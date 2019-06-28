Плевал в лицо, спину, кричал "мерзкие русские". В Болгарии хозяин кафе напал на туристку из России

Владелец кафе в Болгарии плюнул в гражданку РФ с детьми из-за ненависти к России, пишет Life. Впрочем, известно, что сам конфликт начался на бытовой почве и лишь потом перерос в оскорбления подобного толка.

Ссора началась после того, как из-за кафе пешеходы вынуждены были двигаться по проезжей части. Заведение просто перекрыло тротуар на болгарском курорте Солнечный Берег. Женщина с детьми, Ольга М., была среди отдыхающих. Она впервые приехала в Болгарию. Сначала отдыхали всей семьёй, в том числе с супругом. Затем он вынужден был вернуться домой, после чего у Ольги случился конфликт с хозяином местного заведения. Журналисты настаивают, что он буквально плевался в туристку и заявлял, что ненавидит русских.

Свидетелями некрасивого поведения агрессивного мужчины стали двое детей Ольги. Вместе с подругой и малышами она гуляла по городу, а когда подошла к кафе Coco Loco Bar-Grill, не стала спускаться на проезжую часть с коляской, а проехала по территории заведения. В этот момент к ней и рванул хозяин - "начал оскорблять и угрожать".

"Он начал меня хватать за руки, я вырвалась, на что он начал орать мне: "Иди отсюда", - рассказала жертва нападения журналистам. - Я попросила его успокоиться и дать мне пройти. Он харкнул мне в лицо и продолжал преследовать и плевать в спину, называть всякими расистскими высказываниями".

Подруга попыталась успокоить мужчину и заговорила с ним по-английски. Она объясняла, что нельзя себя так вести. На что он просто заявил: "Вы противные граждане, мерзкие русские. Мне противно, у меня могут сидеть только украинцы". В завершение он добавил, что жителей России "вообще не уважает".

Пострадавшая в результате нападения женщина обратилась в консульство России. Жалоба была направлена в отделение полиции, на том всё и заглохло.