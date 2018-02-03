Плевать они хотели на санкции: В Крыму рассказали об отношении бизнеса к запретам Киева и ЕС

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Работающие на территории полуострова западные компании не собираются терять своих клиентов, заявил вице-премьер Крыма.

Западные компании, продолжающие работать на территории Крыма вопреки запретам Украины и Евросоюза, не хотят уходить с полуострова. Об этом заявил вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский.

По его словам, ушедшие с территории Крыма бизнесы вернутся на полуостров рано или поздно. Западные компании остаются на территории республики, так как им это просто выгодно, они не хотят терять своих клиентов и покупателей, пояснил Полонский.

Эта динамика видна не только по немецким, но и по другим компаниям, заявил он. "Бизнесменам по большому счету плевать на санкции. Они хотят работать, зарабатывать деньги, а люди хотят приобретать эти товары. И эту историю очень сложно перебить политикой", - подчеркнул он.

Недопустимо запрещать иностранным фирмам работать с Крымом в угоду лишь "ничем не обоснованным амбициям" узкой группы политиков Запада, сказал вице-премьер. А те, кто "с перепугу" вышли из полуострова в 2014 году, рано или поздно вернутся, считает политик.