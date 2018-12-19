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Плохие дни Терезы Мэй: внесено второе ходатайство о вотуме недоверия с начала недели
19 декабря 2018, 07:09 • 103 • В мире
У премьер-министра Великобритании начались действительно очень плохие дни - только парламент отклонил предложение лидера Лейбористской партии о проведении голосования по вопросу вынесения ей вотума недоверия, как с аналогичным ходатайством обратились Шотландская национальная партия, либерал-демократы, партия Уэльса и партия "зеленых".
Шотландская национальная партия (SNP) , либерал-демократы, партия Уэльса и партия "зеленых" (Green Party) внесла в парламент ходатайство о голосовании по вопросу о недоверии премьер-министру Соединенного Королевства Терезе Мэй.
Накануне лидер Лейбористской партии Джереми Корбин внес аналогичное ходатайство. Причиной этому послужило то, что Мэй перенесла голосование по соглашению с ЕС по Brexit на будущий год, хотя планировалось его провести еще в середине декабря. Терезе Мэй повезло и парламент отклонял предложение Корбина.
Нынешний вотум недоверия также был выдвинут из-за переноса голосования по Breхit.Мэй объяснила отсрочку тем, что соглашение в нынешнем виде не поддержит подавляющее большинство депутатов.
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