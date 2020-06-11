"Плевок в Меркель": Трамп мешает Германии бороться против России

Ангела Меркель и Дональд Трамп. Фото: Kay Nietfeld/dpa/www.globallookpress.com

До Берлина дошла информация о планах вывода американских войск из ФРГ

Решение президента США Дональда Трампа вывести более четверти военнослужащих Пентагона из Германии подрывает возможность немецкого канцлера Ангелы Меркель противостоять президенту России Владимиру Путину ровно в тот момент, когда она сталкивается с растущим давлением внутри страны ужесточить отношения с Кремлем. В свою очередь, решение хозяина Белого дома приветствовали в Москве.

"Это плевок в лицо Меркель, – сказал бывший российский дипломат, а ныне старший эксперт по международным отношениям Владимир Фролов. – Но он в наших интересах".

Как пишет в своей статье Патрик Донахью в Bloomberg, после нескольких дней неопределенности в среду, 10 июня, офис Меркель заявил, что ему сообщили, что вопрос о выводе войск Пентагона из ФРГ рассматривается. Представитель пресс-службы Белого дома неоднократно отказывался подтвердить эту информацию. Но сообщения СМИ уже вызвали тревогу в Берлине, где это было воспринято как еще один признак охлаждения трансатлантических отношений и смены приоритетов в Вашингтоне.

Независимо от того, планировал ли Трамп подорвать усилия Меркель по противостоянию России или нет, это последний шаг демонстрирует его способность вывести из равновесия европейских лидеров с помощью непредсказуемых политических решений.

Депутат Христианско-демократического союза и координатор трансатлантического сотрудничества Германии Питер Бейер полагает, что информация о выводе американцев может быть или "пробным шаром", или уловкой кампании Трампа. Но если тот пойдет до конца, это будет означать "ослабление трансатлантического альянса".

"Это будет не в интересах НАТО и его членов, включая США, а в интересах Китая и России", – резюмировал соратник Меркель.

Вывод 9 тыс 500 военнослужащих Пентагона создаст токсическую геополитическую среду для действующего канцлера ФРГ, уверен автор статьи. Одновременно Трамп намерен организовать личную встречу с Путиным на саммите G7 осенью и оказать давление на Германию с тем, чтобы она заняла более жесткую позицию в отношении Китая, своего крупнейшего торгового партнера.

Со своей стороны, Путин рассматривает Меркель как хромую утку, поскольку она заявила, что не будет баллотироваться на переизбрание, когда ее четвертый срок закончится в следующем году, напомнил Фролов.

Ранее изданиеForbes сделало прогноз, сколько продержатся армии трех стран Прибалтики, в случае атаки ВС РФ, когда американцы выйдут из Германии.

