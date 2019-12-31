Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Строительный флот "уплыл" из Балтики: Allseas заговорила о планах посл...
На боевое дежурство поставлен аппарат, надёжно гарантирующий, что «им всем мало ...
Грузия-2020: Страну ждут политические игры без правил
Антонов и Салливан обсудили перспективы развития отношений США и России
Главная / В мире

«Плохо успевала по истории в школе»: МИД РФ ответил послу США в Польше на слова о виновниках Второй мировой

31 декабря 2019, 14:54  •  41 • В мире
Посол США в Варшаве Джорджетт Мосбахер заявила, что в развязывании Второй мировой войны виновны Адольф Гитлер и Иосиф Сталин. Так она ответила на напоминание Владимира Путина о том, что перед началом войны ряд стран Европы, в том числе Польша, пошли на сделку с нацистской Германией. В Госдуме слова посла назвали безграмотными, а МИД России предположил, что посол плохо учила историю в школе.
 
Gettyimages.ru © Keystone
 

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер уверена, что в развязывании Второй мировой войны виновны Адольф Гитлер и Иосиф Сталин. Об этом она написала в своём Twitter.

«Дорогой президент Путин, Гитлер и Сталин вступили в сговор, чтобы начать Вторую мировую войну. Это факт. Польша была жертвой этого ужасного конфликта», — заявила Мосбахер.

Так она отреагировала на напоминание российского президента Владимира Путина о том, что перед началом войны ряд стран Европы, в том числе Польша, пошли на сделку с нацисткой Германией.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя твит посла, назвал её слова безграмотными и добавил, что тем самым она поощряет насаждение исторической лжи.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал Госдеп США проверять своих послов на знание истории страны, в которой они работают. Он отметил, что высказывание Мосбахер оскорбительно не только для граждан РФ и стран бывшего СССР, но и для американских граждан.

А МИД России предположил, что посол плохо учила историю в школе.

«Мы были удивлены, услышав это от посла США — страны, которая была нашим союзником во Второй мировой. Похоже, что американский посол в Польше плохо успевала по истории в школе», — отметили в ведомстве, напомнив, что началу войны предшествовал Мюнхенский сговор.

В сентябре Европарламент принял резолюцию «О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы», где утверждается, что пакт Молотова — Риббентропа (договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, подписанный в 1939 году) якобы «поделил Европу и территории независимых государств между двумя тоталитарными режимами, что проложило дорогу к началу Второй мировой войны».

Путин рассказал, что его «удивила и задела» резолюция, которая фактически «поставила на одну доску нацистских агрессоров и Советский Союз». На встрече лидеров государств СНГ Путин представил коллегам копии архивных материалов времён конца 1930-х годов. Президент России напомнил, что пакт Молотова — Риббентропа был последним из договоров такого рода с Германией и был заключён только потому, что у СССР не оставалось выбора. Ряд государств Европы, включая Польшу, подписали такие соглашения с Берлином гораздо раньше.

Кроме того, в ходе заседания итоговой коллегии Минобороны 24 декабря 2019 года Владимир Путин зачитал выдержки из доклада польского посла в Германии конца 1930-х годов Юзефа Липского, который пообещал поставить Адольфу Гитлеру «великолепный памятник» в Варшаве в случае высылки евреев в Африку.

«Сволочь, свинья антисемитская — по-другому сказать нельзя. Он полностью солидаризировался с Гитлером в его антиеврейских, антисемитских настроениях и, более того, за издевательства над еврейским народом обещал поставить ему памятник в Варшаве», — заявил Владимир Путин.

После этого посол России в Варшаве Сергей Андреев, вызванный в МИД Польши, разъяснил представителям польского ведомства позицию Москвы по вопросам, касающимся предшествующих началу Второй мировой войны событий. Дипломат добавил, что Россия «никому не позволит читать ей нотации».

  • Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер
  • Reuters
  • © Rick Wilking

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в разговоре с RT предположил, что американский посол сделала это заявление по собственной инициативе, желая прославиться на всю Польшу как человек, который не оставляет страну в «трудной ситуации».

«А ситуация и правда сложная. Варшаве приходится либо отрицать очевидное, либо откровенно врать про собственную историю. Но тогда это, скорее, медвежья услуга. За такой позицией американского посла (как и за позицией польских властей) ничего, кроме исторической неправды, не стоит», — сказал сенатор.

Косачёв добавил, что подобные высказывания неприемлемы и за ними должны последовать разъяснения американской стороны.

В свою очередь, заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с RT назвал вопиющим тот факт, что посол не знает историю Второй мировой войны.

«Как она может принимать какие-то решения на государственном уровне, если она не знает историю. Такому человеку не место в органах государственной власти и ей нельзя принимать участие в урегулировании отношений с другими странами», — заявил он.

Швыткин добавил, что данная ситуация является предметом для разбирательства в различных международных организациях, и предложил вынести этот вопрос на Совет безопасности ООН с целью рассмотрения действий посла.

Такие заявления провоцируют «пересмотр уроков истории, что может привести к историческому коллапсу», подытожил депутат.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



41
Источник
Похожие новости
30 декабря 2019, 22:54
Иран заявил об уничтожении "шпионских аппаратов" в районе учений с Россией
31 декабря 2019, 02:09
Дикие крики и выстрелы: В Техасе мужчина напал на прихожан церкви
31 декабря 2019, 05:24
Дайджест СМИ: Оценка 20-летия Путина у власти, США нанесли удары по Ираку и Сирии
31 декабря 2019, 08:39
"Как в худшие времена репрессий": Политолог объяснил, что ждёт вернувшихся на Украину пленных
30 декабря 2019, 16:24
Мусорщики осчастливили незадачливых наследников, выбросивших миллион на помойку
30 декабря 2019, 19:39
"Делегацию пришлите": В Крыму не сдержались после очередного "налёта" американского шпиона
Новости партнеров
 
Выбор дня
31 декабря 2019, 05:24
"Уважаемая госпожа посол...": Дипломаты России сделали тонкий намёк вздумав...
31 декабря 2019, 00:40
Мифы о декабристах. Кем они были на самом деле. Фёдор Лисицын
31 декабря 2019, 08:39
"Европа сопротивлялась Гитлеру не более полутора месяцев": Посольство Росси...
31 декабря 2019, 02:09
"Садись, 2 по истории": Посол США решила поучить Путина и опозорилась из-за...
31 декабря 2019, 08:39
"Как в худшие времена репрессий": Политолог объяснил, что ждёт вернувшихся ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 декабря 2019, 21:54
«Украина уже упустила момент»: почему Киев предостерёг Берлин от завершения «Северного потока — 2»
25 декабря 2019, 03:09
"Морская версия С-400 и С-300" против израильских F-16: Пользователи не оценили анонимный эксклюзив о ночном авиаударе в Сирии
28 декабря 2019, 18:39
«Никому не позволим читать нам нотации»: посол России разъяснил МИД Польши позицию Москвы по Второй мировой
27 декабря 2019, 07:09
"Обратка уже включилась": Сатановский о запоздалой реакции МИД Польши на слова Путина
27 декабря 2019, 10:09
Мэр Херсона прокомментировал слова Путина об исконно русских землях
30 декабря 2019, 06:39
Санкции против России ударили по Латвии: Уход "Новой волны" обрушил недвижимость в Юрмале
27 декабря 2019, 07:09
Пророчество 99 года сбылось: Путин назвал преемника (Telegram. Обзор)
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.