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Плесень в еде, слизни в постели: Британцев за большие деньги поселили в отель-тюрьму

14 августа 2021, 04:55  •  54 • В мире
Британские туристы, вернувшиеся из стран "красного" списка (с высоким уровнем заболеваемости COVID-19), оказались в отеле-тюрьме. Других ассоциаций с местом прохождения карантина у них просто не было, хотя стоило это "довольствие" немалых денег. Плесень в еде и слизни в постели – далеко не полный список бед.
Путешественники рассказали, что с ними обращались "как с заключёнными". Постельное бельё не меняли. Еду приносили время от времени, не каждый день, а если уж приносили, то выглядело это как издевательство.
Мужчина, прилетевший из Пакистана, рассказал, что не ест свинину по религиозным соображениям. Просил приносить ему блюда без этого вида мяса, но его просьба выполнена не была. Тогда ему пришлось объявить голодовку.
Одна из гостий уведомила администрацию отеля, что у неё аллергия на стручковую фасоль. В результате именно этот компонент был абсолютно в каждом блюде. Приходилось выбирать бобы руками, чтобы хоть как-то подкрепиться без вреда для здоровья.
Британцы делятся фотографиями из карантинного отеля. Плесень в еде, слизни в постели, грибок в санузлах. Окна открывать было запрещено, пишет BBC News.
Причём пребывание в обсервации было далеко не бесплатным. Каждый турист заплатил почти 2,3 тысячи фунтов (около 230 тысяч рублей).

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