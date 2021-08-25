Плохие новости для желающих нарушить закон на выборах: Глава ЦИК сделала категоричное заявление

Председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала, что комиссию обвиняют в нежелании нарушать закон.

Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала, что Избирком обвиняют в нежелании нарушать закон, а также подменять собой такие ведомства, как прокуратура, Следственный комитет, МВД или суд.

На заседании ЦИК в среду она отметила, что периодически в СМИ вообще появляется информация, которая дискредитирует выборы, для того чтобы их "снести".

"Знаете, какая основная претензия к ЦИК? Что ЦИК последовательно отказывается нарушать закон. Такого раньше не было…", - возмутилась Памфилова.

По основным вещам, которые распространяются и вводят в заблуждение граждан, ЦИК подготовит и выскажет аргументированную позицию, сообщила председатель. Правда, о том, что вводит граждан в заблуждение, она не упомянула.