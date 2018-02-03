Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Я не хочу покорять Голливуд»: российский порноактёр рассказал о своём триумфе в...
Единство под "Смуглянку"
Принесёт ли Сочинский конгресс мир в Сирию?
Эксперт о потере штурмовика Су-25: "Российский офицер отстреливался от террорист...
Главная / Политика

Плевать они хотели на санкции: В Крыму рассказали об отношении бизнеса к запретам Киева и ЕС

03 февраля 2018, 18:09  •  435 • Политика
Работающие на территории полуострова западные компании не собираются терять своих клиентов, заявил вице-премьер Крыма.
Западные компании, продолжающие работать на территории Крыма вопреки запретам Украины и Евросоюза, не хотят уходить с полуострова. Об этом заявил вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский.
По его словам, ушедшие с территории Крыма бизнесы вернутся на полуостров рано или поздно. Западные компании остаются на территории республики, так как им это просто выгодно, они не хотят терять своих клиентов и покупателей, пояснил Полонский.
Эта динамика видна не только по немецким, но и по другим компаниям, заявил он. "Бизнесменам по большому счету плевать на санкции. Они хотят работать, зарабатывать деньги, а люди хотят приобретать эти товары. И эту историю очень сложно перебить политикой", - подчеркнул он.
Недопустимо запрещать иностранным фирмам работать с Крымом в угоду лишь "ничем не обоснованным амбициям" узкой группы политиков Запада, сказал вице-премьер. А те, кто "с перепугу" вышли из полуострова в 2014 году, рано или поздно вернутся, считает политик.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

435
Источник
Похожие новости
03 февраля 2018, 16:09
Небензя считает, что конгресс по Сирии в Сочи придаст новый импульс женевскому процессу
03 февраля 2018, 19:24
МИД РФ отмечает антироссийскую направленность новой ядерной доктрины США
03 февраля 2018, 11:39
Посольство России потребовало от США прекратить захваты русских по всему миру

03 февраля 2018, 01:54
Поговорим о смене режимов: Тиллерсон призвал к свержению президента Венесуэлы
03 февраля 2018, 06:24
Антонов: США нашли "страшилку" в лице России для оправдания роста своих военных расходов
04 февраля 2018, 00:39
Крупный российский олигарх сознался, что финансирует кампанию Собчак
Новости партнеров
 
Loading...
 
Выбор дня
04 февраля 2018, 00:24
Эффект бумеранга: как антироссийские санкции ударили по экономике Украины
04 февраля 2018, 00:24
«Насилие порождает насилие»: в Италии местный житель открыл стрельбу по мигрантам из ...
04 февраля 2018, 00:39
Крупный российский олигарх сознался, что финансирует кампанию Собчак
04 февраля 2018, 00:24
«Я не хочу покорять Голливуд»: российский порноактёр рассказал о своём триумфе в США
04 февраля 2018, 00:24
Ответный удар: российские военные поразили позиции террористов, сбивших штурмовик Су-...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
29 января 2018, 06:40
Вечер с Владимиром Соловьевым от 28.01.18
29 января 2018, 21:09
Американский журналист назвал Россию "грязным домом" и поплатился за это
01 февраля 2018, 01:09
О чём говорят поставки российского СПГ в Соединённые Штаты
02 февраля 2018, 09:39
Многоходовки Путина: зачем Кремль раскручивает Грудинина
30 января 2018, 22:54
О «маленьких гадёнышах»: как Собчак отреагировала на неудобный вопрос RT
31 января 2018, 02:24
Экономист: "Кремлевский список" поставил крест на премьерских амбициях Кудрина и Набиуллиной
28 января 2018, 06:09
Гудбай, Порошенко: Названа причина отказа Трампа встречаться с президентом Украины
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.