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Плохие новости для желающих нарушить закон на выборах: Глава ЦИК сделала категоричное заявление

25 августа 2021, 14:15  •  84 • Политика
Председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала, что комиссию обвиняют в нежелании нарушать закон.
Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала, что Избирком обвиняют в нежелании нарушать закон, а также подменять собой такие ведомства, как прокуратура, Следственный комитет, МВД или суд.
На заседании ЦИК в среду она отметила, что периодически в СМИ вообще появляется информация, которая дискредитирует выборы, для того чтобы их "снести".
"Знаете, какая основная претензия к ЦИК? Что ЦИК последовательно отказывается нарушать закон. Такого раньше не было…", - возмутилась Памфилова.
По основным вещам, которые распространяются и вводят в заблуждение граждан, ЦИК подготовит и выскажет аргументированную позицию, сообщила председатель. Правда, о том, что вводит граждан в заблуждение, она не упомянула.

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