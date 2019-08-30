Плохое предзнаменование для НАТО. Скрытая сторона инфракрасной малозаметности «Охотника-Б» • 89 • Аналитика









С одной стороны, успешный 20-минутный тестовый полёт передового ударного дрона, продемонстрировавший стабильную работу компьютеризированной электродистанционной системы управления и достаточно высокие лётно-технические качества машины с аэродинамической схемой «летающее крыло», ознаменовал новую веху в становлении российской беспилотной авиации. Был установлен «железный» паритет между головным разработчиком С-70 - авиационным холдингом ПАО «Компания «Сухой» и ведущими западными авиастроительными гигантами «Dassault Aviation» и «Northrop Grumman Corporation», спроектировавшими ударные БПЛА «nEUROn» и X-47B. С другой, - в конструкции планера первого лётного образца БПЛА «Охотник-Б» были замечены два критических технологических недостатка - «полуоткрытая» архитектура расположения турбореактивного двухконтурного двигателя семейства АЛ-31Ф/41Ф и стандартное сопло круглого сечения, в десятки раз увеличивающие инфракрасную сигнатуру дрона в сравнении с зарубежными аналогами.



В серию с новым соплом и современной архитектурой мотогондолы. Волшебная трансформация «Охотника-Б»

Злые языки успели окрестить подобную конфигурацию расположения двигателя «неизлечимой хронической болезнью» «Охотника-Б», заключающейся в оголении наиболее теплоконтрастных элементов силовой установки БПЛА перед «дальнозоркими» и высокочувствительными оптико-электронными прицельными комплексами обзора передней полусферы OSF, «Pirate», «SkyWard-G» и DAS, установленными на многоцелевых истребителях «Rafale», «Typhoon», JAS-39E «Gripen-NG», а также F-35A/B/C и работающими в средневолновом (3 - 5 мкм) и длинноволновом (8 - 12 мкм) диапазонах инфракрасных волн.



Тем не менее, спустя буквально три недели после первого полёта «Охотника-Б», на паникёрской пище для размышлений была поставлена жирная точка. Накануне официального открытия Международного авиакосмического салона МАКС-2019 новостные издания Рунета запестрили фотографиями макета-демонстратора серийного С-70 с радикальной конструктивной переработкой хвостовой части планера. В частности, «Охотники-Б» серийной модификации должны получить интегрированные вглубь фюзеляжа мотогондолы «закрытой архитектуры» и продвинутые плоские клиновидные сопла «верхнего раскрыва» со смещёнными вперёд термостойкими верхними кромками. Какими достоинствами обладает данное конструктивное решение от специалистов компании «Сухой»?



Утопленная вглубь фюзеляжа мотогондола «закрытой архитектуры» позволит минимизировать теплопередачу от «горячей зоны» двигателя АЛ-31Ф/41Ф в целом и камеры сгорания в частности к поверхности планера «Охотника-Б». Более того, в пространстве между раскалёнными узлами «горячей зоны» двигателя и внутренней поверхностью мотогондолы может быть установлен специализированный многослойный жаропрочный наноэкран, межслойные пространства которого будут продуваться холодным атмосферным воздухом, нагнетаемым посредством значительного количества миниатюрных воздуховодных капилляров, сопряжённых с дополнительными компактными воздухозаборниками, расположенными в передних кромках крыла (вне узлов механизации), либо на образующей основного воздухозаборника.



В данный момент наиболее эффективным экранированием «горячих зон» турбореактивных двухконтурных форсажных двигателей серии F135-PW-100/600/400 и M88-2 могут похвастаться американские многофункциональные истребители 5-го поколения F-35A/B/C «Lightning II» и французские многоцелевые истребители переходного поколения «Rafale». Об этом свидетельствуют ранее опубликованные на западных военно-аналитических площадках инфракрасные изображения данных истребителей, полученные компанией «FLIR System» в ходе нескольких международных авиакосмических салонов. На данных фотографиях прогрев мотогондол двигателей и вовсе не наблюдается даже на форсажных режимах работы, чего нельзя сказать о наших МиГ-29, «Сушках» и даже F-22A «Raptor».



Что касается уникальности конструкции плоского сопла для серийной модификации С-70 «Охотник-Б», то речь здесь идёт не только о смещении канала сопла относительно оси турбины низкого давления и задней опоры двигателя (позволяет добиться снижения инфракрасной заметности БПЛА в случае наблюдения со стороны авиационных инфракрасных станций типа OSF и «Pirate»), но и о смещении верхней кромки сопла вперёд. Данное решение позволяет «спрятать» инфракрасное излучение раскалённой верхней кромки за «клиновидной» хвостовой частью планера «Охотника» на максмальных режимах работы двигателя. Следовательно, обнаружить данный «горячий» элемент конструкции с помощью наземных инфракрасных визиров, приданных современным мобильным ЗРК западного производства, будет практически невозможно, в то время как запеленговать частично охлаждённую реактивную струю удастся лишь на удалении 30 - 40 км в заднюю полусферу и 15 - 25 км - в переднюю полусферу. С данных дистанций «Охотник-Б» сможет отработать по объектам противника широчайшей номенклатурой высокоточного оружия.



Безусловно, уход от применения в силовой установке серийного «Охотника-Б» форсажной камеры исключит возможность оперирования на желаемых скоростях в 1,2 - 1,4М. Тем не менее, вероятная интеграция более «тяговитого» двигателя «Изделие 117» (порядка 15000 кгс) обеспечит С-70 вполне приемлемым диапазоном высоких дозвуковых скоростей полёта от 970 до 1050 км/ч. При этом, расчётный радиус действия нашего малозаметного дрона будет на 500 км выше, нежели у беспилотных детищ «Дассо» и «Нортроп». Предметом крайне противоречивого спектра экспертных мнений стала опубликованная оборонным ведомством России видеодемонстрация первого полёта опытного экземпляра перспективного российского ударного БПЛА С-70 «Охотник-Б», поднявшегося в воздух с ВПП аэродрома Новосибирского авиационного завода имени В.П. Чкалова 3 августа 2019 года.С одной стороны, успешный 20-минутный тестовый полёт передового ударного дрона, продемонстрировавший стабильную работу компьютеризированной электродистанционной системы управления и достаточно высокие лётно-технические качества машины с аэродинамической схемой «летающее крыло», ознаменовал новую веху в становлении российской беспилотной авиации. Был установлен «железный» паритет между головным разработчиком С-70 - авиационным холдингом ПАО «Компания «Сухой» и ведущими западными авиастроительными гигантами «Dassault Aviation» и «Northrop Grumman Corporation», спроектировавшими ударные БПЛА «nEUROn» и X-47B. С другой, - в конструкции планера первого лётного образца БПЛА «Охотник-Б» были замечены два критических технологических недостатка - «полуоткрытая» архитектура расположения турбореактивного двухконтурного двигателя семейства АЛ-31Ф/41Ф и стандартное сопло круглого сечения, в десятки раз увеличивающие инфракрасную сигнатуру дрона в сравнении с зарубежными аналогами.Злые языки успели окрестить подобную конфигурацию расположения двигателя «неизлечимой хронической болезнью» «Охотника-Б», заключающейся в оголении наиболее теплоконтрастных элементов силовой установки БПЛА перед «дальнозоркими» и высокочувствительными оптико-электронными прицельными комплексами обзора передней полусферы OSF, «Pirate», «SkyWard-G» и DAS, установленными на многоцелевых истребителях «Rafale», «Typhoon», JAS-39E «Gripen-NG», а также F-35A/B/C и работающими в средневолновом (3 - 5 мкм) и длинноволновом (8 - 12 мкм) диапазонах инфракрасных волн.Тем не менее, спустя буквально три недели после первого полёта «Охотника-Б», на паникёрской пище для размышлений была поставлена жирная точка. Накануне официального открытия Международного авиакосмического салона МАКС-2019 новостные издания Рунета запестрили фотографиями макета-демонстратора серийного С-70 с радикальной конструктивной переработкой хвостовой части планера. В частности, «Охотники-Б» серийной модификации должны получить интегрированные вглубь фюзеляжа мотогондолы «закрытой архитектуры» и продвинутые плоские клиновидные сопла «верхнего раскрыва» со смещёнными вперёд термостойкими верхними кромками. Какими достоинствами обладает данное конструктивное решение от специалистов компании «Сухой»?Утопленная вглубь фюзеляжа мотогондола «закрытой архитектуры» позволит минимизировать теплопередачу от «горячей зоны» двигателя АЛ-31Ф/41Ф в целом и камеры сгорания в частности к поверхности планера «Охотника-Б». Более того, в пространстве между раскалёнными узлами «горячей зоны» двигателя и внутренней поверхностью мотогондолы может быть установлен специализированный многослойный жаропрочный наноэкран, межслойные пространства которого будут продуваться холодным атмосферным воздухом, нагнетаемым посредством значительного количества миниатюрных воздуховодных капилляров, сопряжённых с дополнительными компактными воздухозаборниками, расположенными в передних кромках крыла (вне узлов механизации), либо на образующей основного воздухозаборника.В данный момент наиболее эффективным экранированием «горячих зон» турбореактивных двухконтурных форсажных двигателей серии F135-PW-100/600/400 и M88-2 могут похвастаться американские многофункциональные истребители 5-го поколения F-35A/B/C «Lightning II» и французские многоцелевые истребители переходного поколения «Rafale». Об этом свидетельствуют ранее опубликованные на западных военно-аналитических площадках инфракрасные изображения данных истребителей, полученные компанией «FLIR System» в ходе нескольких международных авиакосмических салонов. На данных фотографиях прогрев мотогондол двигателей и вовсе не наблюдается даже на форсажных режимах работы, чего нельзя сказать о наших МиГ-29, «Сушках» и даже F-22A «Raptor».Что касается уникальности конструкции плоского сопла для серийной модификации С-70 «Охотник-Б», то речь здесь идёт не только о смещении канала сопла относительно оси турбины низкого давления и задней опоры двигателя (позволяет добиться снижения инфракрасной заметности БПЛА в случае наблюдения со стороны авиационных инфракрасных станций типа OSF и «Pirate»), но и о смещении верхней кромки сопла вперёд. Данное решение позволяет «спрятать» инфракрасное излучение раскалённой верхней кромки за «клиновидной» хвостовой частью планера «Охотника» на максмальных режимах работы двигателя. Следовательно, обнаружить данный «горячий» элемент конструкции с помощью наземных инфракрасных визиров, приданных современным мобильным ЗРК западного производства, будет практически невозможно, в то время как запеленговать частично охлаждённую реактивную струю удастся лишь на удалении 30 - 40 км в заднюю полусферу и 15 - 25 км - в переднюю полусферу. С данных дистанций «Охотник-Б» сможет отработать по объектам противника широчайшей номенклатурой высокоточного оружия.Безусловно, уход от применения в силовой установке серийного «Охотника-Б» форсажной камеры исключит возможность оперирования на желаемых скоростях в 1,2 - 1,4М. Тем не менее, вероятная интеграция более «тяговитого» двигателя «Изделие 117» (порядка 15000 кгс) обеспечит С-70 вполне приемлемым диапазоном высоких дозвуковых скоростей полёта от 970 до 1050 км/ч. При этом, расчётный радиус действия нашего малозаметного дрона будет на 500 км выше, нежели у беспилотных детищ «Дассо» и «Нортроп». Евгений Даманцев Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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