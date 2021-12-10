Плохие новости для Киева: Украина остается один на один с Россией

Вызывавшая в последнее время большой резонанс в западных кругах информация о массовой переброске соединений ВС России к границе с Украиной и в этой связи о возможной войне, теперь постепенно стихает на нет.Европейские партнеры Киева помогать ему войсками не торопились, «бряцая оружием» лишь на словах и грозя Кремлю «выступить единым фронтом». Однако, первым звоночком «холодного душа» для украинских политиков стало заявление главы НАТО Йенса Столтенберга.«Важно различать союзников (членов НАТО) и партнёров, например, Украину. В соответствии со статьей 5 мы предоставляем гарантии коллективной защиты союзникам», сказал Столтенберг.Глава Альянса добавил, что на Украину гарантии коллективной защиты не распространяются. Другими словами, в случае войны Киев останется против Кремля один на один и ему придется надеяться, что передаваемого НАТО оружия хватит.Окончательно поставил точку в украинском вопросе президент США Джо Байден. После беседы с российским лидером Владимиром Путиным, выступая перед Белым домом, он подтвердил, что принцип коллективной обороны НАТО не распространяется на Украину.«Соединенные Штаты и НАТО не имеют обязательств отправлять войска на Украину для обеспечения её защиты в случае обострения ситуации. Соединенные Штаты не будут в одностороннем порядке применять военную силу против России в «случае вторжения на Украину», — заявил Байден.«Это не рассматривается», — ответил американский президент на вопрос о возможной посылке войск на помощь Киеву.Правда, он добавил, что предупредил Владимира Путина о готовности США ввести суровые экономические санкции в случае вторжения РФ на Украину. Так, что, как всегда, все закончится «серьезной обеспокоенностью».