО противника.Хорошо известно, что практически все строевые EF-2000 «Typhoon», состоящие на вооружении ВВС Великобритании, Германии, Италии и Австрии, по сей день оснащены устаревшими бортовыми РЛС со щелевыми антенными решетками ECR-90 «Captor-M». По уровню помехозащищённости, разрешению, дальности действия, пропускной способности (количеству одновременно сопровождаемых «на проходе» целей) и целевой канальности радары «Captor-M» существенно уступают не только наиболее передовым многоэлементным АФАР-радарам AN/APG-77/79/81, установленным на многофункциональных истребителях F-22A «Raptor», «Super Hornet» и F-35A «Lightning II», но и отечественным бортовым РЛС с пассивными ФАР «Барс-Р» истребителей Су-30СМ, «Ирбис-Э» истребителей Су-35С и «Заслон-АМ» перехватчиков МиГ-31БМ. В частности, дальность захвата цели с эффективной отражающей поверхностью 1 кв. м посредством радара «Captor-M» составляет не более 90—95 км (в простой помеховой обстановке), в то время как БРЛС «Барс» и «Ирбис-Э» способны «захватывать» воздушные объекты с подобной радиолокационной сигнатурой на удалении 110 и 270 км соответственно, причем в куда более сложной помеховой обстановке.Вследствие этого даже интеграция в боекомплекты «Тайфунов» перспективных «прямоточных» ракет воздушного боя сверхбольшой дальности MBDA «Meteor» с активной радиолокационной ГСН не гарантирует экипажам данных машин уверенного удержания господства в воздухе в гипотетическом дальнем воздушном бою с нашими Су-30СМ и Су-35С. Наиболее же остро проблема с «древними» радарами «Captor-M» будет ощущаться в случае попытки проникновения звеньев EF-2000 «Typhoon» в мощные противовоздушные зоны A2/AD ВКС России и войсковой ПВО на Восточно-Европейском ТВД (в районах Республики Крым и Калининградской области).Оперирование на подступах к данным зонам самолётов радиолокационного дозора и наведения E-3C/D/F ОВВС НАТО будет сведено к минимуму в связи с осуществляющими боевое дежурство сверхдальнобойными ЗРК С-400 «Триумф» и С-300В4 (оснащёнными ЗУР 48Н6ДМ и 9М82МВ с дальностями 250 и 380 км соответственно), а также дальними перехватчиками МиГ-31БМ, способными разделаться с AWACS ещё на дальних подступах посредством ракет Р-37М. Логично предположить, что выдача заблаговременного целеуказания «Тайфунам», а затем и ракетам MBDA «Meteor» на траектории в вышеперечисленных условиях будет исключена, а поэтому лётчикам EF-2000 придётся рассчитывать лишь на допотопные бортовые РЛС собственных машин, которые не смогут селекционировать «Сушки» на фоне генерируемых комплексами «Хибины» прицельных по частоте и заградительных по направлению шумовых помех.Переоснащение же авиапарков «Тайфунов» новейшими «леонардовскими» БРЛC E-Scan Mk 1/2 («Captor-E») не только буквально в одночасье ликвидирует весь спектр вышеуказанных проблем, но и позволит системам управления вооружением «Тайфунов» реализовать ряд дополнительных уникальных режимов работы. Помимо высочайшей помехозащищённости, обусловленной наличием в архитектуре каждого приёмо-передающего модуля АФАР индивидуального малошумящего СВЧ-транзистора/усилителя и аттенюатора/ослабителя (обеспечивают формирование гибкой диаграммы направленности с «провалами» в направлении станций РЭБ противника), обе модификации РЛС «Captor-E» будут оснащены механическим приводом доворота антенного полотна активной ФАР.Данное конструктивное решение является редкой и отчасти уникальной «фишкой» применительно к базовой технологии активных фазированных антенных решеток, предусматривающей монтаж полотна на неподвижном аппаратном модуле с наклонной опорной стороной. Благодаря этому решению азимутальный сектор обзора «Captor-E» составляет не стандартные 120° (рапторовский радар AN/AG-77), а более чем 200° с частичным охватом задней полусферы, что позволит пилотам «Тайфунов» удерживать ракето-, самолётоопасное направление в зоне сканирования радара без необходимости сближения с наиболее опасным участком воздушного пространства (рубежами действия ракет воздушного боя или ЗУР вероятного противника). Более того, доворот антенного полотна позволяет радарам E-Scan Mk 1/2 (в отличие от неподвижных AN/APG-77 и AN/APG-81) сохранять должный энергетический потенциал сканирующего луча при сопровождении целей, находящихся под углами более 30—45° от продольной оси истребителя (в боковых полусферах).Что же касается бортовой РЛС «Captor-E» модификации E-Scan Mk 2 / Radar 2 configuration (для британских «Тайфунов»), то определённые массивы её приёмо-передающих модулей (несколько сотен), по-видимому, будут синхронизированы со специализированными радиочастотными перестраиваемыми фильтрами RFTF (Radio Frequency Tunable Filters), обеспечивающими широкий частотный диапазон работы на излучение. Данное решение позволит АФАР-радару E-Scan Mk 2 реализовать режим РЭБ, обеспечивающий излучение узкого «помехового луча» высокой спектральной плотности в направлении средств радиолокационной разведки и активных/полуактивных радиолокационных ГСН противника. Аналогичным режимом работы располагают и американские бортовые РЛС AN/APG-79/81 истребителей семейств «Супер Хорнет» и «Лайтнинг». Евгений Даманцев Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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