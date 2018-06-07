Плохие бояре при хорошем царе • 151 • Аналитика



Хотя отсутствие людей в зале и «живых» вопросов откровенно насмешило. Всё, типа, хорош. Игры в демократию закончились. А то лезут тут всякие незапланированные директора рыбхозов да вопросы задают неудобные. В общем, максимально оградили господина президента от этих… незапланированных.



А с запланированными и прошедшими сито отбора через телефонные линии, интернет и прочее никаких проблем не будет. И это правильно. Президент и народ должны быть едины в понимании проблем сегодняшнего дня, а не заниматься черт знает чем.





В целом же шоу понравилось. Путин был такой прямо посвежевший, боевой и задорный. Вот только вещи говорил не совсем приятные для слуха. Зато честно.





Фото: kremlin.ru Фото: kremlin.ru



Приятно понимать, что впервые господин президент открыто расписался в собственном бессилии создать нормальную команду. И в дефиците грамотных кадров. Не стесняясь и на всю страну. Всей стране не нравится Мутко? Не нравится Рогозин? Плюс у них нет профильного образования?



Ничего страшного. Людей с образованием они наймут на стороне. Жаль, не уточнил, на чьей. В общем, плевать, что ни Мутко, ни Рогозин ничего из себя не представляют. Главное – у них есть потенциал. Поэтому они будут занимать посты и гробить дальше все, до чего смогут дотянуться. У Рогозина еще столько молодых родственников непристроенных…



Главное – все устраивает президента и вышеупомянутые 76%.



Ну а про бензиновый грабеж – тут цитаты пойдут.



«Ситуация с ростом цен на топливо в России недопустима, и Правительство активно работает над ее исправлением».



«Акцизы на нефтепродукты ранее были снижены, это должно помочь прекратить рост цен».



Буквально недавно мы говорили на эту тему. РОСТ ЦЕН прекратили. Новак и Козак. С гранатами под бензовозы с дорогим топливом кидались, но рост цен ПРЕКРАТИЛИ!



Правда, вот у меня в городе за ночь А-95 и ДТ еще 30 и 35 копеек плюсанули, а газ и вообще 50.



«Рост цен на бензин – недопустимая и неправильная ситуация. Это результат неточного регулирования, которое было введено в последнее время в сфере энергетики».



Ага. Но даже господин Путин ни слова не сказал о том, будут ли цены сброшены с пьедестала. Значит, не будут, готовимся к новому и неслабому витку цен. 5 рублей на литр за полтора месяца – это много.



Спасибо, господа правительственные бояре и опричники.



В целом же ранее весьма почитаемая и действительно интересная «прямая линия» реально выродилась в цирк. Конечно, возможно, кому-то и интересны пассажи Путина на тему того, когда он поверил в бога, и есть ли вопросы, на которые у него нет ответов, но в целом деградация налицо.



Я знаю вопрос, на который у президента никогда не будет внятного ответа. Конечно, шансов задать его не будет никогда, да и ответ я знаю.



Вопрос звучит так: «Когда прекратится издевательство над населением России в любой форме?»



Ответ тоже прост.



Но, пока шло это шоу, пока представители нашего народа пытались решить свои насущные проблемы, тут нарисовалась еще одна интересная линия.



Скажете, при чем тут арестованный полковник Захарченко, его миллиарды и прямая линия с президентом?



«Российская газета» (это вам не «Дождь» все-таки) сообщила потихоньку так, что Следственный комитет России ранее отменил постановление, признающее вещественным доказательством изъятые при обыске в квартире родственников полковника МВД Дмитрия Захарченко 9 миллиардов рублей. В связи с этим адвокаты Захарченко обратились в Никулинский районный суд Москвы с просьбой пересмотреть решение об обращении тех денег в доход государства.



Вот оно, «русские своих не бросают», в действии. Следствие конфисковало миллиарды у Захарченко и его многочисленной родни, а руководство СК (по словам адвокатов) это отменило. Началась глобальная экономическая война. Два фронта и ноль победителей



"Руководство СК отменило постановление следователя о признании вещественными доказательствами около 9 млрд. рублей, изъятых в квартире сводной сестры Захарченко, у его матери, в служебном кабинете, а также в автомобиле, которым он иногда пользовался. На основании этого мы обратились в Никулинский суд с ходатайством о пересмотре требования Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества Захарченко в связи с вновь открывшимися обстоятельствами", — сообщил "Интерфаксу" адвокат Горбатенко.



Красота, правда? Теперь Захарченко будет пытаться забрать денежки обратно. Ведь изъяли их в пользу государства? А это точно несовременный подход.



Вот так, господа-товарищи. Пока мы тут лбы разбиваем, челобитные пытаясь царю-батюшке пропихнуть, добры молодцы вон какими делами ворочают. Умилительно и показательно.



Главное – все спокойно так. Я бы сказал – стабильно. Обещали же…



Стабильно и спокойно нас грабят. Причем сам президент стабильно спокойно на это смотрит. Ну а что тут поделаешь, так вот сложилось. Что теперь, нефтяные компании оборзевшие в крик разгонять? Нельзя. Русские своих не бросают. Особенно так называемы русские во власти.



Поэтому взлетевшие цены на топливо и следом подтянувшиеся остальные никто снижать не будет. Ни ФАС, ни профиль, никто. И все эти ничего не умеющие, кроме как тащить в свой карман, Чубайсы, Мутко, Рогозины и прочие, так и будут сидеть на нашей шее.



Конечно, главное – чтобы не было войны, правда? Главное, чтобы нас никто не завоевал и не отнял наши богатства.



С другой стороны, а они, богатства, у нас есть? Если по конституции, то нет. А тогда какая разница, кто будет грабить? Нет, сейчас патриоты на сайте взвоют про либеральный подход. Ага, давайте, вперед!



Американец не придет нас завоевывать. Не нужно ему это. Зачем завоевывать, если русские, которые у власти, все сами принесут на блюдечке с голубой каемочкой? Что им стоит вал построить! Эпитафия по стене Яценюка



Повторяю, какая разница, кто будет нас грабить? Русский на службе у американца или американец? Если нам все равно, как той овце, быть стриженными налысо?



Это все из той же оперы, что «мы не бросим Донбасс». Не надо его бросать, действительно. Надо просто подождать, пока под прикрытием минских бумажонок там потихоньку вымрут все. Кто от мин, кто от пуль.



Но общий посыл я понял. Страна стабильно идет по намеченному пути, все (ладно, почти все) под контролем. Над мелочами (типа онкобольных в Крыму и цен на топливо) правительство работает.



Всем спасибо за внимание, расходимся.



Шерсть отращивать к зиме. Ну что ж, какое-то количество минут я смотрел ежегодное шоу «Челобитная царю». Сопоставимо с выборами: те самые 76% электората будут довольны.Хотя отсутствие людей в зале и «живых» вопросов откровенно насмешило. Всё, типа, хорош. Игры в демократию закончились. А то лезут тут всякие незапланированные директора рыбхозов да вопросы задают неудобные. В общем, максимально оградили господина президента от этих… незапланированных.А с запланированными и прошедшими сито отбора через телефонные линии, интернет и прочее никаких проблем не будет. И это правильно. Президент и народ должны быть едины в понимании проблем сегодняшнего дня, а не заниматься черт знает чем.В целом же шоу понравилось. Путин был такой прямо посвежевший, боевой и задорный. Вот только вещи говорил не совсем приятные для слуха. Зато честно.Приятно понимать, что впервые господин президент открыто расписался в собственном бессилии создать нормальную команду. И в дефиците грамотных кадров. Не стесняясь и на всю страну. Всей стране не нравится Мутко? Не нравится Рогозин? Плюс у них нет профильного образования?Ничего страшного. Людей с образованием они наймут на стороне. Жаль, не уточнил, на чьей. В общем, плевать, что ни Мутко, ни Рогозин ничего из себя не представляют. Главное – у них есть потенциал. Поэтому они будут занимать посты и гробить дальше все, до чего смогут дотянуться. У Рогозина еще столько молодых родственников непристроенных…Главное – все устраивает президента и вышеупомянутые 76%.Ну а про бензиновый грабеж – тут цитаты пойдут.Буквально недавно мы говорили на эту тему. РОСТ ЦЕН прекратили. Новак и Козак. С гранатами под бензовозы с дорогим топливом кидались, но рост цен ПРЕКРАТИЛИ!Правда, вот у меня в городе за ночь А-95 и ДТ еще 30 и 35 копеек плюсанули, а газ и вообще 50.Ага. Но даже господин Путин ни слова не сказал о том, будут ли цены сброшены с пьедестала. Значит, не будут, готовимся к новому и неслабому витку цен. 5 рублей на литр за полтора месяца – это много.Спасибо, господа правительственные бояре и опричники.В целом же ранее весьма почитаемая и действительно интересная «прямая линия» реально выродилась в цирк. Конечно, возможно, кому-то и интересны пассажи Путина на тему того, когда он поверил в бога, и есть ли вопросы, на которые у него нет ответов, но в целом деградация налицо.Я знаю вопрос, на который у президента никогда не будет внятного ответа. Конечно, шансов задать его не будет никогда, да и ответ я знаю.Вопрос звучит так: «Когда прекратится издевательство над населением России в любой форме?»Ответ тоже прост.Но, пока шло это шоу, пока представители нашего народа пытались решить свои насущные проблемы, тут нарисовалась еще одна интересная линия.Скажете, при чем тут арестованный полковник Захарченко, его миллиарды и прямая линия с президентом?«Российская газета» (это вам не «Дождь» все-таки) сообщила потихоньку так, что Следственный комитет России ранее отменил постановление, признающее вещественным доказательством изъятые при обыске в квартире родственников полковника МВД Дмитрия Захарченко 9 миллиардов рублей. В связи с этим адвокаты Захарченко обратились в Никулинский районный суд Москвы с просьбой пересмотреть решение об обращении тех денег в доход государства.Вот оно, «русские своих не бросают», в действии. Следствие конфисковало миллиарды у Захарченко и его многочисленной родни, а руководство СК (по словам адвокатов) это отменило."Руководство СК отменило постановление следователя о признании вещественными доказательствами около 9 млрд. рублей, изъятых в квартире сводной сестры Захарченко, у его матери, в служебном кабинете, а также в автомобиле, которым он иногда пользовался. На основании этого мы обратились в Никулинский суд с ходатайством о пересмотре требования Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества Захарченко в связи с вновь открывшимися обстоятельствами", — сообщил "Интерфаксу" адвокат Горбатенко.Красота, правда? Теперь Захарченко будет пытаться забрать денежки обратно. Ведь изъяли их в пользу государства? А это точно несовременный подход.Вот так, господа-товарищи. Пока мы тут лбы разбиваем, челобитные пытаясь царю-батюшке пропихнуть, добры молодцы вон какими делами ворочают. Умилительно и показательно.Главное – все спокойно так. Я бы сказал – стабильно. Обещали же…Стабильно и спокойно нас грабят. Причем сам президент стабильно спокойно на это смотрит. Ну а что тут поделаешь, так вот сложилось. Что теперь, нефтяные компании оборзевшие в крик разгонять? Нельзя. Русские своих не бросают. Особенно так называемы русские во власти.Поэтому взлетевшие цены на топливо и следом подтянувшиеся остальные никто снижать не будет. Ни ФАС, ни профиль, никто. И все эти ничего не умеющие, кроме как тащить в свой карман, Чубайсы, Мутко, Рогозины и прочие, так и будут сидеть на нашей шее.Конечно, главное – чтобы не было войны, правда? Главное, чтобы нас никто не завоевал и не отнял наши богатства.С другой стороны, а они, богатства, у нас есть? Если по конституции, то нет. А тогда какая разница, кто будет грабить? Нет, сейчас патриоты на сайте взвоют про либеральный подход. Ага, давайте, вперед!Американец не придет нас завоевывать. Не нужно ему это. Зачем завоевывать, если русские, которые у власти, все сами принесут на блюдечке с голубой каемочкой?Повторяю, какая разница, кто будет нас грабить? Русский на службе у американца или американец? Если нам все равно, как той овце, быть стриженными налысо?Это все из той же оперы, что «мы не бросим Донбасс». Не надо его бросать, действительно. Надо просто подождать, пока под прикрытием минских бумажонок там потихоньку вымрут все. Кто от мин, кто от пуль.Но общий посыл я понял. Страна стабильно идет по намеченному пути, все (ладно, почти все) под контролем. Над мелочами (типа онкобольных в Крыму и цен на топливо) правительство работает.Всем спасибо за внимание, расходимся.Шерсть отращивать к зиме. Автор: Роман Скоморохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 151 Источник Похожие новости Плохие бояре при хорошем царе Беспредел ВСУ в Приазовье угрожает Азово-Донскому судоходному каналу. Ситуация у «красной линии» Франция может выйти из «Большой семерки»

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