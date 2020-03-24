Плохая новость для Шойгу: Америка неожиданно быстро догоняет русский «Авангард»

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Министерство обороны США сообщило, что в минувший четверг с Тихоокеанского ракетного полигона на Гавайских островах был произведен испытательный пуск ракеты STARS-4, оснащенной универсальной управляемой маневрирующей планирующей гиперзвуковой боевой частью — Common-Hypersonic Glide Body (C-HGB). Результаты испытания признаны успешными — боевой блок C-HGB развил гиперзвуковую скорость и достиг заданной точки.

Испытания совместно проводили Армия и ВМС США при участии Агентства по противоракетной обороне США.

Это были уже вторые по счету испытания. Первые состоялись 30 октября 2017 года на том же самом ракетном полигоне.

В отчете Пентагона ничего не говорится о характеристиках гиперзвукового блока. Какова его скорость и сколько он пролетел во время последнего испытания. Сообщается лишь, что C-HGB развил скорость, превосходящую нижнюю гиперзвуковую границу в 5 М. Нет данных о том, каким образом он наводится на цель, каковы его динамические качества при маневрировании на гиперзвуковой скорости, какова высота и рельеф полета. Вместо всего этого предлагается явно дезинформационная фотография, запечатлевшая блок, который на четыре головы выше стоящего рядом морского офицера.

Дело в том, что C-HGB — это глайдер, летательный аппарат, совершающий планирующий полет. И, следовательно, его профиль никак не может быть симметричным относительно осевой линии. На фотографии же изображена типичная авиабомба, которую непросто назвать даже корректируемой.

Относительно профиля глайдеров нам кое-что известно, например, по российскому боевому планирующему гиперзвуковому блоку «Авангард», которым в конце прошлого года были оснащены МБР шахтного базирования УР-100Н УТТХ. В перспективе этот глайдер должен быть использован в проходящей испытания МБР сверхтяжелого класса «Сармат». О форме «Авангарда» очень приблизительно можно сказать, что она «сплюснутая», то есть использующая подъемную силу крыла, без чего планирование было бы невозможно.

Российский глайдер развивает скорость 20 М. Мощность термоядерного заряда — от 800 кт до 2 Мт.

Существует и китайский гиперзвуковой глайдер DF-ZF, развивающий скорость 10 М. Его разработка близка к завершению. Аппарат начали испытывать в 2014 году. Спустя всего лишь два года, все его испытательные полеты завершаются успешно. И, как считают эксперты, он может быть принят на вооружение уже в этом году.

У России же от начала научно-исследовательских работ в совершенно новой области создания аппаратов, летающих на запредельных скоростях, до получения работоспособных образцов ушло более 30-и лет. В середине 80-х годов в реутовском НПО Машиностроение (где разработана также гиперзвуковая противокорабельная ракета «Циркон») была открыта тема с шифром «4202». Ну а серийное производство глайдеров, которым было присвоено название «Авангард», началось лишь в 2018 году. И все три десятилетия (за вычетом периода разброса и шатаний, обусловленного распадом Советского Союза) реутовские конструкторы при поддержке ученых академических институтов создавали уникальное оружие. А затем в процессе затяжных испытаний доводили его до ума.

Американские конструкторы планирующего блока C-HGB из компании Dynetics Technical Solutions (DTS) начали работу не с чистого листа. Они подхватили разработку блока, начатую в середине нулевых годов Сандийскими национальными лабораториями, относящимися к Министерству энергетики США. Лаборатории, их две, занимающиеся проблемами неядерных компонентов для ядерного оружия, создали опытные образцы экспериментальной гиперзвуковой боевой части Advanced Hypersonic Weapon (AHW). AHW дважды проходила испытания — в 2011 и 2014 годах.

В 2011 году была достигнута скорость 8 М. Блок, пролетев 3700 км, упал в расчетном районе океана. Испытания преследовали ограниченные цели — проверку теплозащиты аппарата, исследование аэродинамических особенностей полета, проверку достижения большой дальности полета. Проверки маневренности и управляемости блока не осуществлялись. Второй полет, в 2014 году, завершился аварией. Ракета, которая должна была разогнать AHW, на четвертой секунде вышла из-под контроля, в связи с чем была передана команда на ее самоуничтожение.

Кстати, существуют изображения блока AHW, который абсолютно не похож на фотографию C-HGB, предоставленную Пентагоном для открытого доступа.

И вот с таким не слишком солидным багажом компания DTS приступила к экстренному доведению полуфабриката до летного экземпляра C-HGB, который сейчас испытывается.

А экстренность объясняется тем, что в Пентагоне после демонстрации Россией во время обращения Путина к Федеральному собранию роликов с достижениями в области новейшего стратегического оружия началось сильное волнение. Развеялись иллюзии относительно того, что победа США в холодной войне окончательная и бесповоротная.

Заместитель министра обороны США Майкл Гриффин начал буквально бомбардировать Конгресс сообщениями о том, что и Россия, и Китай уже ушли так далеко в создании гиперзвукового оружия, что это реально угрожает безопасности Америки. И смог выбить из конгрессменов очень серьезные деньги на проведение ОКР по гиперзвуку. Деньги были получены, и немедленно открылось несколько ОКР по созданию гиперзвуковых ракет в интересах всех родов войск США — Армии, ВМС, ВВС и КМП. За подряды ухватились ведущие корпорации ВПК — «Локхид Мартин», «Рэйтеон» и «Боинг».

При этом глайдеру C-HGB отводится очень важная роль в этих программах. Им должны оснащаться ракеты, создаваемые в рамках программы Long Range Hypersonic Weapon (LRHW) — «Гиперзвуковое оружие большой дальности». Это будет наземный комплекс. Однако предполагается в дальнейшем адаптировать его для использования на надводных кораблях и подводных лодках — эта программа называется Conventional Prompt Strike (CPS).

Проект LRHW, главным исполнителем которого стала корпорация «Локхид Мартин», сместившая на второй план компанию DTS, продвигается с высокой скоростью. В 2021 году планируется начать испытания всего комплекса «в комплекте», то есть новой твердотопливной ракеты средней дальности AUR (All-Up-Round), оснащенной глайдером C-HGB. А в 2023 году предполагается развернуть первую батарею гиперзвуковых комплексов.

В начале этого года, благодаря появившемуся в интернете слайду проекта LRHW, демонстрировавшемуся на конференции Управления ускоренного развитий и критических технологий Армии США, появилась определенная конкретика относительно предполагаемых возможностей данного комплекса.

Комплекс размещается на колесном шасси, аналогичном шасси ЗРК «Патриот». Боевая машина оснащена двумя транспортно-пусковыми контейнерами с ракетами AUR с глайдерами C-HGB. После запуска ракета разгоняет до скорости 8−10 М боевой блок, который, отделившись от ракеты, начинает самостоятельный полет с маневрированием и с естественным торможением в атмосфере. Однако на конечном участке траектории скорость глайдера должна превышать 5 М. По оценкам экспертов дальность полета глайдера с учетом дальности ракеты может достигать 4−5 тыс. км.

Готовность комплекса для ВМС запланирована на 2028 год. Он предназначен в первую очередь для многоцелевых подводных лодок «Вирджиния» последней модификации.

Из сложившейся в США ситуации с гиперзвуковым оружием можно сделать два вывода. Еще два года назад, когда у американцев практически ничего не было даже в проекте, представлялось, что они смогут догнать Россию лет через 8−10. Однако, похоже, дело у них идет к получению реальных — промышленных — результатов значительно быстрее.

Понятно и то, что выход США из Договора РСМД был необходим для создания ракет средней дальности, которые, в частности, будут использоваться в наземных комплексах LRHW. И все разговоры по поводу российского «Искандера» были лишь ширмой и дымовой завесой.

Владимир Тучков

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