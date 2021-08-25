|
Плохие новости для желающих нарушить закон на выборах: Глава ЦИК сделала категоричное заявление
25 августа 2021, 14:15 • 84 • Политика
Председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала, что комиссию обвиняют в нежелании нарушать закон.
Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала, что Избирком обвиняют в нежелании нарушать закон, а также подменять собой такие ведомства, как прокуратура, Следственный комитет, МВД или суд.
На заседании ЦИК в среду она отметила, что периодически в СМИ вообще появляется информация, которая дискредитирует выборы, для того чтобы их "снести".
"Знаете, какая основная претензия к ЦИК? Что ЦИК последовательно отказывается нарушать закон. Такого раньше не было…", - возмутилась Памфилова.
По основным вещам, которые распространяются и вводят в заблуждение граждан, ЦИК подготовит и выскажет аргументированную позицию, сообщила председатель. Правда, о том, что вводит граждан в заблуждение, она не упомянула.
Подпишитесь на нас
84
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
22 августа 2021, 02:50
|
23 августа 2021, 22:50
|
19 августа 2021, 02:15
|
22 августа 2021, 20:15
|
20 августа 2021, 07:35
|
21 августа 2021, 19:30
|
21 августа 2021, 23:10