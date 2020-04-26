Плохая новость для США: на каждом корабле РФ — «сюрприз» от Шойгу

• 216 • Война

В американских СМИ комментируют перспективу вооружения российских кораблей новейшим оружием. Речь идёт о сверхсовременных ракетах «Циркон». Аналогов им, напомним, на Западе нет. Военно-аналитический сайт War Is Boring уже назвал это «плохой новостью» для США.

Автор материала отмечает, что в России всячески превозносят «Циркон». Тем не менее, объективные данные о ее скорости и возможностях маневрирования делают это оружие «серьезной угрозой». Главной проблемой ВМС США, связанной с данным оружием, по мнению журналиста, является следующее.

Главной проблемой для США американский автор считает планы РФ оснастить «Цирконами» большинство судов Военно-морского флота, от маленьких корветов до крупнейших ракетных крейсеров.

Если это произойдет, то почти каждый боевой корабль России сможет осуществлять запуск гиперзвуковых ракет с радиусом поражения 800-1000 км, что более чем втрое превышает дальность американской Harpoon, считающейся одной из самых дальнобойных ракет США.

При всем этом «Циркон» практически неуязвим для средств ПРО благодаря уникальной маневренности, которую система не способна просчитать.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники