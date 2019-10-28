Плешь от трудолюбия, чему станет дивиться искусственный интеллект, облавы в банях и кормилец черно

Корейские ученые из университета Сонгюнгван установили связь между трудовыми свершениями и плешивостью. Проведенная ими серия научных опытов показала, что "переработки удваивают риск облысения". Открытие важно для пушкинистики, ибо теперь по-новому расшифровывается X глава "Евгения Онегина" –

"Властитель слабый и лукавый,

Плешивый щеголь, друг труда,

Нечаянно пригретый славой

Над нами царствовал тогда".

Также понятно, кто из последующих вождей был трудолюбив, а именно: В. И. Ленин, Н. С Хрущев, Ю. В. Андропов, М. С. Горбачев и В. В. Путин, тогда как И. В. Сталин, Л. И. Брежнев и Б. Н. Ельцин были не склонны к переработкам. Среди же нынешних вельмож чемпионом трудолюбия является министр финансов А. Г. Силуанов, которого за портретные признаки ударника труда даже назначили первым вице-премьером и экономическим диктатором.

Юрий Андропов и Михаил Горбачев.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

При этом сонгюнгванские ученые сделали еще одно открытие, касающееся плеши. Они открыли, что вещество, использующееся в парфюмерии для имитации запаха сандалового дерева ("сандалор"), стимулирует рост волос у человека. Поэтому трудолюбивому человеку, желающему сохранить роскошные кудри, следует регулярно насандаливаться. Именно такой куаферный лайфхак описывал поэт-демократ Н. А. Некрасов –

"В деревне Басове

Яким Нагой живет,

Он до смерти работает,

До полусмерти пьет".

Тем временем наши министры – как склонные насандаливаться, так и чуждые этой привычке – главные свои трудовые усилия посвящают искусственному интеллекту. Предсовмина Д. А. Медведев указывает: "Мы не должны забывать, что мы скоро можем подойти к ситуации, когда значение будет иметь моральность самого искусственного интеллекта. Особенно если мы -- а так говорят футурологи -- через 40-50 лет впишемся в эпоху суперинтеллекта".

Вопрос о том, будет ли искусственный интеллект дивиться звездному небу над собой и нравственному закону в себе, является глубоко философским, и поставить его может только ум глубокий и проницательный. Вдвойне ценно, когда такой ум возглавляет правительство РФ.

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Но диссидентствующий министр экономики М. С. Орешкин, не склонный заглядывать так далеко и вглубь, замечает, что сегодня актуален вопрос не столько о моральности искусственного интеллекта, сколько о его пригодности в народном хозяйстве – "Готова ли российская экономика, готовы ли отдельные отрасли, социальная сфера, государство к применению искусственного интеллекта? Пока абсолютно нет, это диагноз, который мы видим сейчас".

Как человек острый и безнравственный, М. С. Орешкин мог бы поставить вопрос еще решительнее – "Готово ли государство к применению естественного интеллекта?". Судя по ряду казусов, ответ будет глубоко неоднозначным. Тем более, что грань между двумя видами интеллекта порой достаточно зыбкая.

Д. А. Медведев, говоря об интеллекте, проявил интерес не только к моральным проблемам второй половины XXI в., но призвал уже сегодня шире внедрять передовой опыт. Он заинтересовался системой удаленного контроля, которая позволяет следить за показателями работы сотрудников, и считает, что ее можно было бы внедрить в аппарате правительства РФ – "Не знаю, надо ли это в правительстве делать, наверно, это будет тяжеловато. Но в аппарате можно, чтобы видели -- кто чем занимается, кто пришел на рабочее место, кто ушел, какие у него задания".

Такое начинание имело место еще в 1982 г., когда Ю. В. Андропов начал кампанию по укреплению трудовой дисциплины. Правда, тогда компьютерные мощности были чрезвычайно слабы по сравнению с нынешним временем, разве можно сравнить дуру внешней памяти на 5 Мб размером с холодильник и нынешнюю пипку с пальчик емкостью 64 Гб? Поэтому поимкой совслужащих в банях и кинотеатрах, где они наслаждались в рабочее время, вместо того, чтобы сидеть в присутствии, занимались системы удаленного контроля в виде товарищей милиционеров.

Ю. В. Андропов полагал, что если вернуть граждан от банной неги за канцелярский стол, производительность труда резко возрастет и экономика перестанет топтаться на месте. Он не учел простого соображения: если служащие в рабочие часы моются в бане, а непосредственные их начальники ничего не имеют против (иначе зачем было бы привлекать товарищей милиционеров?), то значит, делать на рабочем месте им особенно нечего. Если бы они дисциплинированно сидели в конторе и плевали в потолок, вряд ли бы это привело к экономическому прорыву. Медведевская идея видеть "кто чем занимается, кто пришел на рабочее место, кто ушел" примерно на той же линии – "А подать сюда Ляпкина-Тяпкина!". Ну, подали – и что дальше?

С иной точки зрения, если работник дисциплинированно и вовремя исполняет урок, то пусть хоть в бордель ходит в рабочее время – важен результат. Но тогда не будет мощной компьютерной системы удаленного контроля с многочисленным штатом сотрудников.

Культурные переживания времен развитого социализма присущи не только руководителям, но и пламенным оппозиционерам. В. В. Путин устроил в Сочи съезд африканских лидеров, где потчевал их оладьями с черной икрой. Уже и этого "блинчики, блинчики, блинчики-оладушки" было бы довольно для возбуждения прогрессивного негодования, но В. В. Путин пошел дальше. Он заявил: "Наша страна участвует в инициативе по облегчению долгового бремени стран Африки. К настоящему времени общая сумма списания задолженности превышает 20 млрд. долларов".

Реакция была предсказуема, а замечания людей охлажденных насчет того, что большую часть из 20 миллиардов составляли безнадежные долги, списанные еще в святые 90-е и уж совершенно не В. В. Путиным, не оказали никакого действия – страшные проклятия продолжались. Суммы на порядки выше 20 миллиардов, которые за это время утекли на Запад для поддержки бледнолицых братьев, тоже были забыты.

Дело в том, что здесь в сознании граждан воскресла формула 70-х гг. XX в. – "Всяких черно<задых> кормим, а самим жрать нечего". Когда В. В. Путин явил себя не только, как неистовый тиран родной страны своей, но еще и как питатель черно<задых>, он окончательно пал в прогрессивном общественном мнении.